La répartition des Etats membres de l’OTAN en «bons» et «mauvais» par Donald Trump inquiète. Ses relations avec la Grande-Bretagne sont tendues car les Etats-Unis envisageraient de contester la revendication britannique sur les îles Malouines.

«Trump est un tyran qui abuse du pouvoir de l'Amérique»

«Trump est un tyran qui abuse du pouvoir de l'Amérique»

Janine Enderli

Les îles Malouines resteront britanniques et cela ne changera pas. Par ce message clair, le gouvernement des îles Malouines, dans l'Atlantique Sud, a répondu aux informations selon lesquelles le Pentagone envisageait de soutenir les revendications de souveraineté de l'Argentine sur ce territoire – et donc de s'opposer à la Grande-Bretagne.

Selon un article explosif de Reuters, le gouvernement américain envisagerait cette mesure radicale comme moyen de pression sur le Royaume-Uni. En effet, Londres refuse de soutenir les Etats-Unis dans la guerre contre l'Iran.

Dans un communiqué officiel, le gouvernement des Malouines a souligné que 99,8% des insulaires avaient voté par référendum en faveur du maintien du statut de territoire britannique d'outre-mer. «Les Malouins ont pleinement confiance dans l'engagement du gouvernement britannique à respecter et à défendre notre droit à l'autodétermination», poursuit le communiqué.

«Les insulaires ne méritent pas cela»

Des vétérans britanniques de la guerre des Malouines ont également critiqué les projets présumés des Etats-Unis. L'ancien soldat Simon Weston déclare au «Telegraph»: «Les insulaires ne méritent pas d'être le jouet d'intérêts politiques.» Son camarade Peter Robinson ajoute: «Trump est un tyran qui abuse du pouvoir de l'Amérique pour atteindre ses objectifs personnels».

Le refus du Premier ministre britannique Keir Starmer de se joindre à la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran avait irrité Trump. «On n'a pas affaire à Winston Churchill», avait ironisé Trump en mars, faisant allusion au Premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, et il avait déploré que les relations américano-britanniques ne soient plus ce qu'elles étaient.

En plus du Royaume-Uni, l'Espagne est aussi dans le collimateur des Etats-Unis. Madrid s'est fermement opposée à la guerre en Iran. Par conséquent, selon un courriel interne du Pentagone, les Etats-Unis envisagent d'exclure l'Espagne de l'OTAN. Le fait que les Etats-Unis ne puissent prendre de telles décisions seuls semble être sans importance.