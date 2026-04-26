Les îles Malouines resteront britanniques et cela ne changera pas. Par ce message clair, le gouvernement des îles Malouines, dans l'Atlantique Sud, a répondu aux informations selon lesquelles le Pentagone envisageait de soutenir les revendications de souveraineté de l'Argentine sur ce territoire – et donc de s'opposer à la Grande-Bretagne.
Selon un article explosif de Reuters, le gouvernement américain envisagerait cette mesure radicale comme moyen de pression sur le Royaume-Uni. En effet, Londres refuse de soutenir les Etats-Unis dans la guerre contre l'Iran.
Dans un communiqué officiel, le gouvernement des Malouines a souligné que 99,8% des insulaires avaient voté par référendum en faveur du maintien du statut de territoire britannique d'outre-mer. «Les Malouins ont pleinement confiance dans l'engagement du gouvernement britannique à respecter et à défendre notre droit à l'autodétermination», poursuit le communiqué.
«Les insulaires ne méritent pas cela»
Des vétérans britanniques de la guerre des Malouines ont également critiqué les projets présumés des Etats-Unis. L'ancien soldat Simon Weston déclare au «Telegraph»: «Les insulaires ne méritent pas d'être le jouet d'intérêts politiques.» Son camarade Peter Robinson ajoute: «Trump est un tyran qui abuse du pouvoir de l'Amérique pour atteindre ses objectifs personnels».
Le refus du Premier ministre britannique Keir Starmer de se joindre à la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran avait irrité Trump. «On n'a pas affaire à Winston Churchill», avait ironisé Trump en mars, faisant allusion au Premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, et il avait déploré que les relations américano-britanniques ne soient plus ce qu'elles étaient.
En plus du Royaume-Uni, l'Espagne est aussi dans le collimateur des Etats-Unis. Madrid s'est fermement opposée à la guerre en Iran. Par conséquent, selon un courriel interne du Pentagone, les Etats-Unis envisagent d'exclure l'Espagne de l'OTAN. Le fait que les Etats-Unis ne puissent prendre de telles décisions seuls semble être sans importance.