Donald Trump dit qu'il était «à une heure de frapper l'Iran»
Interrogé par des journalistes sur le chantier de la salle de bal de la Maison Blanche, Donald Trump a affirmé qu'il était à «à une heure de frapper l'Iran» avant de changer d'avis.
«Tout était prêt pour que je donne l'ordre», a déclaré le président américain. Il dit ne «pas avoir encore décidé» d'ordonner de nouvelles frappes contre l'Iran.
Source: BFM TV
Le Qatar dit que les efforts diplomatiques entre Iran et Etats-Unis nécessitent «plus de temps»
Le Qatar a affirmé mardi que les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran avaient besoin de «plus de temps» pour aboutir, après que le président américain Donald Trump a dit avoir annulé une nouvelle attaque contre la République islamique.
«Nous soutenons les efforts diplomatiques menés par le Pakistan (...) pour rapprocher les parties et trouver une solution, et nous pensons qu'ils nécessitent plus de temps», a affirmé le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, lors d'une conférence de presse à Doha.
Source: AFP
L'armée iranienne prévient qu'elle «ouvrira de nouveaux fronts» en cas de nouvelle attaque américaine
L'armée iranienne a averti mardi dans un communiqué qu'elle ouvrira «de nouveaux fronts» si les Etats-Unis reprennent leurs attaques contre l'Iran, interrompues depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 8 avril.
«Si l'ennemi commet la bêtise de tomber à nouveau dans le piège des sionistes et de commettre une nouvelle agression contre notre Iran bien-aimé, nous ouvrirons de nouveaux fronts contre lui», a déclaré le porte-parole de l'armée Mohammad Akraminia, cité par l'agence de presse iranienne Isna.
Source: AFP
L'armée israélienne appelle à évacuer douze villages du sud du Liban
L'armée israélienne a appelé mardi à évacuer douze villages du sud du Liban, en prévision de nouvelles attaques contre le Hezbollah malgré un cessez-le-feu en cours.
«Les violations répétées de l'accord de cessez-le-feu par le Hezbollah obligent l'armée israélienne a opérer», écrit sur son compte X le porte-parole de l'armée, Avichay Adraee, quelques jours après la tenue de discussions à Washington entre représentants israéliens et libanais et l'annonce de la prolongation de la trêve entre les deux pays.
Source: AFP
La guerre n'entraîne pas encore de «dégradation majeure» pour les TPE/PME
Les TPE/PME résistent au conflit au Moyen-Orient, révèle mardi une étude qui souligne que ces entreprises pourraient être tentées de répercuter dans leurs prix de vente les hausses de coûts qu'elles subissent. Les opinions sur leur trésorerie des dirigeants interrogés pour ce baromètre de Bpifrance Le Lab et Rexecode du 13 au 26 avril, six à huit semaines après le déclenchement de la guerre, sont stables sur la trésorerie actuelle voire en légère amélioration pour celle des trois prochains mois.
De même, les intentions d'investir cette année progressent d'un point par rapport au trimestre précédent. «Pas de dégradation majeure sur ces deux points ce trimestre, c'est une petite surprise», observe auprès de l'AFP Baptiste Thornary, responsable du pôle macroéconomie de Bpifrance.
Pourtant, 62% des chefs d'entreprises disent voir un impact négatif du conflit sur leur trésorerie ou leurs résultats. Mais seuls 25% évoquent un impact «important», avec toutefois des différences sectorielles, les transports étant les plus touchés.
Pour 76% des entreprises affectées, les difficultés proviennent de la hausse des coûts, énergétiques ou non. Mais 69% des TPE-PME affectées annoncent vouloir répercuter tout ou partie de cette hausse dans leurs prix de vente. Cela serait facteur d'inflation supplémentaire, alors que le décollage des prix à la consommation – +2,2% en avril sur un an, contre moins de 1% avant la guerre – était presque entièrement dû à la seule hausse des prix de l'énergie.
Source: AFP
Le pétrole en légère baisse après des propos optimistes de Donald Trump
Les cours du pétrole ont légèrement reculé mardi dans l'espoir d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, tandis que les marchés asiatiques ont ouvert sans direction claire. Le prix du pétrole a légèrement baissé dans l'attente d'une solution diplomatique à la guerre au Moyen-Orient, mais les marchés restent prudents après des semaines d'incertitudes.
Vers 03H00 GMT, le cours du baril de WTI nord-américain reculait de 0,87%, à 107,71 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, perdait 1,89% à 109,98 dollars.
Donald Trump a annoncé lundi avoir renoncé à une attaque contre l'Iran prévue mardi et a affirmé que des «négociations sérieuses» avaient lieu. Devant la presse, il a ensuite estimé qu'il avait «de très bonnes chances» de s'entendre avec la République islamique. Mais il a aussi assuré que Washington était prêt à lancer «une attaque totale et à grande échelle» sur l'Iran «si un accord acceptable n'était pas trouvé» avec Téhéran.
Téhéran contrôle toujours le détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures, tandis que l'armée américaine poursuit le blocus des ports iraniens. La quasi-paralysie du détroit a secoué l'économie mondiale, faisant flamber les cours du pétrole.
Source: AFP
Trump évoque une évolution «très positive» des discussions
Donald Trump a évoqué lundi une évolution «très positive» des discussions avec l'Iran, après avoir dit renoncer à une attaque contre Téhéran qui aurait été prévue mardi.
Le président américain a affirmé que des alliés au Moyen-Orient lui ont dit «se rapprocher grandement de trouver un accord» qui empêcherait l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire.
«C'est une évolution très positive des discussions, mais on va voir si ça tient la route ou pas», a déclaré Donald Trump devant la presse à la Maison Blanche.
Source: AFP
Trump avait prévu d'attaquer l'Iran mardi… mais il a renoncé
Donald Trump a annoncé lundi qu'il avait renoncé à une attaque contre l'Iran prévue mardi, cela en réponse à une demande de dirigeants de pays du Golfe, et a affirmé que des «négociations sérieuses» avaient lieu.
Le président américain ajoute toutefois que les Etats-Unis se tiennent prêts à lancer une «attaque totale et à grande échelle contre l'Iran à tout moment, si un accord acceptable n'était pas trouvé» avec Téhéran, dans un message sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Les frappes israéliennes au Liban ont fait plus de 3000 morts
Les frappes israéliennes ont fait 3020 morts au Liban depuis le début des hostilités entre Israël et le Hezbollah pro-iranien le 2 mars, selon un nouveau bilan officiel lundi, alors que les violences se poursuivent malgré la trêve.
Dans un communiqué, le ministère libanais de la santé a recensé 3020 morts, dont 116 membres du personnel médical et 211 enfants ou mineurs, ainsi que 9273 blessés.
Source: ATS
L'Iran a frappé des groupes liés aux Etats-Unis et Israël dans l'ouest du pays
L'Iran a frappé sur son territoire des groupes «agissant pour le compte des Etats-Unis et d'Israël», près de la frontière irakienne, ont affirmé lundi les Gardiens de la Révolution, cités par l'agence de presse Isna.
Ces groupes, «basés dans le nord de l'Irak», ont été frappés «dans la ville de Baneh, dans la province du Kurdistan» alors qu'ils «tentaient d'introduire dans le pays une importante cargaison d'armes et de munitions américaines», a ajouté l'armée idéologique de la République islamique. Le communiqué ne précise pas quels groupes étaient impliqués dans cette tentative présumée de contrebande. On ignore dans l'immédiat si l'attaque a fait des victimes.
Les rebelles kurdes iraniens ont été pris pour cible à plusieurs reprises depuis l'entrée en vigueur, le 8 avril, d'un fragile cessez-le-feu dans la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran. L'Iran qualifie les groupes d'opposition kurdes d'organisations terroristes, et les accuse de servir les intérêts occidentaux ou israéliens.
Nombre d'entre eux ont combattu par le passé les forces de sécurité iraniennes depuis les régions à majorité kurde limitrophes de l'Iran, notamment d'Irak. Ces dernières années cependant, ces factions ont largement mis fin à toute activité armée, même s'ils continuent, en exil, de militer activement contre Téhéran.
En février, cinq groupes kurdes iraniens avaient annoncé la formation d'une coalition politique visant à renverser la République islamique d'Iran.
Source: AFP
Tentative d'infiltration de groupes liés aux Etats-Unis et Israël en Iran
L'Iran a frappé des groupes «agissant pour le compte des Etats-Unis et d'Israël» dans l'ouest du pays, près de la frontière irakienne, ont affirmé lundi les Gardiens de la Révolution, cités par l'agence de presse Isna.
Ces groupes, «basés dans le nord de l'Irak», ont été frappés «dans la ville de Baneh, dans la province du Kurdistan» alors qu'ils «tentaient d'introduire dans le pays une importante cargaison d'armes et de munitions américaines, a ajouté l'armée idéologique de la République islamique.
Source: AFP