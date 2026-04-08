Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3597 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1530 personnes au Liban, dont 130 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
L'Iran accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz si les attaques israélo-américaines cessent
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé que l'Iran acceptait de rouvrir le détroit d'Ormuz dans le cadre d'une trêve de deux semaines conditionnée par l'arrêt des frappes israélo-américaines. «Si les attaques contre l'Iran cessent, nos puissantes forces armées cesseront leurs opérations défensives», a déclaré Abbas Araghchi sur son compte X.
«Pendant une période de deux semaines, un passage sécurisé du détroit d'Ormuz sera possible en coordination avec les forces armées iraniennes et compte tenu des limitations techniques», a-t-il ajouté, quelques instants après que les Etats-Unis et l'Iran ont accepté de négocier pendant deux semaines une issue pacifique à la guerre au Moyen-Orient.
L'Iran a en outre annoncé des négociations avec la partie américaine pour mettre fin à la guerre à partir de vendredi à Islamabad et pour deux semaines. «Il a été décidé au plus haut niveau que l'Iran engagera, pendant une période de deux semaines (...), des négociations avec la partie américaine à Islamabad», a affirmé le Conseil suprême de la sécurité nationale dans un communiqué.
«Il est précisé que cela ne signifie pas la fin de la guerre, et que l'Iran n'acceptera la cessation des hostilités que lorsque les négociations auront abouties», a-t-on ajouté de même source, en soulignant que ces deux semaines pourraient être prolongées «en accord avec les deux parties».
Source: AFP
Trump accepte de repousser de deux semaines sa menace d'une attaque dévastatrice contre l'Iran
Donald Trump a déclaré mardi qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
«A la suite de discussions avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Munir, du Pakistan, au cours desquelles ils m'ont demandé de suspendre l'intervention militaire prévue ce soir contre l'Iran, et sous réserve que la République islamique d'Iran accepte l'OUVERTURE TOTALE, IMMEDIATE et SECURISEE du détroit d'Ormuz, j'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une période de deux semaines», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, un peu plus d'une heure avant l'expiration de son ultimatum.
Donald Trump a en outre affirmé que les discussions étaient «très avancées» sur la conclusion d'un accord en vue d'une «paix à long terme» avec l'Iran, qui a soumis à Washington un plan en dix points pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.
«Nous avons déjà atteint et dépassé tous nos objectifs militaires, et nous sommes très avancés dans l'élaboration d'un accord concernant une PAIX à long terme avec l'Iran, ainsi que la PAIX au Moyen-Orient», a écrit le président américain sur Truth Social. «Nous avons reçu une proposition en 10 points de la part de l'Iran et pensons qu'elle constitue une base viable pour négocier», a-t-il ajouté, quelques heures avant la fin de son ultimatum donné à Téhéran.
Source: AFP
Le baril de WTI s'enfonce de près de 18% après l'annonce d'un cessez-le-feu en Iran
Le prix du West Texas Intermediate (WTI), référence américaine du pétrole brut, poursuit sa chute spectaculaire mercredi, décrochant de près de 18% peu après que Donald Trump a repoussé son ultimatum contre l'Iran et que Téhéran s'est dit prêt à négocier.
Avant l'ouverture des marchés asiatiques, vers 23H30 GMT, son cours s'enfonçait de 17,64% à 93,03 dollars. Avant cette annonce, le cours du WTI avait flambé d'environ 70% depuis le début de la guerre le 28 février.
Source: AFP
Israël fait état de missiles tirés par l'Iran après que Trump a repoussé son ultimatum
L'armée israélienne a fait état tôt mercredi de missiles tirés par l'Iran en direction de son territoire, quelques instants après que le président américain Donald Trump a annoncé reporter de deux semaines une campagne d'attaques contre les infrastructures iraniennes.
Il s'est dans le même temps dit prêt à un cessez-le-feu si l'Iran rouvre complètement le détroit d'Ormuz, point de passage crucial pour l'économie mondiale. Les forces armées israéliennes «ont identifié des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël. Les systèmes de défense sont en cours d'activation pour intercepter cette menace», a indiqué l'armée sur son compte Telegram.
Des explosions ont été entendues depuis Jérusalem et Jéricho, en Cisjordanie occupée, ont rapporté des correspondants de l'AFP. Une vingtaine de minutes après avoir signalé l'attaque iranienne, l'armée israélienne a autorisé sur la même plateforme les habitants à quitter les abris où ils avaient été incités à se réfugier.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté cinq missiles
Le ministère de la Défense d'Arabie saoudite a annoncé mercredi avoir intercepté cinq missiles tirés en direction de son territoire alors que l'Iran mène des frappes aériennes contre ses voisins du Golfe en représailles aux attaques israélo-américaines.
Le porte-parole du ministère a fait état de «l'interception et de la destruction de cinq missiles balistiques lancés vers la région de l'est» du royaume, où un vaste complexe pétrochimique proche de la ville de Jubail a été touché la veille.
Source: AFP
Deux morts en Irak après la chute d'un projectile sur une maison
Deux personnes sont mortes, dont un enfant de huit ans, mardi soir à Bagdad après la chute d'un projectile sur leur maison dans la capitale irakienne, ayant provoqué un incendie, a indiqué une source policière à l'AFP.
«Trois autres civils, dont une femme, ont été blessés» dans le quartier d'Amiriya, dans l'est de la capitale irakienne, selon la même source. Un responsable des forces de sécurité avait indiqué plus tôt à l'AFP qu'«une roquette est tombée sur une maison dans le quartier d'Amiriya».
Source: AFP
Un complexe pétrochimique iranien touché par une frappe aérienne
Un complexe pétrochimique dans le sud-ouest de l'Iran a été touché mardi par une frappe aérienne israélo-américaine qui n'a pas fait de victime, ont annoncé deux responsables cités par un média iranien.
Le directeur des relations publiques de la société pétrochimique Amir Kabir Petrochemical Company à Mahshahr a indiqué qu'une unité de ce complexe avait été attaquée, selon l'agence de presse Mehr. La frappe aérienne est intervenue peu avant minuit et n'a pas fait de victime, a précisé à l'agence le gouverneur adjoint de la province du Khouzestan.
La société, qui produit du polyéthylène, a été placée sur la liste des sanctions américaines en février 2023. Samedi, une entreprise de cette zone économique spéciale pétrochimique avait déjà été frappée, faisant cinq morts, selon le gouverneur adjoint de la région.
Source: AFP
Quatre blessés dont un enfant par la chute de débris de missiles iraniens au Qatar
Le ministère de l'Intérieur du Qatar a indiqué mercredi que la chute de débris provenant d'une attaque de missiles de l'Iran avait fait quatre blessés parmi lesquels un enfant, à un moment où la République islamique intensifie ses frappes contre contre les Etats du Golfe.
«Les autorités sécuritaires ont commencé à gérer un incident résultant de l'interception par les défenses aériennes qataries de missiles iraniens, ce qui a entraîné la chute de débris sur la maison d'un citoyen dans la zone de Muriykh», a précisé le ministère dans un communiqué, en référence à un quartier résidentiel à l'ouest de la capitale Doha. «L'incident a fait quatre blessers légers incluant un enfant qatari», a ajouté le communiqué.
Source: AFP
l'armée israélienne lance un appel à évacuer aux habitants de Tyr, ville du sud du Liban
L'armée israélienne a lancé dans la nuit de mardi à mercredi un appel à évacuer aux habitants de Tyr, ville du sud du Liban, où elle poursuit ses frappes contre le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah.
«Alerte urgente aux habitants de la ville de Tyr, en particulier à Chabriha (...), vous devez évacuer vos maisons immédiatement», a écrit sur son compte Telegram le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne.
Source: AFP
Trump examine la proposition du Pakistan de prolonger le délai accordé à l'Iran
Donald Trump, peu après avoir menacé d'anéantir l'Iran et quelques heures avant que n'expire son ultimatum à Téhéran, a décidé mardi d'examiner une demande du Pakistan, qui l'exhorte à prolonger son délai de deux semaines. Le président américain «est au courant de la proposition et il y aura une réponse», a dit mardi sa porte-parole Karoline Leavitt.
Le temps presse: Washington a fixé à 20h00 (00h00 GMT mercredi) l'heure à laquelle l'Iran doit accéder aux demandes américaines, lesquelles ne sont pas tout à fait claires, avant de déclencher une attaque massive. «Le Président seul sait où nous en sommes et ce qu'il va faire», a commenté, laconique, Karoline Leavitt.
«Les efforts diplomatiques en vue d'un règlement pacifique de la guerre en cours au Moyen-Orient progressent de manière constante, vigoureuse et déterminée, avec la possibilité de déboucher sur des résultats substantiels dans un avenir proche», a déclaré le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif dans un message publié sur la plateforme X.
«Pour laisser la diplomatie suivre son cours, je demande instamment au président Trump de prolonger le délai de deux semaines», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'armée met en garde contre une possible intensification des tirs vers Israël «dans les prochaines heures»
L'armée israélienne a mis en garde mardi soir contre une possible intensification des tirs vers Israël «dans les prochaines heures», alors que l'ultimatum fixé par le président américain à l'Iran expire à 20H00 (minuit GMT).
«A la suite d'une évaluation de la situation, et dans le cadre des préparatifs en vue d'une possible expiration de l'ultimatum, il pourrait y avoir, dans les prochaines heures, une augmentation des tirs en direction du territoire de l'Etat d'Israël», indique le communiqué de l'armée, en exhortant la population à «rester vigilante».
Source: AFP
Des explosions entendues à Doha, au Qatar
Des explosions ont été entendues mardi soir dans la capitale qatarie, Doha, selon des journalistes de l'AFP, tandis que les Emirats arabes unis indiquaient que leurs défenses antiaériennes répondaient à des menaces de missiles.
«La défense aérienne des Emirats arabes unis fait actuellement face à des attaques de missiles et de drones en provenance d'Iran», a déclaré le ministère émirati de la Défense dans un communiqué publié sur X. Pendant ce temps, des journalistes de l'AFP à Doha ont entendu plusieurs détonations.
Ces explosions surviennent quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum posé par Donald Trump à l'Iran, qui a menacé d'éradiquer «une civilisation entière» si Téhéran ne rouvrait pas le détroit stratégique d'Ormuz.
Source: AFP