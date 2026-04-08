L'Iran accepte de rouvrir le détroit d'Ormuz si les attaques israélo-américaines cessent

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé que l'Iran acceptait de rouvrir le détroit d'Ormuz dans le cadre d'une trêve de deux semaines conditionnée par l'arrêt des frappes israélo-américaines. «Si les attaques contre l'Iran cessent, nos puissantes forces armées cesseront leurs opérations défensives», a déclaré Abbas Araghchi sur son compte X.

«Pendant une période de deux semaines, un passage sécurisé du détroit d'Ormuz sera possible en coordination avec les forces armées iraniennes et compte tenu des limitations techniques», a-t-il ajouté, quelques instants après que les Etats-Unis et l'Iran ont accepté de négocier pendant deux semaines une issue pacifique à la guerre au Moyen-Orient.

L'Iran a en outre annoncé des négociations avec la partie américaine pour mettre fin à la guerre à partir de vendredi à Islamabad et pour deux semaines. «Il a été décidé au plus haut niveau que l'Iran engagera, pendant une période de deux semaines (...), des négociations avec la partie américaine à Islamabad», a affirmé le Conseil suprême de la sécurité nationale dans un communiqué.

«Il est précisé que cela ne signifie pas la fin de la guerre, et que l'Iran n'acceptera la cessation des hostilités que lorsque les négociations auront abouties», a-t-on ajouté de même source, en soulignant que ces deux semaines pourraient être prolongées «en accord avec les deux parties».

Source: AFP