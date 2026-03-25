L'Iran pose cinq conditions à la fin de la guerre

Alors que les Etats-Unis ont transmis une proposition de paix en 15 points par l'entremise du Pakistan, l'Iran a catégoriquement rejeté toute négociation. Le pays a, en revanche, énoncé cinq conditions pour une éventuelle fin du conflit.

Un responsable iranien déclaré à la chaîne locale Press TV: «L'Iran mettra fin à la guerre lorsqu'il le décidera et que ses conditions seront remplies.»

Les cinq conditions en question sont: la fin de «l'agression et des attentats», des mécanismes pour prévenir de futurs conflits, le paiement de réparations, un cessez-le-feu à l'échelle régionale et la reconnaissance de la souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz.