Pour l'Iran, Washington «cherche à déclencher une nouvelle guerre»

Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a accusé mercredi les Etats-Unis de vouloir relancer la guerre, tout en espérant toujours une reddition de la République islamique.

«Les manoeuvres de l'ennemi, tant publiques qu'en coulisses, montrent que, malgré les pressions économiques et politiques, il n'a pas renoncé à ses objectifs militaires et cherche à déclencher une nouvelle guerre», a déclaré celui qui est aussi le président du Parlement dans un message audio relayé par les médias iraniens.

Il a ajouté que l'Iran devait «renforcer ses préparatifs afin d'apporter une réponse musclée à toute nouvelle attaque», assurant que «l'Iran ne cèderait jamais à l'intimidation» même si Washington espérait «toujours la capitulation de la nation iranienne».