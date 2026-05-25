Les blessures du guide suprême ne seraient que «superficielles»

Un responsable iranien a qualifié lundi de «superficielles» les blessures infligées au guide suprême Mojtaba Khamenei lors de frappes américano-israéliennes au début de la guerre, un rare commentaire du pouvoir sur la santé du dirigeant.

Mojtaba Khamenei, qui a succédé à 56 ans à son père Ali Khamenei, tué dans une frappe au premier jour du conflit le 28 février, n'est pas apparu depuis sa désignation le 8 mars, se contentant de publier des déclarations écrites. Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth avait affirmé le 13 avril qu'il était «blessé et probablement défiguré».

Rien de majeur

Lundi, le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Hossein Kermanpour, a révélé que Mojtaba Khamenei avait été admis dans un hôpital le 28 février à 13h locales et placé «dans une salle d'opération, aux côtés de plusieurs autres personnes blessées».

«A part des blessures superficielles au visage, à la tête et aux jambes, qui n'ont pas nécessité d'amputation ni provoqué de complications, il n'y avait rien de majeur», a ajouté le porte-parole, cité par l'agence de presse Ilna. «En tant que médecin, je pense qu'il ne s'agissait pas de blessures graves, aucune opération particulière n'a été nécessaire, à part un ou deux points de suture», a-t-il ajouté. Il a, selon lui, pu quitter l'hôpital le 1er mars.