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Une rencontre secrète
Le guide suprême Mojtaba Khamenei est-il sorti de l'ombre?

Le président iranien Massoud Pezeshkian affirme avoir rencontré Mojtaba Khamenei, guide suprême depuis mars 2023, qui reste absent de la scène publique après des frappes meurtrières en février.
Publié: 13:10 heures
Mojtaba Khamenei, à Téhéran, en Iran, le 31 mai 2019.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé jeudi avoir rencontré, à une date non précisée, le guide suprême Mojtaba Khamenei, qui n'a pas été vu en public depuis sa nomination début mars en pleine guerre contre Israël et les Etats-Unis.

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«Ce qui m'a le plus marqué lors de cette rencontre, c'est la vision et l'approche humble et sincère du guide suprême de la Révolution islamique», a déclaré Massoud Pezeshkian dans une vidéo diffusée par la télévision d'Etat, sans préciser la date de cette rencontre.

Au premier jour de la guerre le 28 février, Mojtaba Khamenei avait été blessé dans des frappes israélo-américaines qui ont coûté la vie à son père et prédécesseur à la fonction de guide suprême, Ali Khamenei.

Un portrait omniprésent

Sa désignation par l'Assemblée des experts, le collège de 88 membres chargé de désigner le nouveau guide suprême, avait été annoncée à la télévision d'Etat le 9 mars.

Depuis, Mojtaba Khamenei ne s'est exprimé que par le biais de communiqués. Agé de 56 ans, il a succédé à son père, tué à 86 ans après plus de trois décennies à la tête de l'Etat. Ali Khamenei avait lui-même succédé en 1989 au fondateur de la République islamique, l'ayatollah Rouhollah Khomeini.

Le portrait de Mojtaba Khamenei est omniprésent dans les rues en Iran mais le nouveau dirigeant brille par son absence sur la scène publique, à rebours de la présence régulière de son père dans l'espace médiatique iranien.

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