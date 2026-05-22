L'UE envisage de sanctionner «personnes» ou «entités» qui bloquent Ormuz
L'Union européenne a ouvert la voie vendredi à des sanctions contre des «personnes» ou «entités» en Iran qui bloquent le détroit d'Ormuz.
Cette voie de passage stratégique, par laquelle transite habituellement environ 20% des hydrocarbures mondiaux, est bloquée depuis fin février par l'Iran, en riposte à la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis.
«Les actions de l'Iran à l'encontre des navires transitant par le détroit d'Ormuz sont contraires au droit international», a souligné Bruxelles dans un communiqué.
Parmi les sanctions possibles: des interdictions de voyager dans l'UE, ou d'y transiter, un gel des avoirs etc. Les entreprises ou citoyens européens auraient également pour interdiction de faire affaire avec quiconque figurant sur cette liste.
Sourc e: AFP
Le chef de l'armée pakistanaise en route pour Téhéran
Le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, est en route pour Téhéran vendredi, ont indiqué à l'AFP des sources sécuritaires au Pakistan, pays médiateur dans les négociations visant à mettre fin à la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis.
Depuis l'entrée en vigueur d'une fragile trêve le 8 avril après plus d'un mois de conflit, une seule séance de négociations, infructueuse, s'est tenue le 11 avril à Islambad.
Depuis, les discussions se poursuivent en coulisses et jeudi le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio avait dit espérer que cette visite d'Asim Munir ferait "avancer les choses", après celle en début de semaine du ministre de l'Intérieur pakistanais.
Source: AFP
Les chances d'un accord USA-Iran pour Ormuz sont de «50-50»
Un responsable des Emirats arabes unis a estimé vendredi à «50-50» les chances pour les Etats-Unis et l'Iran de trouver un accord permettant de débloquer le détroit d'Ormuz.
Les responsables iraniens «ont raté beaucoup d'occasions ces dernières années à cause d'une tendance à surestimer leurs cartes», a ajouté le haut conseiller du président émirati Anwar Gargash, à Prague pour la conférence sur la sécurité Globsec. «J'espère qu'ils ne vont pas recommencer cette fois.»
Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février, les Emirats arabes unis, pays riche en pétrole qui hébergent des installations militaires américaines, ont été la cible d'environ 3.300 drones et missiles, a souligné M. Gargash. Seuls environ 4% d'entre eux ont atteint leur cible, selon lui.
Source: AFP
Deux secouristes et une fillette tués dans une frappe d'Israël au Sud Liban
Six personnes, dont deux secouristes et une fillette, ont été tuées vendredi dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, a annoncé le ministère libanais de la Santé, malgré le cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le Hezbollah pro-iranien.
«Une frappe sur le village de Deir Qanoune al-Nahr, dans la région de Tyr», a tué six personnes, dont deux secouristes affiliés au mouvement chiite Amal, allié du Hezbollah, ainsi qu'une fillette syrienne, a indiqué le ministère dans un communiqué. L'un des secouristes tués travaillait également comme photographe indépendant.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, une frappe israélienne a également visé la localité de Hanaouay, près de Tyr, tuant quatre secouristes affiliés au Hezbollah, selon le ministère.
Source: AFP
Les Bourses asiatiques entraînées par l'optimisme sur le Moyen-Orient
Les grandes Bourses asiatiques progressent vendredi, sur fond d'espoirs d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran sur la fin des hostilités au Moyen-Orient, les investisseurs surveillant cependant la hausse des prix du pétrole. A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei gagnait 2,39% à 63,130 points vers 03H40 GMT. Taipei montait de 1,2% et Sydney de 0,5%, tandis qu'à Séoul l'indice Kospi progressait de 0,3%. A Hong Kong, l'indice Hang Seng avançait de 1%.
«Les progrès des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran devraient contribuer à atténuer les craintes inflationnistes» et soutenir les marchés, a commenté Takuma Ikemoto du Tokai Tokyo Intelligence Lab. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a exprimé son espoir que les efforts diplomatiques permettent de progresser vers un accord pour mettre fin à la guerre contre l'Iran, et dit attendre la visite à Téhéran d'un médiateur pakistanais.
Les discussions piétinent depuis l'entrée en vigueur d'une fragile trêve le 8 avril après plus d'un mois de guerre, alors que les deux pays campent sur leurs positions. Téhéran a indiqué examiner les propositions américaines, tout en avertissant d'une «réponse vigoureuse» à toute nouvelle attaque, alors que les deux camps échangent des conditions sous la menace d'une escalade.
La prudence reste toutefois de mise sur le marché du pétrole: vers 03H30 GMT, le cours du baril de WTI nord-américain remontait de 1,16% à 97,47 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, prenait lui 1,7% à 104,32 dollars.
Source: AFP
Les ventes d'armes à Taïwan suspendues à cause de la guerre contre l'Iran
Un responsable du Pentagone a indiqué jeudi que les ventes d'armes américaines à Taïwan, sujet de contentieux entre Washington et Pékin, étaient suspendues en raison des besoins en munitions liées à la guerre au Moyen-Orient. Hung Cao, ministre délégué par intérim à la Marine, a été interrogé lors d'une audition parlementaire sur une acquisition, actuellement bloquée, de 14 milliards de dollars à destination de l'île que la Chine considère comme son territoire.
«Pour l'instant, nous faisons une pause afin de nous assurer que nous avons les munitions dont nous avons besoin pour l'opération Epic Fury» lancée le 28 février contre l'Iran, a-t-il répondu. Il a assuré que ces dernières étaient «suffisantes», ajoutant: «Nous voulons simplement nous assurer que nous avons tout ce qu'il nous faut, puis les ventes militaires à l'étranger reprendront lorsque l'administration le jugera nécessaire».
Washington a approuvé fin 2025 la deuxième vente d'armes à Taïwan depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, pour une valeur de 11,1 milliards de dollars. Mais le président réserve sa réponse concernant la suite des livraisons souhaitées par Taipei.
Après sa visite à Pékin la semaine dernière, Donald Trump avait déclaré que leur poursuite «dépendait de la Chine» et constituait «un très bon atout de négociation». La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas réussi à unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle plaide pour une solution pacifique tout en se réservant la possibilité de recourir à la force.
Source: AFP
Israël dit avoir tué deux hommes près de sa frontière avec le Liban
L'armée israélienne a annoncé tôt vendredi avoir tué deux hommes dans le sud du Liban, près de sa frontière. Ces «individus armés qui se déplaçaient de façon suspecte à quelques centaines de mètres du territoire israélien» ont été tués lors d'une frappe aérienne, a précisé cette source sur Telegram.
En dépit d'un cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril, Israël poursuit ses opérations au Liban où il dit combattre le Hezbollah pro-iranien. Les frappes israéliennes ont coûté la vie à 3089 personnes dans ce pays, dont 116 secouristes et personnels de la santé, depuis le début des hostilités le 2 mars, selon un décompte du ministère de la Santé libanais jeudi.
De son côté, Israël déplore la mort de 22 soldats. Le Liban a été plongé dans la guerre le 2 mars, lorsque le Hezbollah a lancé une attaque sur Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei.
Source: AFP
Washington dit son espoir de progrès avec les efforts diplomatiques
Washington a exprimé jeudi son espoir que les efforts diplomatiques permettent de progresser vers un accord pour mettre fin à la guerre contre l'Iran, et dit attendre la visite à Téhéran d'un médiateur pakistanais. «Je crois que les Pakistanais se rendront à Téhéran aujourd'hui. Espérons donc que cela fera avancer les choses», a déclaré jeudi le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, avant son arrivée en Suède pour une réunion de l'Otan en Suède vendredi.
Le secrétaire d'Etat américain a également affirmé que des progrès avaient été réalisés dans les tractations. Donald Trump avait décrit la veille la situation comme «sur le fil», entre un accord ou une reprise des hostilités. Selon l'agence de presse Isna et d'autres médias, c'est le puissant chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, qui est attendu en Iran afin de «poursuivre les discussions avec les responsables iraniens». Le Pakistan n'a pas confirmé l'envoi d'un émissaire.
Le Pakistan multiplie ses efforts de médiation. Ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur, Mohsin Naqvi, s'est rendu deux fois à Téhéran, apportant avec lui la dernière proposition américaine, que le pouvoir iranien a dit examiner.
Mais la République islamique a réitéré ses exigences: «dégel des avoirs iraniens bloqués» à l'étranger et fin du blocus américain des ports iraniens. Et a répété qu'elle ne cèderait «jamais à l'intimidation». Les Gardiens de la Révolution ont eux menacé d'étendre la guerre «bien au-delà de la région».
Source: ATS
L'armée américaine publie les images du pétrolier arraisonné
L'armée américaine a déclaré mercredi avoir arraisonné dans le golfe d'Oman un pétrolier battant pavillon iranien soupçonné de tenter de violer le blocus américain, dernière mesure en date prise par l'administration Trump pour tenter de pousser Téhéran à rouvrir le détroit d'Ormuz.
Le Commandement central américain a déclaré sur les réseaux sociaux que le M/T Celestial Sea avait été fouillé et redirigé après avoir été soupçonné de tenter de se diriger vers un port iranien. Elle a également publié les images de l'intervention.
Il s'agit au moins du cinquième navire commercial à avoir été arraisonné depuis que l'administration Trump a imposé le blocus sur la navigation iranienne à la mi-avril, quelques jours après le début d'un cessez-le-feu, afin de faire pression sur Téhéran pour qu'il ouvre le détroit et accepte un accord visant à mettre fin à la guerre.
Source: AFP
Le chef de l'armée pakistanaise attendu à Téhéran
Le puissant chef de l'armée du Pakistan, pays médiateur entre les Etats-Unis et l'Iran, Asim Munir, est attendu jeudi à Téhéran, selon les médias iraniens, dans le cadre des efforts pour parvenir à un accord de paix.
Après celle du ministre pakistanais de l'Intérieur, la visite de Asim Munir vise à «poursuivre les discussions avec les responsables iraniens», ont indiqué l'agence de presse Isna et d'autres médias, sans plus de détails.
Source: AFP
Trump affirme que les pourparlers avec l'Iran sont «sur le fil»
Donald Trump a déclaré mercredi que les pourparlers avec Téhéran étaient "sur le fil", entre un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et une reprise des frappes contre l'Iran.
Donald Trump a envoyé des signaux contradictoires depuis l'annonce, lundi, qu'il renonçait à de nouvelles frappes afin de laisser du temps aux négociations, oscillant entre optimisme et menaces de reprise des hostilités.
«Nous verrons bien ce qui va se passer. Soit nous parviendrons à un accord, soit nous prendrons des mesures un peu plus sévères. Mais j'espère que cela n'arrivera pas», a déclaré le président américain aux journalistes, depuis la base militaire d'Andrews (Maryland).
«C'est sur le fil, croyez-moi. Si nous n'obtenons pas les bonnes réponses, cela peut aller très vite. Nous sommes tous prêts à agir. Il faut obtenir les bonnes réponses. Elles devront être entièrement, à 100 %, satisfaisantes.» Trump a ajouté qu'un accord avec l'Iran permettrait d'économiser «beaucoup de temps, d'énergie et de vies», estimant qu'il pourrait être conclu «très rapidement, ou d'ici quelques jours».
Source: AFP