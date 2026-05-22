L'UE envisage de sanctionner «personnes» ou «entités» qui bloquent Ormuz

L'Union européenne a ouvert la voie vendredi à des sanctions contre des «personnes» ou «entités» en Iran qui bloquent le détroit d'Ormuz.

Cette voie de passage stratégique, par laquelle transite habituellement environ 20% des hydrocarbures mondiaux, est bloquée depuis fin février par l'Iran, en riposte à la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis.

«Les actions de l'Iran à l'encontre des navires transitant par le détroit d'Ormuz sont contraires au droit international», a souligné Bruxelles dans un communiqué.

Parmi les sanctions possibles: des interdictions de voyager dans l'UE, ou d'y transiter, un gel des avoirs etc. Les entreprises ou citoyens européens auraient également pour interdiction de faire affaire avec quiconque figurant sur cette liste.

Sourc e: AFP