Après avoir bloqué les ports iraniens, les Etats-Unis veulent s’attaquer aux voies terrestres du pays. Washington entend ainsi empêcher l’acheminement d’armes et de marchandises illégales.

AFP Agence France-Presse

L'armée américaine a annoncé qu'elle prévoyait la création d'un groupe de travail en vue de bloquer les routes terrestres menant en Iran, où sont acheminées selon elle des armes et des marchandises illégales.

Les Etats-Unis, qui imposent déjà de lourdes sanctions économiques à l'Iran, soumettent aussi les ports iraniens à un blocus maritime dans le cadre de la guerre qui les oppose à l'Iran, déclenchée en février par des frappes israélo-américaines sur le pays.

Les travaux du groupe «limiteront encore la capacité de l'Iran à financer le terrorisme, à reconstruire des usines d'armement et à réapprovisionner ses forces armées», a déclaré Brad Cooper, le chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans un communiqué publié samedi sur X.

«Incapables de bloquer»

Composée de 20 membres civils et militaires, cette équipe basée en Floride travaillera avec les agences du gouvernement afin d'«empêcher le transit de systèmes d'armes de pointe, de technologies à double usage, de matériaux soumis à des sanctions et de flux de revenus illégaux à travers les frontières terrestres de l'Iran et la mer Caspienne», ajoute le communiqué.

Le porte-parole des Gardiens de la Révolution, la puissante force armée de l'Iran, a assuré qu'un tel projet «échouerait» et ne provoquerait pas «l'effondrement» de l'économie iranienne. «Les Etats-Unis ne parviendront jamais à imposer le blocus économique qu'ils cherchent à mettre en oeuvre (...) sous divers noms et à travers différents plans», a déclaré Hossein Mohebi, cité par l'agence de presse Fars.

Les Etats-Unis sont «incapables de bloquer» les voies de communication entre l'Iran et ses voisins, a-t-il assuré. Selon le Centcom, le blocage des ports iraniens par les Etats-Unis a «empêché l'Iran d'exporter pour plus de 25 milliards de dollars de pétrole brut».

En août, Washington avait annoncé viser l'«asphyxie» de l'économie iranienne, déjà exsangue, pour répondre au verrouillage par l'Iran du stratégique détroit d'Ormuz, où il s'en prend régulièrement aux navires tentant de le traverser sans son autorisation.