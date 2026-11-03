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La menace d’une escalade plane
Les États-Unis bombardent des cibles sur l’île iranienne de Qeshm

L’armée américaine a bombardé lundi des cibles sur l’île iranienne de Qeshm, où cinq explosions ont été signalées par l’agence Irna. Washington présente l’opération comme une «mesure défensive».
Publié: il y a 2 minutes
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Les États-Unis ont mené lundi de nouvelles frappes aériennes contre l’Iran (image d'illustration).
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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Gabriel Knupfer et Mattia Jutzeler

L’armée américaine a de nouveau bombardé lundi des cibles en Iran. Sur l’île de Qeshm, dans le sud du pays, cinq explosions ont été entendues, selon l’agence de presse officielle iranienne Irna. Des témoins ont également aperçu deux avions militaires dans le ciel.

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L’armée américaine a confirmé l’opération peu de temps après. «Il s’agissait d’une mesure défensive pour faire face à l’utilisation de missiles sol-air par l’Iran contre des cibles américaines», a déclaré un représentant du gouvernement américain à CNN.

Pas d’attaque de grande ampleur

Selon un responsable américain, Téhéran avait auparavant attaqué un avion américain. L’opération ne constituait pas une attaque de grande ampleur: Washington a récemment mené plusieurs opérations similaires.

Donald Trump envisagerait une offensive de plus grande ampleur contre l’Iran après les élections de mi-mandat. Invité lundi dans l’émission de Sean Hannity, sur Fox News, le président américain a déclaré que les États-Unis devraient «peut-être s’en prendre au Pickaxe Mountain», en Iran.

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