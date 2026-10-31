L'armée iranienne a mis en garde samedi contre une escalade du conflit si les États-Unis lançaient une nouvelle attaque. Téhéran promet de riposter, alors que des efforts diplomatiques pour la paix sont en cours.

Téhéran promet d'élargir le conflit en cas de nouvelle agression des USA

Téhéran promet d'élargir le conflit en cas de nouvelle agression des USA

AFP Agence France-Presse

L'armée iranienne a averti samedi qu'une nouvelle attaque américaine ne ferait qu'étendre la guerre à une zone plus vaste, après que Washington et Israël ont menacé de nouvelles opérations militaires. Cet avertissement intervient alors que de nouveaux efforts diplomatiques sont en cours pour éviter une reprise des hostilités.

«Si le président américain se lance une nouvelle fois dans une aventure régionale sous la pression des sionistes et dans le but de les satisfaire, les flammes de la guerre embraseront sans aucun doute une zone géographique beaucoup plus vaste», a déclaré sur X le porte-parole de l'armée iranienne, Mohammad Akraminia. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a également averti samedi que «les puissantes forces armées iraniennes riposteront à ceux qui oseront s'en prendre à notre peuple».

Vendredi, une délégation qatarie est arrivée dans la capitale iranienne pour des discussions avec de hauts responsables iraniens. Le Qatar et le Pakistan jouent un rôle de médiateurs dans les efforts visant à relancer les négociations de paix, après un accord de cessez-le-feu conclu en avril. Mais ces démarches n'ont pas abouti à un accord durable.

Tensions maximales

Le Wall Street Journal a rapporté mercredi que le vice-président américain JD Vance avait envoyé une lettre au secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaï, à la demande du président Donald Trump, pour relancer les négociations et éviter de nouvelles frappes américaines. L'Iran a confirmé avoir reçu la lettre, mais n'a annoncé aucune réponse.

Les États-Unis organisent mardi des élections de mi-mandat qui pourraient déterminer l'orientation de la guerre, devenue impopulaire auprès des électeurs américains après une flambée des prix de l'énergie liée au conflit. Mardi dernier, Israël a également organisé des élections législatives, donnant aux électeurs l'occasion de se prononcer sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Sous la direction de Netanyahu, qui a promis de renverser le gouvernement iranien, Israël et l'Iran se sont affrontés directement militairement, après des décennies de guerre de l'ombre. La guerre au Moyen-Orient a été déclenchée le 28 février par des frappes américano-israéliennes contre l'Iran.

Téhéran a riposté par des attaques contre Israël et des installations américaines dans toute la région, tout en restreignant le trafic maritime dans le stratégique détroit d'Ormuz. Dans le même temps, les Etats-Unis ont imposé un blocus des ports iraniens.