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Le PDG de la compagnie aérienne Corsair
«Le kérosène représentait environ 25% du total des coûts. Là, il évolue entre 40 et 45%»

Le PDG de Corsair alerte sur l’envolée du prix du kérosène, qu’il juge plus préoccupante qu’un risque de pénurie. Cette hausse qui pèse lourdement sur les coûts des compagnies aériennes, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.
Publié: il y a 20 minutes
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«Le kérosène représentait environ 25% du total des coûts d'une compagnie aérienne. Et là, il évolue entre 40 et 45%», selon Pascal de Izaguirre.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le PDG de la compagnie aérienne Corsair, Pascal de Izaguirre, s'est dit plus inquiet face au coût du kérosène que face à l'éventualité d'une pénurie, lundi sur BFM Business.

Interrogé sur la conséquence la plus grave de la guerre au Moyen-Orient pour le transport aérien, il a répondu: «c'est vraiment l'impact économique de l'augmentation du prix».

«C'est très simple: par rapport au niveau auquel était le kérosène avant le conflit, les prix évoluent entre deux fois et deux fois et demi ce niveau», a-t-il expliqué sur la chaîne d'information économique.

«Le kérosène représentait environ 25% du total des coûts d'une compagnie aérienne. Et là, il évolue entre 40 et 45%», a précisé celui qui est également président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (FNAM).

Six semaines de visibilité

Quant à une éventuelle pénurie de carburant, faute d'importations depuis les pays du Golfe, «c'est une situation que nous suivons de très près, en liaison avec les pouvoirs publics. En général, nous avons six semaines de visibilité devant nous», a dit M. de Izaguirre.

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«L'Etat a des stocks stratégiques pour trois mois, ce qui nous permet quand même de tenir de voir venir et de passer l'été tranquillement», selon lui.

«On peut quand même espérer que le conflit aura été réglé d'ici là», a avancé le patron de Corsair. Cette compagnie a des atouts dans cette crise, a-t-il affirmé: «Nous avons un réseau de destinations qui est resté à l'écart des zones de conflit, et qui n'a pas été affecté (...) par des modifications de routes qui se traduisent par des allongements, donc des consommations supplémentaires».

Il a cité «des destinations du bassin méditerranéen, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, qui sont toujours les grands vainqueurs des vacances (...) les Antilles, extrêmement dynamiques, même La Réunion, l'île Maurice».


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