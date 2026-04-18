L’Iran a brièvement rouvert le détroit d’Ormuz sous condition d’un cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Face au refus de Donald Trump de lever le blocus des ports iraniens, Téhéran a refermé ce passage stratégique.

Chiara Schlenz

Que s'est-il passé au juste?

L’Iran a surpris en rouvrant le détroit d’Ormuz aux navires marchands, mais de manière temporaire et sous conditions. Cette autorisation dépend du maintien du cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Elle est limitée dans le temps et valable uniquement pendant cette trêve. De plus, l'itinéraire est strictement défini et les navires doivent s’y conformer. Autre exigence: les Etats-Unis devraient lever leur blocus des ports iraniens. Or, c’est précisément ce que le président américain Donald Trump refusait.

Dans un message publié sur Truth Social, Trump a écrit que «le blocus maritime, dans la mesure où il concerne l’Iran, reste pleinement en vigueur jusqu’à la conclusion complète de nos accords avec l’Iran». Une position qui a irrité Téhéran. Résultat: le détroit d’Ormuz a de nouveau été fermé.

Pourquoi le détroit d'Ormuz est-il si important?

Près d’un cinquième du pétrole mondial transite par ce passage stratégique. Il s’agit d’une artère essentielle de l’économie mondiale.

En cas de fermeture, les chaînes d’approvisionnement sont perturbées. Les effets se font immédiatement sentir, notamment sur les prix de l’énergie. La Suisse en subit aussi les répercussions indirectes.

Pourquoi l'Iran a-t-il ouvert la voie maritime?

Cette ouverture constitue un levier de pression classique. Téhéran montre sa capacité à influencer l’approvisionnement énergétique mondial.

Dans le même temps, l’Iran envoie un signal d’ouverture aux négociations. Le contrôle de la route reste toutefois total. Le passage peut être restreint à tout moment, ce qui renforce l’impact politique de cette décision.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe?

L’Europe est directement concernée. Les prix de l’énergie, la sécurité et l’influence géopolitique sont en jeu. Vendredi, plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement se sont réunis lors d’un sommet pour définir une réponse.

Une éventuelle mission militaire visant à sécuriser la route a été évoquée. Le débat illustre aussi la volonté européenne d’assumer davantage de responsabilités, y compris sans les Etats-Unis.

Une intervention militaire menace-t-elle?

C’est envisageable, mais complexe. Sans cessez-le-feu, aucune intervention n’est possible. Sans mandat, non plus. Et sans les Etats-Unis, une telle opération paraît peu réaliste.

Les risques militaires, notamment la présence de mines, doivent encore être évalués. Pour l’heure, la diplomatie et la planification dominent.

Et qu'est-ce que cela signifie pour la Suisse?

A court terme, les prix de l’énergie pourraient baisser. Le recul du pétrole peut aussi se ressentir en Suisse. A plus long terme, l’incertitude persiste, avec le risque de nouveaux chocs.

Toute escalade supplémentaire aurait des conséquences directes. La Suisse n’est pas impliquée militairement, mais reste fortement exposée sur le plan économique.