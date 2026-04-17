Trump assure qu'un accord avec l'Iran est proche

Donald Trump a annoncé vendredi que les négociations avec l'Iran sur le nucléaire et le détroit d'Ormuz sont presque finalisées. Téhéran s'engage à rouvrir cette voie maritime stratégique et à retirer ses mines marines.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a semblé signifier vendredi qu'un accord de paix avec l'Iran était tout proche, affirmant que des points clés avaient été résolus, notamment sur le nucléaire iranien et le détroit d'Ormuz. Dans une série de messages sur sa plateforme Truth Social, le président américain s'est notamment félicité d'un «jour brillant pour le monde». Selon lui, les Etats-Unis obtiendront «toute la poussière nucléaire» iranienne, le terme qu'il utilise pour désigner les stocks d'uranium enrichi, sans qu'aucune somme d'argent ne soit échangée «de quelconque manière» pour cela.

Le média américain Axios avait rapporté plus tôt que les Etats-Unis envisageaient de dégeler 20 milliards de dollars de fonds iraniens en échange des stocks d'uranium enrichi détenus par Téhéran. Donald Trump, en déplacement actuellement à Las Vegas, a également salué l'annonce par l'Iran de la réouverture du détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale pour le commerce mondial et contrôlée par Téhéran.

Processus rapide

«Merci!», a-t-il écrit dans un message ayant suivi cette annonce, avant de préciser que le blocus américain sur les ports iraniens resterait cependant en vigueur jusqu'à ce qu'un accord avec l'Iran «soit achevé à 100%». «Le processus devrait aller très rapidement puisque la plupart des sujets ont déjà été négociés», a ajouté le président américain.

Il a également affirmé que l'Iran avait accepté de «ne plus jamais fermer le détroit d'Ormuz». «Ce ne sera plus utilisé comme arme contre le monde!», s'est-il félicité. En outre, Téhéran «a retiré, ou est en train de retirer, toutes ses mines marines» dans le détroit, «avec l'aide des Etats-Unis», a assuré le président américain, sans toutefois fournir de détails.

«Rendre sa grandeur au Liban!»

L'accord en vue avec l'Iran n'est toutefois pas lié à celui entre Israël et le Liban, a précisé Donald Trump. «Les Etats-Unis vont, séparément, travailler avec le Liban et s'occuper du Hezboolah (sic) de manière appropriée», a-t-il déclaré.

Mais en attendant, «Israël ne bombardera plus le Liban», a précisé le président américain. «Ils ont INTERDICTION de le faire de la part des Etats-Unis. Ça suffit!!!», a-t-il écrit. «Nous allons RENDRE SA GRANDEUR AU LIBAN!», a ajouté Donald Trump dans un message ultérieur, reprenant son slogan «Make America Great Again».

Dans ses nombreux messages, Donald Trump en a profité pour brocarder à nouveau ses alliés de l'Otan, qui n'en ont pas fait assez selon lui pour soutenir les Etats-Unis dans la guerre contre l'Iran. «Maintenant que la situation sur le détroit d'Ormuz est terminée, j'ai reçu un appel de l'Otan demandant si nous avions besoin d'aide. JE LEUR AI DIT DE GARDER LEURS DISTANCES A MOINS QU'ILS NE VEUILLENT REMPLIR LEURS NAVIRES DE PETROLE. Ils ont été inutiles quand on avait besoin d'eux, un TIGRE DE PAPIER!», a-t-il asséné.

Ses déclarations sont intervenues au moment où le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer organisaient à Paris une réunion de pays «non-bélligérants» sur la question d'une mission de sécurisation du détroit d'Ormuz. Donald Trump a en revanche remercié d'autres alliés des Etats-Unis, nommément l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, et le Qatar pour leur «grande bravoure» et leur «aide». Le Premier ministre et le maréchal du Pakistan, «deux personnes fantastiques», ont également été remerciés par le locataire de la Maison Blanche.



