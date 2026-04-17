Les cours du pétrole chutent fortement ce vendredi après l'annonce par l'Iran de la réouverture du détroit d'Ormuz. A l'inverse, les Bourses européennes sont en hausse.

Le pétrole chute de 10% avec l'annonce de la réouverture d'Ormuz

Le pétrole chute de 10% avec l'annonce de la réouverture d'Ormuz

Les bourses dans le vert

AFP Agence France-Presse

Les cours du pétrole plongent vendredi après l'annonce par l'Iran que le détroit d'Ormuz est entièrement ouvert pour la durée restante du cessez-le-feu avec les Etats-Unis.

Vers 13h10 GMT (15h10 en Suisse), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, perdait 10,42% à 89,03 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en mai, tombait de 11,11% à 84,17 dollars.

Les Bourses en hausse

Les Bourses européennes ont bondi jeudi, saluant la chute des prix du pétrole après l'annonce par Téhéran d'une réouverture complète du détroit d'Ormuz le temps du cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis.

Après avoir passé une première partie de la séance en légère hausse, les principaux indices ont accéléré leurs gains immédiatement dans la foulée de cette information. Vers 13h15 GMT, Paris prenait 2,01%, Francfort 2,23% et Milan 1,67%. Londres prenait 0,40%.

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi. Au lendemain d'un deuxième record d'affilée en clôture, l'indice Nasdaq et l'indice élargi S&P 500 continuaient sur leur lancée, prenant respectivement 0,91% et 0,61%. Le Dow Jones évoluait également en hausse (+1,04%).