Le parcours hautement symbolique des funérailles de Khamenei

Les funérailles d'Ali Khamenei, ancien guide suprême iranien tué le 28 février, auront lieu dans des sites emblématiques d'Iran et d'Irak, symboles de son influence religieuse et politique.

AFP Agence France-Presse

Les cérémonies de funérailles de l'ancien guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour des frappes américano-iraniennes sur l'Iran le 28 février, vont se dérouler dans différents lieux symboliques de la République islamique. Du siège du pouvoir à Téhéran jusqu'aux villes saintes chiites de Qom, Kerbala et Najaf en Irak, avant de terminer à Machhad, chaque étape revêt une symbolique particulière.

La Mosalla de Téhéran, étape politique et religieuse

L'exposition de la dépouille à la Mosalla de Téhéran place le dirigeant défunt dans l'un des lieux les plus importants de la République islamique. Conçu pour accueillir les grandes prières du vendredi, les commémorations officielles et les rassemblements religieux, ce vaste complexe associe depuis longtemps vie religieuse et autorité de l'État.

Elle a été le lieu de cérémonies nationales, de discours de hauts responsables et de grands rassemblements destinés à afficher l'unité et le soutien populaire au pouvoir. La tenue d'un hommage public dans ce site souligne le rôle de Khamenei, à la fois en tant qu'autorité religieuse et chef d'un système politique fondé sur l'islam.

Les rues de Téhéran: l'adieu à la capitale

La procession funéraire dans les rues de Téhéran lundi doit marquer un ultime adieu au centre politique du pays. La capitale est le siège de la présidence, du Parlement, de l'appareil judiciaire, du quartier général des forces armées ainsi que de la plupart des grandes institutions de l'État.

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Les grands rassemblements sont fréquents à Téhéran, servant souvent à manifester la solidarité nationale et la puissance de l'État. Ce cortège constitue donc à la fois une expression publique du deuil et un signe de continuité de la part des dirigeants du pays en cette période de transition.

Qom: le centre du savoir chiite

La ville de Qom occupe une place unique dans le paysage religieux iranien. Siège des séminaires les plus influents du pays, elle a formé des générations d'imams et de responsables, et joué un rôle déterminant dans l'élaboration de l'idéologie de la République islamique.

Le cortège funèbre organisé dans cette ville située au sud de Téhéran met en lumière les fondements religieux de l'autorité de Khamenei, qui découlait en partie de sa position au sein de l'establishment religieux chiite.

C'est également l'occasion pour les hauts dignitaires religieux et les étudiants des séminaires de participer à des cérémonies en l'honneur d'une figure incarnant à la fois l'autorité religieuse et politique. La ville abrite aussi l'un des plus importants sanctuaires chiites: le mausolée de Fatima Masoumeh, soeur de l'imam Reza, le huitième imam chiite.

Kerbala: la ville du martyre

Située en Irak, Kerbala compte parmi les villes les plus saintes de l'islam chiite. Elle abrite le sanctuaire de l'imam Hussein, le troisième imam chiite, dont la mort au VIIe siècle demeure l'événement central de l'histoire et de la tradition chiites.

La procession à Kerbala inscrit les funérailles dans la dimension spirituelle plus large du chiisme. Les thèmes du sacrifice, de la persévérance ou de la résistance - tous étroitement liés à l'héritage de l'imam Hussein - seront vraisemblablement au coeur des cérémonies qui y sont organisées.

Najaf: le siège de l'autorité chiite

Najaf, également située en Irak, abrite le sanctuaire de l'imam Ali – le premier imam chiite – et constitue l'un des centres du savoir chiite les plus prestigieux au monde. Bon nombre des plus hauts dignitaires de cette branche de l'islam y ont étudié, enseigné ou vécu.

L'organisation de cérémonies à Najaf souligne la place de Khamenei au sein du monde chiite, au-delà des frontières de l'Iran. La ville revêt une importance religieuse considérable, et son inclusion dans le programme des cérémonies met en évidence les liens unissant la République islamique à l'ensemble de la communauté chiite internationale.

Machhad, la dernière demeure

La dernière étape doit se dérouler à Machhad, ville la plus sainte d'Iran et site du sanctuaire de l'imam Reza, qui abrite sa tombe, principal lieu de pèlerinage d'Iran. Machhad revêt également une importance personnelle pour Khamenei. Né dans cette ville, il y a passé une grande partie de sa jeunesse et a conservé des liens étroits avec ses institutions religieuses.

Une inhumation à proximité du sanctuaire permet ainsi de conjuguer histoire personnelle et profonde symbolique religieuse. Son père est d'ailleurs enterré au sanctuaire de l'imam Reza. Sur le plan symbolique, son parcours s'achève ainsi là où convergent ferveur religieuse, identité nationale et histoire personnelle de Khamenei.