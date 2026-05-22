Guerre au Moyen-Orient: un médiateur pakistanais à nouveau à Téhéran

Après le ministre de l'Intérieur pakistanais en début de semaine, c'est le chef de l'armée de ce pays médiateur des discussions qui se trouve à Téhéran vendredi pour tenter de mettre fin à la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis qui ébranle l'économie mondiale.

«Le maréchal Asim Munir est arrivé à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation en cours», a annoncé l'armée pakistanaise dans un communiqué en fin de journée. L'Iran a toutefois tempéré les espoirs d'un accord imminent.

«C'est la poursuite du processus diplomatique. On ne peut pas nécessairement dire que cela signifie que nous avons atteint un tournant ou une situation décisive», a mis en garde le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmaïl Baghaï, à la télévision d'Etat.

Selon lui, les divergences restent «profondes» et des «questions importantes» en suspens: la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, la situation dans le détroit d'Ormuz et le blocus américain des portes iraniens, a-t-il énuméré, cette fois cité par l'agence de presse Isna. A ce stade, le volet nucléaire, où là aussi l'écart entre les deux parties est grand, n'est pas abordé, a-t-il insisté.

Source: AFP