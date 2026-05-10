Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Les Emirats arabes unis disent avoir été ciblés par des drones iraniens
Les Emirats arabes unis ont annoncé avoir intercepté dimanche deux drones iraniens, malgré le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril dans le conflit au Moyen-Orient.
«Les systèmes de défense aérienne des Emirats arabes unis ont intercepté deux drones lancés depuis l'Iran», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué sur X.
Le Koweït a aussi été l'objet d'une attaque de drones plus tôt dans la journée.
Source: AFP
Le Koweït annonce avoir subi une attaque de drones
Le Koweït a fait état d'une attaque de drones dimanche sur son territoire, malgré le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril dans le conflit au Moyen-Orient.
«Les forces armée ont détecté à l'aube aujourd'hui un certain nombre de drones hostiles dans l'espace aérien koweïtien, traités conformément aux procédures établies», a écrit l'état-major de l'armée sur X, sans préciser la provenance des drones.
Source: AFP
Un navire touché par un projectile au large des côtes du Qatar
Un projectile non identifié a frappé un navire au large des côtes du Qatar tôt dimanche matin, a rapporté une agence maritime, après que les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé la veille de prendre pour cible des navires «ennemis» dans la région.
Selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, un vraquier a signalé avoir été touché à 23 milles marins au nord-est de Doha par un «projectile inconnu».
«Un petit incendie s'est déclaré mais a été éteint, il n'y a pas de victimes. Aucun impact sur l'environnement n'a été signalé», a précisé l'agence.
Source: AFP
Un cargo sud-coréen qui était en feu le 4 mai à Ormuz a fait l'objet de tirs
La Corée du Sud a annoncé dimanche que son navire victime d'un incendie le 4 mai dans le détroit d'Ormuz avait été victime de tirs par voie aérienne.
«Le 4 mai, deux aéronefs non identifiés ont frappé la coque (...) du HMM Namu à environ une minute d'intervalle», a déclaré Park Il, porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
L'Iran menace les sites américains en cas d'attaque contre ses pétroliers
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé samedi de s'en prendre à des sites américains «dans la région» et à «des navires ennemis» en cas d'attaque contre ses pétroliers, ont rapporté des médias iraniens.
«Toute attaque contre des pétroliers et navires commerciaux iraniens entraînera une lourde riposte contre l'un des centres américains dans la région ainsi que contre les navires ennemis», a fait savoir le commandant de la marine des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de Téhéran, selon la télévision publique Irib et l'agence Isna.
Ces menaces surviennent au lendemain d'attaques de l'armée américaine contre deux pétroliers iraniens dans le Golfe d'Oman.
Source: AFP
La nappe de pétrole dans le Golfe s'est fortement réduite
La nappe de pétrole apparue il y a quelques jours au large de l'île iranienne de Kharg, faisant craindre une marée noire, s'est «fortement réduite», a constaté samedi une organisation de défense de l'environnement, se basant sur l'analyse d'images satellitaires.
Ces derniers jours, des images satellite semblaient montrer une marée noire en expansion, dont on ignorait la cause, au large de l'île, principal terminal pétrolier iranien, par lequel transite en temps normal 90% du brut de la République islamique.
Les images du satellite Copernicus de samedi semblent montrer que la nappe s'est «fortement réduite» par rapport aux premiers clichés pris mercredi, a indiqué l'Observatoire des conflits et de l'environnement (Conflict and Environment Observatory - CEOBS), une organisation non gouvernementale basée au Royaume-Uni.
Source: AFP
Une fille blessée et son père tué dans des frappes israéliennes
Les autorités libanaises ont annoncé samedi la mort d'un ressortissant syrien, visé avec sa fille de 12 ans par un drone israélien, dans le cadre de nouvelles frappes menées par Israël après un appel à évacuer neuf localités dans le sud du Liban.
Le «ressortissant syrien et sa fille de 12 ans» visés ont «réussi à s'éloigner du lieu de la première frappe», mais «le drone a attaqué une deuxième fois» tuant le père, puis une troisième, ciblant la fillette, qui subit actuellement une intervention chirurgicale, a précisé le ministère.
Source: AFP
Des nouvelles frappes israéliennes visent des bastions du Hezbollah vers Beyrouth
Un média officiel libanais a fait état d'une nouvelle frappe israélienne au sud de Beyrouth samedi, quelques instants après avoir signalé deux frappes sur l'autoroute reliant la capitale au sud du pays.
L'Agence nationale d'information (ANI) a indiqué que la frappe avait touché le district du Chouf, à environ 20 kilomètres au sud de Beyrouth et non loin du lieu de la précédente frappe sur l'autoroute de Saadiyat.
Ces deux zones sont situées en dehors des bastions traditionnels du Hezbollah pro-iranien toujours en conflit avec Israël malgré un cessez-le-feu.
Source: ATS
Le Hezbollah a déclaré avoir visé le nord d'Israël avec un drone
Le Hezbollah a déclaré samedi avoir visé le nord d'Israël avec un drone en réponse aux attaques israéliennes contre le Liban, qui se poursuivent malgré une trêve.
L'organisation pro-iranienne a indiqué avoir «ciblé un rassemblement de soldats de l'armée ennemie israélienne près de Misgav Am», après une «violation du cessez-le-feu par l'ennemi israélien».
Source: AFP
Le Royaume-Uni va envoyer un destroyer au Moyen-Orient pour une future mission dans le détroit d'Ormuz
Le Royaume-Uni a annoncé samedi qu'il allait «prépositionner au Moyen-Orient» un destroyer, le HMS Dragon, actuellement en Méditerranée, en prévision du déploiement d'une future mission internationale de sécurisation du transport maritime dans le détroit d'Ormuz.
«Ce prépositionnement du HMS Dragon s'inscrit dans une planification rigoureuse visant à garantir que le Royaume-Uni soit prêt, au sein d'une coalition multinationale dirigée conjointement par le Royaume-Uni et la France, à sécuriser le détroit, lorsque les conditions le permettront», a indiqué le ministère britannique de la Défense.
Source: AFP
L'Iran met en doute le «sérieux» des Etats-Unis, sa réponse à un nouveau plan américain en suspens
L'Iran a mis en doute samedi le sérieux de la diplomatie américaine dans les tractations en cours pour une issue au conflit au Moyen-Orient, sans toutefois communiquer sur sa réponse à la dernière proposition de Washington.
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi a fait part de ce scepticisme lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc, Hakan Fidan, au lendemain de nouveaux accrochages dans les eaux stratégiques du Golfe.
«L'escalade récente des tensions par les forces américaines et leurs multiples violations du cessez-le-feu renforcent les soupçons sur la motivation et le sérieux de la partie américaine sur la voie de la diplomatie», a affirmé Araghchi, cité par l'agence iranienne ISNA.
Source: AFP
L'armée israélienne a mené des frappes dans le sud après des appels à évacuation
L'armée israélienne, qui avait lancé plus tôt un appel à évacuer neuf localités du sud du Liban en vue d'attaques contre le Hezbollah pro-iranien, a mené samedi des frappes dans la région, a indiqué l'agence libanaise d'information Ani (officielle).
En dépit du cessez-le-feu en cours depuis le 17 avril, des avions de guerre israéliens «ont lancé une frappe sur la ville de Zrariyeh après un avertissement matinal», a indiqué l'Ani, précisant que plusieurs autres zones mentionnées dans l'ordre d'évacuation israélien avaient également été touchées.
L'agence a également rapporté des bombardements aériens et des tirs d'artillerie israéliens sur d'autres secteurs du sud du pays non mentionnés dans l'appel israélien.
Source: AFP
L'armée israélienne appelle à l'évacuation de plusieurs villages du sud du Liban
L'armée israélienne a de nouveau appelé samedi les habitants de plusieurs villages du sud du Liban à évacuer immédiatement, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours au Liban.
«A la lumière de la violation de l'accord de cessez-le-feu par l'organisation terroriste Hezbollah», l'armée est «contrainte d'agir contre elle avec fermeté», a déclaré sur X le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, énumérant neuf localités à évacuer "immédiatement", et à en rester éloignés «d'au moins 1000 mètres, dans des zones dégagées».
Source: AFP