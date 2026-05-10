Les Emirats arabes unis disent avoir été ciblés par des drones iraniens

Les Emirats arabes unis ont annoncé avoir intercepté dimanche deux drones iraniens, malgré le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril dans le conflit au Moyen-Orient.

«Les systèmes de défense aérienne des Emirats arabes unis ont intercepté deux drones lancés depuis l'Iran», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué sur X.

Le Koweït a aussi été l'objet d'une attaque de drones plus tôt dans la journée.

Source: AFP