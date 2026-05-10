DE
FR

Une trêve fragile
Le Koweït et les Emirats arabes unis disent avoir été ciblés par des drones

Donald Trump a suspendu ses frappes en Iran pour deux semaines, avant d'inverser la vapeur et d'infliger son propre blocus du détroit d'Ormuz, en réponse à l'échec des négociations. De son côté, Israël accepte un cessez-le-feu avec le Liban. Notre suivi des événements.
Publié: il y a 18 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
DIMITRI_FACE.jpg
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
GM_BlickPortraits_22.jpg
LEO_FACE (1).png
Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen

Les principales informations à retenir:

  • Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale. 

  • L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.

  • Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.

  • Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.

  • Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.

  • Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).

il y a 17 minutes

Les Emirats arabes unis disent avoir été ciblés par des drones iraniens

Les Emirats arabes unis ont annoncé avoir intercepté dimanche deux drones iraniens, malgré le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril dans le conflit au Moyen-Orient.

«Les systèmes de défense aérienne des Emirats arabes unis ont intercepté deux drones lancés depuis l'Iran», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué sur X.

Le Koweït a aussi été l'objet d'une attaque de drones plus tôt dans la journée. 

Source: AFP

12:06 heures

Le Koweït annonce avoir subi une attaque de drones

Le Koweït a fait état d'une attaque de drones dimanche sur son territoire, malgré le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril dans le conflit au Moyen-Orient.

«Les forces armée ont détecté à l'aube aujourd'hui un certain nombre de drones hostiles dans l'espace aérien koweïtien, traités conformément aux procédures établies», a écrit l'état-major de l'armée sur X, sans préciser la provenance des drones.

Source: AFP

08:35 heures

Un navire touché par un projectile au large des côtes du Qatar

Un projectile non identifié a frappé un navire au large des côtes du Qatar tôt dimanche matin, a rapporté une agence maritime, après que les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé la veille de prendre pour cible des navires «ennemis» dans la région.

Selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO, un vraquier a signalé avoir été touché à 23 milles marins au nord-est de Doha par un «projectile inconnu».

«Un petit incendie s'est déclaré mais a été éteint, il n'y a pas de victimes. Aucun impact sur l'environnement n'a été signalé», a précisé l'agence.

Source: AFP 

il y a 7 minutes

Un cargo sud-coréen qui était en feu le 4 mai à Ormuz a fait l'objet de tirs

La Corée du Sud a annoncé dimanche que son navire victime d'un incendie le 4 mai dans le détroit d'Ormuz avait été victime de tirs par voie aérienne.

«Le 4 mai, deux aéronefs non identifiés ont frappé la coque (...) du HMM Namu à environ une minute d'intervalle», a déclaré Park Il, porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.

Source: AFP

09.05.2026, 22:43 heures

L'Iran menace les sites américains en cas d'attaque contre ses pétroliers

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé samedi de s'en prendre à des sites américains «dans la région» et à «des navires ennemis» en cas d'attaque contre ses pétroliers, ont rapporté des médias iraniens.

Un homme brandit un drapeau iranien dans le centre de Téhéran, en Iran, le 8 mai 2026. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch

«Toute attaque contre des pétroliers et navires commerciaux iraniens entraînera une lourde riposte contre l'un des centres américains dans la région ainsi que contre les navires ennemis», a fait savoir le commandant de la marine des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de Téhéran, selon la télévision publique Irib et l'agence Isna.

Ces menaces surviennent au lendemain d'attaques de l'armée américaine contre deux pétroliers iraniens dans le Golfe d'Oman.

Source: AFP

09.05.2026, 16:55 heures

La nappe de pétrole dans le Golfe s'est fortement réduite

La nappe de pétrole apparue il y a quelques jours au large de l'île iranienne de Kharg, faisant craindre une marée noire, s'est «fortement réduite», a constaté samedi une organisation de défense de l'environnement, se basant sur l'analyse d'images satellitaires.

Ces derniers jours, des images satellite semblaient montrer une marée noire en expansion, dont on ignorait la cause, au large de l'île, principal terminal pétrolier iranien, par lequel transite en temps normal 90% du brut de la République islamique.

Les images du satellite Copernicus.
Photo: AFP

Les images du satellite Copernicus de samedi semblent montrer que la nappe s'est «fortement réduite» par rapport aux premiers clichés pris mercredi, a indiqué l'Observatoire des conflits et de l'environnement (Conflict and Environment Observatory - CEOBS), une organisation non gouvernementale basée au Royaume-Uni.

Source: AFP

09.05.2026, 16:26 heures

Une fille blessée et son père tué dans des frappes israéliennes

Les autorités libanaises ont annoncé samedi la mort d'un ressortissant syrien, visé avec sa fille de 12 ans par un drone israélien, dans le cadre de nouvelles frappes menées par Israël après un appel à évacuer neuf localités dans le sud du Liban.

Le «ressortissant syrien et sa fille de 12 ans» visés ont «réussi à s'éloigner du lieu de la première frappe», mais «le drone a attaqué une deuxième fois» tuant le père, puis une troisième, ciblant la fillette, qui subit actuellement une intervention chirurgicale, a précisé le ministère.

Source: AFP

09.05.2026, 16:24 heures

Des nouvelles frappes israéliennes visent des bastions du Hezbollah vers Beyrouth

Un média officiel libanais a fait état d'une nouvelle frappe israélienne au sud de Beyrouth samedi, quelques instants après avoir signalé deux frappes sur l'autoroute reliant la capitale au sud du pays.

L'Agence nationale d'information (ANI) a indiqué que la frappe avait touché le district du Chouf, à environ 20 kilomètres au sud de Beyrouth et non loin du lieu de la précédente frappe sur l'autoroute de Saadiyat.

Ces deux zones sont situées en dehors des bastions traditionnels du Hezbollah pro-iranien toujours en conflit avec Israël malgré un cessez-le-feu.

Source: ATS

09.05.2026, 16:19 heures

Le Hezbollah a déclaré avoir visé le nord d'Israël avec un drone

Le Hezbollah a déclaré samedi avoir visé le nord d'Israël avec un drone en réponse aux attaques israéliennes contre le Liban, qui se poursuivent malgré une trêve.

L'organisation pro-iranienne a indiqué avoir «ciblé un rassemblement de soldats de l'armée ennemie israélienne près de Misgav Am», après une «violation du cessez-le-feu par l'ennemi israélien». 

Source: AFP

09.05.2026, 14:41 heures

Le Royaume-Uni va envoyer un destroyer au Moyen-Orient pour une future mission dans le détroit d'Ormuz

Le Royaume-Uni a annoncé samedi qu'il allait «prépositionner au Moyen-Orient» un destroyer, le HMS Dragon, actuellement en Méditerranée, en prévision du déploiement d'une future mission internationale de sécurisation du transport maritime dans le détroit d'Ormuz.

Photo: keystone-sda.ch

«Ce prépositionnement du HMS Dragon s'inscrit dans une planification rigoureuse visant à garantir que le Royaume-Uni soit prêt, au sein d'une coalition multinationale dirigée conjointement par le Royaume-Uni et la France, à sécuriser le détroit, lorsque les conditions le permettront», a indiqué le ministère britannique de la Défense.

Source: AFP

09.05.2026, 14:16 heures

L'Iran met en doute le «sérieux» des Etats-Unis, sa réponse à un nouveau plan américain en suspens

L'Iran a mis en doute samedi le sérieux de la diplomatie américaine dans les tractations en cours pour une issue au conflit au Moyen-Orient, sans toutefois communiquer sur sa réponse à la dernière proposition de Washington.

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi a fait part de ce scepticisme lors d'un entretien téléphonique avec son homologue turc, Hakan Fidan, au lendemain de nouveaux accrochages dans les eaux stratégiques du Golfe.

«L'escalade récente des tensions par les forces américaines et leurs multiples violations du cessez-le-feu renforcent les soupçons sur la motivation et le sérieux de la partie américaine sur la voie de la diplomatie», a affirmé Araghchi, cité par l'agence iranienne ISNA.

Source: AFP

09.05.2026, 12:15 heures

L'armée israélienne a mené des frappes dans le sud après des appels à évacuation

L'armée israélienne, qui avait lancé plus tôt un appel à évacuer neuf localités du sud du Liban en vue d'attaques contre le Hezbollah pro-iranien, a mené samedi des frappes dans la région, a indiqué l'agence libanaise d'information Ani (officielle).

Photo: AFP

En dépit du cessez-le-feu en cours depuis le 17 avril, des avions de guerre israéliens «ont lancé une frappe sur la ville de Zrariyeh après un avertissement matinal», a indiqué l'Ani, précisant que plusieurs autres zones mentionnées dans l'ordre d'évacuation israélien avaient également été touchées.

L'agence a également rapporté des bombardements aériens et des tirs d'artillerie israéliens sur d'autres secteurs du sud du pays non mentionnés dans l'appel israélien.

Source: AFP

09.05.2026, 08:35 heures

L'armée israélienne appelle à l'évacuation de plusieurs villages du sud du Liban

L'armée israélienne a de nouveau appelé samedi les habitants de plusieurs villages du sud du Liban à évacuer immédiatement, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours au Liban.

«A la lumière de la violation de l'accord de cessez-le-feu par l'organisation terroriste Hezbollah», l'armée est «contrainte d'agir contre elle avec fermeté», a déclaré sur X le porte-parole arabophone de l'armée, Avichay Adraee, énumérant neuf localités à évacuer "immédiatement", et à en rester éloignés «d'au moins 1000 mètres, dans des zones dégagées».

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus