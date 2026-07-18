Des blessés et des dégâts au Koweït après une attaque iranienne contre un site pétrolier

La compagnie pétrolière nationale du Koweït a fait état samedi de blessés et de dégâts après une attaque iranienne visant une installation pétrolière, selon l'agence de presse officielle KUNA.

«Un site vital de l'industrie pétrolière a été visé par des attaques iraniennes brutales répétées, qui ont fait plusieurs blessés et causé d'importants dégâts matériels», a indiqué la Kuwait Petroleum Corporation, citée par KUNA, précisant que le site avait été évacué et que les blessés avaient reçu des soins.

Source: AFP