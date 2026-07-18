Des blessés et des dégâts au Koweït après une attaque iranienne contre un site pétrolier
La compagnie pétrolière nationale du Koweït a fait état samedi de blessés et de dégâts après une attaque iranienne visant une installation pétrolière, selon l'agence de presse officielle KUNA.
«Un site vital de l'industrie pétrolière a été visé par des attaques iraniennes brutales répétées, qui ont fait plusieurs blessés et causé d'importants dégâts matériels», a indiqué la Kuwait Petroleum Corporation, citée par KUNA, précisant que le site avait été évacué et que les blessés avaient reçu des soins.
Source: AFP
Le Koweït accuse l'Iran de cibler des sites civils et des infrastructures essentielles
Le Koweït a accusé samedi l'Iran de prendre pour cible des sites civils et des infrastructures essentielles, après des attaques contre une installation pétrolière ainsi qu'une centrale électrique et de dessalement.
«Le ciblage répété de ces installations vitales révèle une démarche hostile systématique visant des sites civils et des infrastructures essentielles, mettant en danger la vie et la sécurité des civils», a déclaré le ministère des Affaires étrangères, condamnant avec force ces attaques.
Source: AFP
Deux incendies en cours après des frappes iraniennes au Koweït, des pompiers blessés
Les pompiers koweïtiens ont annoncé samedi que des attaques iraniennes avaient provoqué des incendies sur deux sites du pays, blessant plusieurs pompiers, peu après une attaque contre une centrale électrique et de dessalement.
Dans un communiqué publié sur X, le service des pompiers a indiqué intervenir sur «deux incendies qui se sont déclarés en deux endroits différents du pays» à la suite des dernières attaques iraniennes, ajoutant que le premier incendie avait fait «plusieurs pompiers blessés ainsi qu'un travailleur», évacués afin de recevoir les soins nécessaires.
Source: AFP
Bahreïn affirme avoir repoussé une nouvelle vague d'attaques iraniennes
L'armée bahreïnie a annoncé samedi que ses défenses aériennes avaient intercepté plusieurs nouvelles attaques iraniennes, un journaliste de l'AFP à Manama ayant entendu plusieurs explosions dans la matinée après le déclenchement des sirènes d'alerte.
«Les systèmes de défense aérienne de la Force de défense de Bahreïn ont intercepté et détruit plusieurs attaques aériennes iraniennes perfides samedi», a indiqué l'armée dans un communiqué, après l'annonce par le ministère de l'Intérieur du déclenchement des sirènes d'alerte à quatre reprises depuis l'aube.
Source: AFP
Le Koweït annonce qu'une deuxième centrale électrique et de dessalement a été attaquée par l'Iran
Le Koweït a annoncé samedi qu'une deuxième centrale électrique et de dessalement d'eau avait été attaquée par l'Iran, provoquant un incendie et la mise à l'arrêt de plusieurs unités de production, au lendemain d'une attaque similaire contre une autre centrale ayant également causé des dégâts.
Dans un communiqué, le ministère de l'Electricité, de l'eau et des Energies renouvelables précise que cette attaque, menée «dans le cadre de l'odieuse agression iranienne», a provoqué «un incendie dans l'un des composants de la centrale, ce qui a nécessité des mesures d'exploitation préventives».
Source: AFP
Les autorités iraniennes annoncent 3 morts, 8 blessés lors de frappes américaines
Les autorités de la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, ont annoncé samedi que des frappes américaines y avaient fait au moins trois morts et huit blessés, selon l'agence officielle Irna.
Un responsable de la province «a annoncé que trois personnes étaient tombées en martyrs et que huit personnes avaient été blessées à la suite d'attaques ennemies sur certaines parties de la province d'Hormozgan ce samedi matin», a écrit Irna sur Telegram.
Source: AFP
Les Gardiens disent avoir «stoppé» quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé samedi avoir «stoppé» à l'aide de missiles et de drones quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz que Téhéran a déclaré fermé à la navigation.
«Au cours des dernières heures, quatre navires en infraction, soutenus par l'armée terroriste américaine, ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz, et les quatre navires ont été stoppés sur place lors d'une opération combinée de missiles et de drones», ont indiqué les Gardiens, cités sur Telegram par la télévision d'Etat iranienne.
Source: AFP
L'armée iranienne annonce avoir frappé des cibles au Koweït et en Jordanie
L'armée iranienne a annoncé samedi avoir frappé des cibles militaires au Koweït et en Jordanie en riposte aux bombardements américains contre son territoire, selon la télévision d'Etat.
Les forces iraniennes ont dit avoir visé le camp militaire d'Al-Adiri et la base d'Ali Al-Salem au Koweït, ainsi que la base aérienne d'Al-Azraq dans l'est de la Jordanie, a indiqué la télévision d'Etat sur Telegram.
Au Koweït, l'armée a indiqué sur X être en train de faire face à «des attaques de drones hostiles». Les sirènes d'alerte aérienne ont également retenti à Bahreïn, a annoncé le ministère de l'Intérieur de ce pays du Golfe qui héberge une importante base navale américaine.
Source: AFP
L'armée iranienne annonce avoir frappé une base aérienne à Bahreïn
L'armée iranienne a annoncé samedi avoir frappé une base aérienne utilisée par les Etats-Unis à Bahreïn en riposte aux bombardements américains contre son territoire, selon la télévision d'Etat.
D'après cette source, des drones explosifs iraniens ont attaqué des hangars et des aires de stationnement utilisés par l'aviation américaine sur la base de Sheikh Isa, décrite comme «l'un des centres opérationnels et logistiques les plus importants de l'US Air Force et de l'US Navy dans la région».
Source: AFP
Des infrastructures iraniennes attaquées pendant la nuit
Les Etats-Unis ont bombardé l'Iran pour la septième nuit consécutive samedi et Téhéran a une nouvelle fois riposté en frappant des cibles en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, tout en menaçant de passer à une «offensive totale».
Un mois après la signature, le 17 juin, d'un protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis censé ouvrir une période de pourparlers de paix, l'escalade continue au Moyen-Orient avec des échanges de frappes quotidiens et des incidents maritimes en série.
Le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a dit avoir attaqué dans la nuit en Iran «des sites de surveillance, des infrastructures logistiques militaires, des dépôts souterrains d'armes et des moyens maritimes», sans mentionner de cibles civiles.
Les autorités de la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, ont annoncé que des frappes américaines y avaient fait au moins trois morts et huit blessés, et ciblé deux ponts et un tunnel routiers, selon l'agence officielle Irna.
Source: AFP
L'armée américaine annonce une nouvelle série de frappes contre l'Iran
L'armée américaine a annoncé vendredi mener une nouvelle série de frappes contre l'Iran, pour la septième nuit consécutive.
Ces nouvelles frappes ont commencé «à 19H00 GMT», a indiqué sur X le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Elles «visent à continuer d'affaiblir les capacités militaires iraniennes» sur ordre du président Donald Trump, a-t-il ajouté.
Source: AFP