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Washington dément
Deux navires explosent sur des mines dans le détroit d'Ormuz

Le détroit d'Ormuz en crise: l'Iran affirme avoir stoppé quatre navires et détruit deux pétroliers. Les États-Unis réfutent ces allégations et intensifient les frappes en réponse aux hostilités croissantes.
Publié: il y a 37 minutes
Deux pétroliers ont explosé et pris feu ce samedi dans le sud du détroit d'Ormuz selon l'Iran.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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AFP Agence France-Presse

Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé samedi que deux pétroliers avaient «explosé et pris feu» en traversant une zone minée au sud du détroit d'Ormuz, ce que les Etats-Unis ont démenti, et que quatre autres navires avaient été «stoppés» par leurs soins à l'aide de missiles et de drones.

«Deux pétroliers, qui tentaient de traverser le champ de mines situé au sud du détroit d'Ormuz, trompés par les services de renseignement américains, ont explosé et pris feu», ont indiqué les Gardiens, cités sur Telegram par l'agence officielle Irna, sans préciser la nationalité des navires ni s'il y avait des victimes. «Pour protéger leur capital et, surtout, leur vie, les marins ne doivent pas se laisser tromper et s'aventurer dans ce champ de mines», ont-ils ajouté.

Le Commandement de l'armée américaine pour le Moyen-Orient (Centcom) a démenti. «Comme la plupart des revendications du Corps des gardiens de la Révolution islamique, ceci est faux», ont-ils écrit sur X, sans fournir plus d'explications. «Au cours des dernières heures, quatre navires en infraction, soutenus par l'armée terroriste américaine, ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz, et les quatre navires ont été stoppés sur place lors d'une opération combinée de missiles et de drones», ont par la suite déclaré les Gardiens, cités sur Telegram par la télévision d'Etat iranienne.

Plusieurs morts en Iran

Le détroit d'Ormuz, par lequel transitait avant la guerre au Moyen-Orient un cinquième du commerce mondial d'hydrocarbures, est à nouveau verrouillé par l'Iran depuis une semaine, après la reprise des hostilités avec les Etats-Unis. Ces derniers, en représailles, ont réimposé un blocus des ports iraniens. Les forces américaines mènent dans la nuit de vendredi à samedi leur septième campagne de bombardements consécutive contre l'Iran.

Les autorités de la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, ont annoncé que des frappes américaines y avaient fait au moins trois morts et huit blessés, selon l'agence officielle Irna. Toujours selon Irna, les Etats-Unis ont également frappé les villes d'Ahvaz et Bouchehr (sud-ouest), Bandar Abbas, Qeshm, Lar, Darab (sud), et Yazd (centre). En riposte, l'armée iranienne, citée par la télévision d'Etat, a affirmé avoir frappé le camp militaire d'Al-Adiri et la base d'Ali Al-Salem au Koweït, ainsi que la base aérienne d'Al-Azraq en Jordanie.

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