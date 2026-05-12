Le cessez-le-feu ne tient qu'à un fil pour Trump, l'Iran se dit prêt à riposter

Donald Trump a estimé lundi que le cessez-le-feu était «sous assistance respiratoire» après avoir fustigé la réponse de l'Iran au plan américain visant à mettre fin durablement à la guerre, Téhéran se disant prêt à riposter en cas d'agression. Après plus d'un mois de trêve, la voie diplomatique piétine entre Washington et Téhéran, qui s'envoient via le médiateur pakistanais des propositions pour consolider le cessez-le-feu, sans résultat concluant.

La réponse iranienne à la dernière offre américaine est «à mettre à la poubelle», a jugé Donald Trump depuis la Maison Blanche. «Le cessez-le-feu est sous assistance respiratoire massive, comme quand le docteur entre et dit: 'Monsieur, votre être cher a exactement 1% de chances de vivre'», a-t-il déclaré.

De son côté, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf a rétorqué sur X que l'Iran était prêt «à riposter et à donner une leçon» en cas d'agression. Au cours d'un appel téléphonique avec un journaliste de Fox News, Donald Trump a aussi dit lundi qu'il envisageait de relancer son opération de protection des navires pour traverser le détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran depuis l'offensive israélo-américaine du 28 février.

Il l'avait mise sur pause dès le 5 mai, au lendemain de son lancement, compte tenu des «grands progrès accomplis» par l'Iran vers un accord, qui n'a toutefois pas vu le jour.

Source: AFP