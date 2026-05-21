L'armée américaine publie les images du pétrolier arraisonné
L'armée américaine a déclaré mercredi avoir arraisonné dans le golfe d'Oman un pétrolier battant pavillon iranien soupçonné de tenter de violer le blocus américain, dernière mesure en date prise par l'administration Trump pour tenter de pousser Téhéran à rouvrir le détroit d'Ormuz.
Le Commandement central américain a déclaré sur les réseaux sociaux que le M/T Celestial Sea avait été fouillé et redirigé après avoir été soupçonné de tenter de se diriger vers un port iranien. Elle a également publié les images de l'intervention.
Il s'agit au moins du cinquième navire commercial à avoir été arraisonné depuis que l'administration Trump a imposé le blocus sur la navigation iranienne à la mi-avril, quelques jours après le début d'un cessez-le-feu, afin de faire pression sur Téhéran pour qu'il ouvre le détroit et accepte un accord visant à mettre fin à la guerre.
Source: AFP
Le chef de l'armée pakistanaise attendu à Téhéran
Le puissant chef de l'armée du Pakistan, pays médiateur entre les Etats-Unis et l'Iran, Asim Munir, est attendu jeudi à Téhéran, selon les médias iraniens, dans le cadre des efforts pour parvenir à un accord de paix.
Après celle du ministre pakistanais de l'Intérieur, la visite de Asim Munir vise à «poursuivre les discussions avec les responsables iraniens», ont indiqué l'agence de presse Isna et d'autres médias, sans plus de détails.
Source: AFP
Trump affirme que les pourparlers avec l'Iran sont «sur le fil»
Donald Trump a déclaré mercredi que les pourparlers avec Téhéran étaient "sur le fil", entre un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et une reprise des frappes contre l'Iran.
Donald Trump a envoyé des signaux contradictoires depuis l'annonce, lundi, qu'il renonçait à de nouvelles frappes afin de laisser du temps aux négociations, oscillant entre optimisme et menaces de reprise des hostilités.
«Nous verrons bien ce qui va se passer. Soit nous parviendrons à un accord, soit nous prendrons des mesures un peu plus sévères. Mais j'espère que cela n'arrivera pas», a déclaré le président américain aux journalistes, depuis la base militaire d'Andrews (Maryland).
«C'est sur le fil, croyez-moi. Si nous n'obtenons pas les bonnes réponses, cela peut aller très vite. Nous sommes tous prêts à agir. Il faut obtenir les bonnes réponses. Elles devront être entièrement, à 100 %, satisfaisantes.» Trump a ajouté qu'un accord avec l'Iran permettrait d'économiser «beaucoup de temps, d'énergie et de vies», estimant qu'il pourrait être conclu «très rapidement, ou d'ici quelques jours».
Source: AFP
L'Iran examine une nouvelle proposition américaine
L'Iran a dit mercredi soir «examiner» une nouvelle proposition américaine dans le cadre de la visite du ministre pakistanais de l'Intérieur à Téhéran, médiateur dans ces discussions entre les deux belligérants, selon le ministère des Affaires étrangères.
«Nous avons reçu les points de vue de la partie américaine et nous les examinons actuellement», a déclaré le porte-parole du ministère Esmaïl Baghaï sur la télévision d'Etat. Il a toutefois fait part de sa «grande méfiance» vis-à-vis des Etats-Unis.
Le responsable a réitéré au passage les exigences de la République islamique: «le dégel des avoirs iraniens bloqués» à l'étranger et la fin du blocus américain des ports iraniens.
Source: AFP
L'armée américaine dit avoir arraisonné un pétrolier battant pavillon iranien dans le Golfe d'Oman
L'armée américaine a annoncé avoir arraisonné mardi dans le Golfe d'Oman un pétrolier battant pavillon iranien soupçonné de tenter de contourner le blocus américain des ports iraniens, ajoutant avoir détourné 91 navires au total pour imposer le respect de cette mesure.
Mardi, «des Marines (...) ont arraisonné dans le golfe d'Oman le M/T Celestial Sea, un pétrolier commercial battant pavillon iranien soupçonné d'avoir tenté de violer le blocus américain en se dirigeant vers un port iranien», a expliqué le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), ajoutant que le navire avait été fouillé et avait changé de cap.
Source: AFP
Nouvelles menaces entre Iran et Etats-Unis
L'armée israélienne a affirmé mercredi être «en niveau d'alerte maximal», après de nouveaux échanges de menaces entre les Etats-Unis et l'Iran.
«Nous avons frappé et affaibli l'Iran et tout l'axe (pro-iranien) de manière systématique, puissante et méthodique. Nous continuerons à agir aussi longtemps que nécessaire, tant sur les fronts proches que lointains», a déclaré le chef de l'armée, le lieutenant-général Eyal Zamir, lors d'une réunion avec des commandants.
«A l'heure actuelle, l'armée est en niveau d'alerte maximal et est préparée à tout développement», a-t-il ajouté, selon un communiqué militaire.
Source: AFP
Pour l'Iran, Washington «cherche à déclencher une nouvelle guerre»
Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a accusé mercredi les Etats-Unis de vouloir relancer la guerre, tout en espérant toujours une reddition de la République islamique.
«Les manoeuvres de l'ennemi, tant publiques qu'en coulisses, montrent que, malgré les pressions économiques et politiques, il n'a pas renoncé à ses objectifs militaires et cherche à déclencher une nouvelle guerre», a déclaré celui qui est aussi le président du Parlement dans un message audio relayé par les médias iraniens.
Il a ajouté que l'Iran devait «renforcer ses préparatifs afin d'apporter une réponse musclée à toute nouvelle attaque», assurant que «l'Iran ne cèderait jamais à l'intimidation» même si Washington espérait «toujours la capitulation de la nation iranienne».
L'Iran dit avoir laissé passer 26 navires par Ormuz en 24 heures
La marine des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, a affirmé mercredi avoir autorisé plus de 25 navires, dont des pétroliers, à transiter par le détroit d'Ormuz ces dernières 24 heures.
Téhéran bloque en grande partie la navigation dans cette voie maritime, stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par une attaque israélo-américaine le 28 février.
Si un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril, les autorités exigent que les bateaux transitant par le détroit obtiennent des autorisations des forces armées iraniennes.
«Au cours des dernières 24 heures, 26 navires – dont des pétroliers, des porte-conteneurs et d'autres navires commerciaux – ont franchi le détroit d'Ormuz», a indiqué la marine des Gardiens de la Révolution sur X. Elle a ajouté qu'ils étaient passés après «une coopération» avec elle.
Source: AFP
L'Iran promet une guerre bien «au-delà de la région» en cas d'attaque américaine
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont promis mercredi d'étendre la guerre «au-delà de la région» du Moyen-Orient, si les Etats-Unis et Israël attaquaient de nouveau le pays.
«Si l'agression contre l'Iran se répète, la guerre régionale promise s'étendra cette fois bien au-delà de la région, et nos coups dévastateurs vous écraseront», ont indiqué les Gardiens dans un communiqué publié sur leur site Sepah News.
Source: AFP
Séoul annonce qu'un pétrolier sud-coréen a traversé le détroit d'Ormuz
Un pétrolier sud-coréen a traversé mercredi le détroit d'Ormuz, un passage facilité par Téhéran, a annoncé Séoul, alors que le trafic dans ce passage stratégique fait toujours l'objet d'une quasi-paralysie.
«En ce moment-même, notre navire pétrolier sort du détroit d'Ormuz, en coordination avec l'Iran», a déclaré au Parlement le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Huyn, sans donner davantage de détails. La Corée du Sud dépend largement du Moyen-Orient pour ses approvisionnements en brut.
Source: AFP
Un texte pour ordonner une fin de la guerre en Iran progresse au Sénat américain
Le Sénat américain a fait progresser mardi une résolution pour exiger du gouvernement un retrait des forces américaines engagées dans le conflit face à l'Iran, augurant d'un possible camouflet pour Donald Trump. Quatre sénateurs républicains ont rejoint les démocrates lors de ce vote de procédure qui doit donner lieu à un vote final à une date encore indéterminée.
Le texte possède toutefois une portée largement symbolique en raison du droit de veto présidentiel de Donald Trump. D'après la Constitution américaine, seul le Congrès est habilité à déclarer la guerre et les démocrates souhaitent ainsi réaffirmer l'autorité du pouvoir législatif sur cette question face au pouvoir exécutif représenté par Donald Trump.
Si la loi permet au président de déclencher des hostilités pour répondre à une menace imminente, elle exige cependant qu'il obtienne l'autorisation du Congrès sous 60 jours. Or, début mai, Donald Trump est passé outre cette date limite en arguant que le conflit, débuté le 28 février par des frappes américaines et israéliennes, était terminé en raison du cessez-le-feu en cours.
Les démocrates contestent cet argument et rétorquent que des forces américaines sont toujours engagées sur place pour faire respecter un blocus des ports iraniens. «Ce président est comme un bébé qui joue avec un pistolet chargé», a lancé mardi avant le vote le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.
Source: AFP