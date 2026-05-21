L'armée américaine publie les images du pétrolier arraisonné

L'armée américaine a déclaré mercredi avoir arraisonné dans le golfe d'Oman un pétrolier battant pavillon iranien soupçonné de tenter de violer le blocus américain, dernière mesure en date prise par l'administration Trump pour tenter de pousser Téhéran à rouvrir le détroit d'Ormuz.

0:36 Dans le golfe d'Oman: L'armée américaine filme son assaut musclé sur un pétrolier iranien

Le Commandement central américain a déclaré sur les réseaux sociaux que le M/T Celestial Sea avait été fouillé et redirigé après avoir été soupçonné de tenter de se diriger vers un port iranien. Elle a également publié les images de l'intervention.

Il s'agit au moins du cinquième navire commercial à avoir été arraisonné depuis que l'administration Trump a imposé le blocus sur la navigation iranienne à la mi-avril, quelques jours après le début d'un cessez-le-feu, afin de faire pression sur Téhéran pour qu'il ouvre le détroit et accepte un accord visant à mettre fin à la guerre.

Source: AFP