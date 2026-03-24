«Une question de temps»: l’Arabie saoudite au bord d’une entrée en guerre?

L’Arabie saoudite est-elle sur le point d’entrer en guerre? Selon un article du «Wall Street Journal», ce ne serait «qu’une question de temps» avant que le royaume ne s’implique directement dans le conflit. Le journal s’appuie sur une source proche du dossier.

A l’origine de cette montée de tension: les attaques répétées de l’Iran contre les infrastructures énergétiques saoudiennes. Face à cette pression, Riyad hausse le ton.

Le ministre des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan, a ainsi averti que la patience de son pays «n’est pas illimitée». Et d’ajouter: penser que les Etats du Golfe resteront sans réaction serait «une erreur».

Dans ce contexte, un tournant discret mais stratégique s’opère. Toujours selon le «Wall Street Journal», l’Arabie saoudite a récemment donné son feu vert à l’utilisation par les forces américaines de la base aérienne du roi Fahd, située à l’ouest de la péninsule Arabique. Une décision qui marque une rupture.

Car au début du conflit, le royaume avait clairement affiché sa volonté de rester à l’écart, refusant que ses installations et son espace aérien servent à des attaques contre l’Iran. Mais cette ligne n’a pas tenu. D’après le journal, tout a basculé lorsque Téhéran a commencé à viser des sites énergétiques clés du pays, ainsi que la capitale Riyad.