Le sommet du Bürgenstock est maintenu, indique le DFAE
La signature à distance, dans la nuit de mercredi à jeudi, du protocole d'accord par les présidents iranien, Massoud Pezshkian, et américain, Donald Trump, a fait naître des doutes sur la nécessité de maintenir le sommet prévu au Bürgenstock, dans le canton de Nidwald, lequel devait initialement être consacré à la signature du protocole
«Compte tenu de la situation actuelle, les Etats-Unis et l'Iran, ainsi que les médiateurs que sont le Pakistan et le Qatar et d'autres pays impliqués, devraient se rencontrer demain au Bürgenstock pour des négociations préliminaires sur la mise en œuvre de l'accord», a fait savoir la diplomatie helvétique.
Le protocole d'accord a été signé à distance par les deux présidents
Les présidents américain et iranien ont chacun signé à distance mercredi soir le protocole d'accord dans lequel Téhéran s'engage à diluer son uranium enrichi dans le cadre de futures négociations, en échange de la levée des sanctions de Washington.
Le protocole d'accord, qui inclut le front libanais, a été signé par Donald Trump à Versailles, où il est actuellement en visite, a indiqué à l'AFP un responsable américain. Le texte a été signé par le président iranien Massoud Pezeshkian et son homologue américain, a déclaré de son côté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.
Source: AFP
L'accord «acte l'échec des Etats-Unis», assène le négociateur en chef iranien
Le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a estimé que l'accord censé être signé vendredi en Suisse après plus de trois mois de guerre au Moyen-Orient sonnait comme une défaite pour Washington.
«Cet accord acte l'échec des Etats-Unis. Les gens en prendront connaissance et tireront leurs propres conclusions», a déclaré à la télévision d'Etat tard mercredi soir celui qui est aussi président du Parlement iranien, peu après la publication du texte par les deux parties.
Mohammad Bagher Ghalibaf doit assister à la signature du protocole d'accord avec le vice-président américain JD Vance, lors d'une cérémonie prévue vendredi au Bürgenstock
Source: AFP
Le protocole d'accord avec l'Iran est connu... et les USA seraient prêts à payer cher
Les autorités américaines ont dévoilé mercredi le texte du protocole d'accord conclu avec l'Iran, dans lequel Téhéran s'engage notamment à diluer ses stocks d'uranium enrichi dans le cadre de négociations à venir sous 60 jours, en échange de la levée des sanctions. L'Iran sera, par ailleurs, autorisé à vendre son pétrole dès la signature formelle de ce protocole d'accord.
De leur côté, les Etats-Unis s'engagent à faciliter le déblocage d'un fonds de 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement de l'Iran en cas d'accord définitif sur le nucléaire iranien. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure doivent être finalisées lors des négociations, a indiqué un haut responsable américain qui a lu le texte à des journalistes.
Il s'agit d'une «victoire majeure» a déclaré à des journalistes un haut responsable américain à propos de cet engagement de l'Iran, après avoir détaillé le contenu du protocole d'accord qui doit encore être formellement signé.
Source: AFP
La Suisse veut peser dans la suite des discussions entre Iran et USA
Berne entend jouer un rôle dans la suite des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis. La Suisse peut intervenir dans la phase de discussions de détail, a déclaré Ignazio Cassis mercredi, à deux jours de la signature officielle prévue au Bürgenstock (NW). «Nous nous réjouissons évidemment» de l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran, a déclaré Ignazio Cassis mercredi en marge d'une conférence de l'OSCE à Vienne. Il s'agit toutefois encore d'«un premier pas».
«Nous devons attendre quelques semaines pour voir si le cessez-le-feu tient», la situation également avec le Liban et Israël restant incertaine. Mais la Suisse peut mettre à profit son savoir-faire, une fois le protocole d'accord signé, lors des discussions de détail, a déclaré le Tessinois. Berne représente les intérêts américains en Iran depuis 1979. Jusqu'à présent, le Pakistan et le Qatar ont été des acteurs clés dans la conclusion de l'accord. Le détroit d'Ormuz devrait rouvrir complètement ces prochains jours. Mais des points clés ne sont pas encore clarifiés.
C'est le cas du dossier nucléaire. «Nous ne voulons pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Ce point n'est pas encore résolu», a déclaré la ministre autrichienne Beate Meinl-Reisinger, qui participait à un panel en présence du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis.
Une cérémonie de signature du protocole d'accord est prévue vendredi au Bürgenstock (NW). Y participeront le négociateur en chef iranien Mohammad Bagher Ghalibaf et le vice-président américain JD Vance, et d'après ce dernier, possiblement Donald Trump.
Trump menace de recommencer à «balancer des bombes» si l'Iran «ne se comporte pas bien»
Le président américain Donald Trump a menacé mercredi de recommencer à «balancer des bombes», si l'Iran «ne se comporte pas bien», deux jours avant la signature à Genève d'un protocole d'accord entre Washington et Téhéran.
«Ce n'est pas (un texte) final. C'est un protocole d'accord», et «si je ne l'aime pas, s'ils ne se comportent pas bien, nous recommencerons à balancer des bombes en plein dans leurs têtes», a-t-il affirmé en marge d'une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, au sommet du G7 à Evian.
Source: AFP
Israël frappe le sud du Liban malgré l'accord entre l'Iran et les Eats-Unis
Israël a frappé le sud du Liban à plusieurs reprises mercredi matin malgré l'accord conclu entre Téhéran et Washighton, a rapporté l'agence nationale d'information libanaise (Ani, officielle).
Ces frappes ont notamment touché la région de Nabatiyé et de Kfartebnit, selon la même source. L'Iran a répété plusieurs fois depuis l'annonce d'un accord avec les Etats-Unis lundi qu'il devait inclure une cessation des hostilités au Liban, où Israël dit viser le Hezbollah, et l'armée iranienne a menacé d'une «réponse sévère» si les attaques israéliennes se poursuivaient.
Source: AFP
Des pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain
Des pétroliers iraniens ont franchi la zone du blocus américain des ports iraniens qui était en place depuis environ deux mois, a indiqué mercredi le suite de suivi maritime TankerTrackers, avant la signature d'un accord entre Téhéran et Washington.
«Au moins deux supertankers de la National Iranian Tanker Company (NITC), nommés Diona et Hero2, ont franchi le périmètre du blocus de la marine américaine en transportant à eux deux un total de 3,8 millions de barils de pétrole brut iranien», a indiqué le site sur X, faisant état plus tard du passage d'un troisième tanker iranien.
«Il s'agit des premières exportations de pétrole brut de l'Iran depuis deux mois», note-t-il. TankerTrackers précise avoir analysé le signal des transpondeurs AIS des navires, qu'il a croisé mardi avec des images satellite.
Source: AFP
Des frappes israéliennes font quatre morts au Liban, l'Iran menace de répondre
Des frappes israéliennes ont tué au moins quatre personnes mardi dans le sud du Liban, a rapporté un média d'Etat, malgré l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran incluant la guerre opposant Israël au Hezbollah pro-iranien.
Des attaques de drones ont visé deux véhicules dans la localité de Mayfadoun et un autre dans la ville voisine de Choukine, dans la région de Nabatiyé, selon l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), qui fait état d'un bilan provisoire de quatre morts et plusieurs blessés.
L'armée iranienne a menacé d'une «réponse sévère» à ces frappes. «Si l'armée infanticide du régime sioniste ne met pas un terme à ses agressions dans le sud du Liban, elle devra s'attendre à une sévère réponse de la part des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran», a prévenu le commandement des forces armées, Khatam al-Anbiya dans un communiqué cité par la télévision d'Etat Irib.
Selon son décompte, Israël aurait violé le cessez-le-feu au Liban 84 fois depuis l'annonce de l'accord lundi. Si les violences ont diminué au Liban depuis l'annonce de l'accord irano-américain, les bombardements israéliens dans le sud du pays ont néanmoins fait au moins cinq morts depuis lundi.
Source: ATS
Le trafic reste limité à Ormuz malgré l'accord
Le trafic de navires dans le détroit d'Ormuz ne décollait pas mardi, selon la plateforme de suivi maritime Kpler, près de 48 heures après l'annonce d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis censé permettre la réouverture de ce passage stratégique vendredi.
Mardi à 15h GMT (17h en Suisse), Kpler n'avait détecté dans la journée que quatre franchissements du détroit par des navires de transport de matières premières, après cinq lundi. Cela restait dans le même ordre de grandeur qu'au cours de la semaine précédant l'accord (environ six par jour en moyenne).
Les navires comptabilisés depuis l'accord ont tous franchi le détroit avec leur transpondeur allumé. Mais d'autres bateaux ont pu passer sans émettre de signal, rendant leur détection plus compliquée.
Source: ATS
L'Iran affirme que le blocus US des ports a été «levé»
Un vice-ministre iranien des Affaires étrangères a assuré mardi que le blocus américain des ports iraniens, en place depuis environ deux mois, a été levé, avant la signature de l'accord avec les Etats-Unis prévu vendredi.
«Le blocus a été levé avant la signature officielle», a déclaré Majid Takht-Ravanchi, cité par le site du gouvernement iranien qui rappelle que la fin de ce blocage faisait partie des points cruciaux soulevés par l'Iran pour parvenir à un accord.
Source: ATS
Trump veut soumettre l'accord avec l'Iran au Congrès
Donald Trump a dit mardi vouloir soumettre l'accord avec l'Iran au Congrès américain. Il a par ailleurs promis d'en donner lecture à la virgule près à la presse.
«Je n'ai jamais pensé à l'envoyer» au Parlement, a déclaré le président américain, interrogé à ce sujet en marge du G7. «Mais je vais l'envoyer au Congrès. J'aime cette idée», a-t-il dit pendant un échange avec la presse.
Interrogé sur le texte de l'accord avec l'Iran, déjà signé électroniquement et qui fera l'objet d'une cérémonie de signature vendredi à Genève, Donald Trump a promis à nouveau de le rendre public.
«Je ne vais pas seulement le publier, je vais sûrement donner une conférence de presse et vous le lire à la virgule près pour être sûr que la presse le couvre correctement», a lancé le dirigeant républicain. Il avait déjà indiqué vouloir attendre après la cérémonie de signature vendredi pour publier le texte.
Source: ATS
L'accord entre l'Iran et les USA sera signé au Bürgenstock
L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre doit être signé vendredi au Bürgenstock (NW). Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé mardi une information publiée par la NZZ et la Luzerner Zeitung.
«Ce lieu a été proposé par les médiateurs pakistanais et qatariens, ainsi que par les Etats-Unis et l’Iran», indique à Keystone-ATS le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau. La Suisse agit en tant que facilitatrice en créant les conditions pratiques et diplomatiques permettant la tenue de cette rencontre sur son territoire.
Le complexe hôtelier du Bürgenstock avait déjà accueilli la Conférence de haut niveau pour la paix en Ukraine en juin 2024. La conférence s'était achevée avec une déclaration commune signée par 85 Etats et institutions, réaffirmant notamment l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
Source: ATS
Le prix du baril de pétrole passe sous la barre des 80 dollars pour la première fois
Le baril du pétrole Brent, référence mondiale du brut, est tombé mardi sous la barre des 80 dollars pour la première fois depuis début mars, réagissant à la réouverture complète du détroit d'Ormuz annoncée pour vendredi par Donald Trump.
Poursuivant sa baisse depuis l'annonce d'un accord entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et rétablir le transit dans ce passage maritime stratégique, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 3,72% vers 12H25 GMT (14H25 à Paris), à 80,08 dollars.
Source: AFP
Les pétroliers iraniens recommencent à circuler après l'accord avec les USA
Des pétroliers et autres navires iraniens ont recommencé à circuler, a indiqué mardi la télévision d'Etat iranienne au lendemain de l'accord conclu entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre, laissant penser que les Etats-Unis avaient assoupli leur blocus.
«Trois pétroliers iraniens se trouvent en ce moment dans le nord de l'Océan indien, et deux autres transportant des marchandises et du bétail sont en route vers des ports du sud» du pays, selon la chaîne.
Les Etats-Unis avaient imposé le 13 avril un blocus des ports iraniens, en réponse au verrouillage du stratégique détroit d'Ormuz par Téhéran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février.
Source: AFP
Trump suggère que la Syrie «s'occupe» du Hezbollah
Donald Trump a affirmé mardi avoir «suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah» au Liban, en marge du sommet du G7 à Evian.
Le président américain, dont la relation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est tendue récemment, a jugé qu'Israël «se battait contre le Hezbollah depuis trop longtemps» et que «trop de gens étaient tués».
Source: ATS