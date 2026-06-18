DE
FR

Confusion autour d'une rencontre en Suisse
Trump a signé le plan de paix avec l'Iran à Versailles

La guerre contre l'Iran est terminée. Le président américain Donald Trump a signé le plan en 14 points à Paris. Parallèlement, une certaine confusion règne autour d'une rencontre prévue en Suisse.
Publié: il y a 45 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Photo: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel Knupfer

Cela s'est passé plus vite que prévu: le président américain Donald Trump a signé dès mercredi l'accord de paix provisoire avec l'Iran. Le ministère iranien des Affaires étrangères et la Maison Blanche ont confirmé que l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis était déjà en vigueur. La cérémonie prévue vendredi au Bürgenstock, en Suisse, est annulée. On ignore encore si l'ensemble du sommet est également annulé.

Il se pourrait bien qu’une réunion entre les différentes délégations soit mise à profit pour poursuivre les négociations. Actuellement, de plus en plus d’indices laissent penser que le Qatar et le Pakistan – deux médiateurs clés dans la guerre contre l’Iran – organiseront une rencontre afin de «rendre hommage à cet événement historique».

Le plan en 14 points a été signé par les Etats-Unis et l’Iran sans rencontre en personne. Des journalistes américains sur place ont rapporté sur la plateforme X que Trump avait signé le document lors d’un dîner à Versailles, en compagnie d'Emmanuel Macron. Le président américain était en France pour le sommet du G7.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

L'accord signé de la main de Donald Trump a été fièrement exhibé sur la chaîne de télévision d'Etat iranienne IRINN par le président iranien Masoud Pezeshkian.

Photo: AFP

Les négociations se poursuivent

De nombreux détails restent toutefois à clarifier. Les négociations se poursuivent même après la signature. Trump avait déjà menacé, avant la signature, de reprendre les bombardements si l’Iran ne respectait pas l’accord.

Parmi les points essentiels de l'accord figurent le libre passage des navires marchands dans le détroit d'Ormuz et la renonciation de l'Iran aux armes nucléaires. En contrepartie, les sanctions contre la République islamique sont levées. Les Etats-Unis débloquent les fonds gelés et créent un fonds de 300 milliards de dollars destiné à la reconstruction du pays. L’administration Trump souligne toutefois qu’aucun argent provenant des contribuables américains ne sera versé au régime des mollahs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus