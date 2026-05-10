Les principales informations à retenir:
Donald Trump a déclaré mardi 7 avril qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait «complètement» le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.
L'Iran a annoncé l'entière réouverture du détroit d'Ormuz le 17 avril, avant de le refermer à nouveau le 18 avril.
Les Etats-Unis et l'Iran ont échoué à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au terme de négociations marathon à Islamabad.
Israël a de son côté annoncé accepter le cessez-le-feu avec l'Iran, puis également avec le Liban.
Malgré l'annonce d'une trêve, des attaques iraniennes ont été rapportées aux Emirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn, où deux personnes ont été blessées.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3636 personnes en Iran, parmi lesquelles 1701 civils, dont 254 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de près de 2387 personnes au Liban, dont 177 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
L'Iran a répondu à l'offre de paix américaine
L'Iran a transmis sa réponse à la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, par l'intermédiaire du Pakistan, a rapporté dimanche un média d'Etat.
«La République islamique d'Iran a envoyé aujourd'hui (dimanche), via le médiateur pakistanais, sa réponse au dernier texte proposé par les Etats-Unis», a indiqué l'agence de presse officielle Isna.
«L'axe principal de la réponse de l'Iran à la proposition américaine porte sur la fin de la guerre et la sécurité maritime dans le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz», a écrit Isna sur son compte Telegram, sans plus de détails.
Source: AFP
Trump voit rouge
Donald Trump a fustigé dimanche la réponse apportée par l'Iran à la proposition américaine pour mettre fin à la guerre, la jugeant «totalement inacceptable».
«Je viens de lire la réponse des soi-disant 'représentants' de l'Iran. Je ne l'aime pas – C'EST TOTALEMENT INACCEPTABLE!», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.
Trump entend «faire pression» sur Xi lors de sa visite en Chine
Donald Trump entend «faire pression» sur son homologue chinois Xi Jinping lors de son déplacement en Chine la semaine prochaine, alors que les Etats-Unis veulent obtenir un accord mettant fin à la guerre en Iran, a affirmé dimanche un responsable américain.
«Je m'attends à ce que le président fasse pression», a dit le responsable à des journalistes sous le couvert de l'anonymat, soulignant que le président américain avait déjà fait pression sur l'Iran lors de ses derniers appels avec le dirigeant chinois.
L'Iran ne «se moquera» plus de l'Amérique très longtemps, affirme Trump
Donald Trump a accusé dimanche l'Iran de se moquer des Etats-Unis depuis des décennies et promis qu'«ils ne riront plus très longtemps», sans commenter l'information selon laquelle l'Iran a répondu au plan américain visant à mettre durablement fin à la guerre.
«L'Iran mène en bateau les Etats-Unis et le reste du monde depuis 47 ans», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social. Ils «se moquent de notre pays qui a désormais retrouvé sa grandeur mais ils ne riront plus très longtemps!», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Macron répond aux menaces de Téhéran
Le président français Emmanuel Macron a assuré dimanche que son pays n'avait «jamais envisagé» un «déploiement» militaire naval dans le détroit d'Ormuz, mais une mission de sécurisation «concertée avec l'Iran».
Lors d'une conférence de presse à Nairobi, le président français a martelé qu'il s'en tenait à «cette position», qui est de s'opposer à «tout blocus d'où qu'il vienne», côté américain ou iranien, et de «refuser quelque péage d'où qu'il vienne», afin de «permettre la liberté de navigation».
Il répondait à l'Iran, qui a menacé dimanche d'une «réponse décisive et immédiate» en cas de déploiements français et britannique dans le détroit d'Ormuz, après l'annonce par Paris et Londres de l'envoi de bâtiments militaires dans la région. «Il n'a jamais été question d'un déploiement, mais on se tient prêt», a insisté Emmanuel Macron.
Source: AFP
Deux semaines de plus et les Etats-Unis auront éliminé toutes les cibles iraniennes
Les Etats-Unis n'ont besoin que de «deux semaines supplémentaires» pour atteindre toutes leurs cibles en Iran, a assuré Donald Trump dans une interview enregistrée plus tôt dans la semaine et diffusée dimanche.
Interrogé par la journaliste indépendante Sharyl Attkisson, le président américain a par ailleurs répété que les Iraniens étaient «vaincus sur le plan militaire», et en a profité pour brocarder une nouvelle fois ses alliés de l'Otan en qualifiant l'alliance de «tigre de papier».
«Ils sont vaincus sur le plan militaire (...) peut-être ne s'en rendent-ils pas compte, mais je pense qu'ils le savent», a assuré Donald Trump à la journaliste. Et d'ajouter: «Cela ne signifie pas pour autant qu'ils ont dit leur dernier mot.»
Il a laissé entendre que l'armée américaine pourrait «rester sur place deux semaines supplémentaires et frapper toutes les cibles. Nous avions certaines cibles en vue, et nous en avons probablement atteint 70% d'entre elles, mais il y en a d'autres que nous pourrions encore frapper (...) ce ne serait que la touche finale», a-t-il ainsi déclaré.
Source: APF
L'Iran menace la France et le Royaume-Uni
Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a averti dimanche d'une «réponse décisive et immédiate» de l'armée en cas de déploiement français et britannique dans le détroit d'Ormuz, après l'annonce par Paris et Londres de l'envoi de bâtiments militaires dans la région.
«Nous leur rappelons qu'en temps de guerre comme en temps de paix, seule la République islamique d'Iran peut assurer la sécurité dans ce détroit et qu'elle n'autorisera aucun pays à s'ingérer dans ce domaine», a affirmé sur X M. Gharibabadi.
Le Royaume-Uni et la France sont en première ligne pour mettre sur pied une coalition internationale visant à sécuriser le détroit d'Ormuz, une fois qu'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran aura été conclu.
Source: AFP
L'instrumentalisation du détroit d'Ormuz «aggravera la crise», estime le Qatar
Le Premier ministre du Qatar a déclaré dimanche que l'instrumentalisation du détroit d'Ormuz ne ferait qu'«aggraver la crise», lors d'un entretien téléphonique avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.
Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani a estimé que «la fermeture ou l'utilisation du détroit d'Ormuz comme moyen de pression ne ferait qu'aggraver la crise» au Moyen-Orient, a rapporté le ministère des Affaires étrangères du Qatar dans un communiqué.
Lors de son entretien avec Abbas Araghchi, le Premier ministre a également affirmé que le concept de libre navigation ne pouvait pas faire l'objet de «compromis», après que Doha a fait état d'une attaque de drone contre un navire commercial dans ses eaux territoriales.
Source: AFP
«Notre retenue est terminée», prévient l'Iran après l'attaque des navires
Le porte-parole de la commission de sécurité nationale du Parlement iranien a mis en garde dimanche les Etats-Unis contre toute attaque visant des navires dans les eaux du Golfe, affirmant que «la retenue» de l'Iran avait pris fin.
«Notre retenue est terminée, à compter d'aujourd'hui. Toute attaque contre nos navires déclenchera une riposte iranienne forte et décisive contre les navires et les bases américains», a déclaré Ebrahim Rezaei dans un message publié sur X.
Source: AFP
Deux secouristes affiliés au Hezbollah tués dans deux frappes israéliennes au Sud Liban
Le ministère libanais de la Santé a annoncé que deux secouristes du Comité islamique de la santé, affilié au Hezbollah, avaient été tués et cinq autres blessés dimanche dans des frappes israéliennes sur le sud du pays.
Israël a «directement visé, dans deux frappes, deux sites du Comité de la santé», à Qalaouiyah et à Tibnine, a rapporté le ministère dans un communiqué, dénonçant la «poursuite par Israël de la violation des lois internationales».
Source: AFP
Un cargo sud-coréen qui était en feu le 4 mai à Ormuz a fait l'objet de tirs
La Corée du Sud a annoncé dimanche que son navire victime d'un incendie le 4 mai dans le détroit d'Ormuz avait été victime de tirs par voie aérienne.
«Le 4 mai, deux aéronefs non identifiés ont frappé la coque (...) du HMM Namu à environ une minute d'intervalle», a déclaré Park Il, porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.
Source: AFP