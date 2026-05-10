L'Iran a répondu à l'offre de paix américaine

L'Iran a transmis sa réponse à la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, par l'intermédiaire du Pakistan, a rapporté dimanche un média d'Etat.

«La République islamique d'Iran a envoyé aujourd'hui (dimanche), via le médiateur pakistanais, sa réponse au dernier texte proposé par les Etats-Unis», a indiqué l'agence de presse officielle Isna.

«L'axe principal de la réponse de l'Iran à la proposition américaine porte sur la fin de la guerre et la sécurité maritime dans le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz», a écrit Isna sur son compte Telegram, sans plus de détails.

Source: AFP