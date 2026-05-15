Pékin réclame un cessez-le-feu durable et la réouverture d'Ormuz «dès que possible»
Pékin a réclamé vendredi un cessez-le-feu complet au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d'Ormuz «dès que possible», en marge du sommet entre les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump. Depuis le début de la guerre avec les Etats-Unis et Israël le 28 février, l'Iran bloque en grande partie la navigation dans le détroit, par lequel transite habituellement un cinquième des exportations mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié.
Les Etats-Unis imposent de leur côté leur propre blocus naval aux ports iraniens, malgré un cessez-le-feu fragile en vigueur depuis le 8 avril. «Les voies maritimes doivent être rouvertes dès que possible comme le demande la communauté internationale (...) Un cessez-le-feu global et durable doit être instauré dès que possible», a indiqué vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.
«Cette guerre, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, n'a aucune raison de se poursuivre», souligne-t-il. Xi Jinping et Donald Trump ont évoqué la situation au Moyen-Orient lors de leurs premiers entretiens jeudi. Le communiqué des Affaires étrangères chinoises est officiellement une réponse à une question d'un journaliste demandant si les deux hommes avaient évoqué spécifiquement l'Iran.
Donald Trump a déclaré à une télévision américaine que son homologue chinois lui avait assuré que Pékin n'enverrait pas d'équipement militaire à l'Iran et était prêt à aider à la réouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran avait annoncé jeudi, en plein sommet pékinois, que ses forces avaient autorisé le passage de plusieurs navires chinois.
Source: AFP
«Nous n'avons pas besoin de l'aide de la Chine», affirme Marco Rubio
Il était attendu dès le départ que la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis serait au cœur de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Dans une interview à NBC News, le secrétaire d’Etat Marco Rubio a précisé que Donald Trump n'avait «rien réclamé» à Xi Jinping, y compris une éventuelle aide chinoise dans ce conflit. «Nous ne demandons pas d'aide à la Chine. Nous n'avons pas besoin de son aide», a-t-il déclaré.
Un consensus a toutefois émergé sur la position américaine: l'Iran ne doit pas posséder d'armes nucléaires. Selon Marco Rubio, cette position a été réaffirmée par les deux parties, même si «pas avec autant de force» côté chinois.
Un autre accord concerne le détroit d'Ormuz. Pékin s'oppose fermement à sa militarisation et à l'instauration d0un péage, une position identique à celle de Washington, ce que CNN qualifie de point de consensus important.
Ce discours s’inscrit dans une posture déjà affichée par Washington. En mars, Donald Trump avait déjà affirmé que les Etats-Unis n'avaient besoin de l'aide de personne, évoquant même un possible retrait de l'OTAN après des désaccords sur le soutien des alliés.
Trump se «sentirait mieux» s'il récupérait l'uranium enrichi iranien
Donald Trump a dit jeudi qu'il se «sentirait mieux» si les Etats-Unis récupéraient l'uranium enrichi de l'Iran, en estimant que cela se justifiait «plus pour des raisons de communication qu'autre chose».
«Je préférerais l'avoir. Je me sentirais mieux si je l'avais (...) mais je pense que c'est plus pour des raisons de communication qu'autre chose», a dit le président américain dans un entretien avec la chaîne Fox News, enregistré à Pékin où il se trouve en déplacement officiel.
«Ce que nous pourrions faire, c'est bombarder de nouveau», a-t-il ajouté, faisant référence aux frappes lancées en 2025 par les Etats-Unis contre des sites nucléaires iraniens.
Donald Trump a fait des déclarations diverses et parfois contradictoires concernant le stock d'uranium enrichi de l'Iran, affirmant tantôt qu'il était inaccessible car enfoui sous les décombres, et tantôt qu'il suffisait de surveiller les sites à distance.
Source: AFP
XI aurait proposé son aide à Trump pour rouvrir le détroit d'Ormuz
Donald Trump a dit jeudi que Xi Jinping lui avait assuré que Pékin n'enverrait pas d'équipement militaire à l'Iran et était prêt à aider à la réouverture du détroit d'Ormuz.
«Il a dit qu'il ne fournirait pas de matériel militaire... Il l'a affirmé avec force», a dit le président américain, selon un extrait d'une interview à la chaîne Fox News après sa rencontre avec le dirigeant chinois à Pékin.
Le président américain a aussi déclaré que son homologue chinois souhaitait «voir le détroit d'Ormuz ouvert». «Il a dit: 'Si je peux être d'une quelconque aide, je serais ravi d'aider».
Source: AFP
Nouvelles négociations entre Israël et le Liban à Washington
Israël et le Liban ont lancé jeudi à Washington une nouvelle session de discussions pour parvenir à un rapprochement, selon des diplomates, au moment où un cessez-le-feu arrive à expiration.
Ce troisième cycle de discussions, qui doit durer deux jours, a débuté peu après 9h locales (15h en Suisse) au département d'Etat, d'après un diplomate proche du dossier.
Source: AFP
L'Iran laisse passer des navires chinois dans le détroit d'Ormuz depuis mercredi
L'agence de presse iranienne Tasnim a annoncé jeudi que les forces navales de l'Iran avaient autorisé depuis la veille le passage de «plusieurs navires» chinois dans le détroit d'Ormuz verrouillé par Téhéran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
«Suite à une décision de la République islamique, plusieurs navires chinois ont été autorisés à traverser le détroit d'Ormuz dans le cadre de protocoles de transit gérés par l'Iran», rapporte l'agence.
«Plus de 30 navires»
L'agence de presse iranienne Fars a également fait état d'informations similaires, tandis que la télévision d'Etat iranienne a annoncé que «plus de 30 navires» avaient été autorisés à franchir le détroit d'Ormuz, sans préciser s'il s'agissait exclusivement de navires chinois.
Cette annonce des médias iraniens intervient alors que le président américain Donald Trump, en visite jeudi en Chine, a discuté du détroit d'Ormuz avec son homologue Xi Jinping, selon la Maison Blanche. La Chine est le principal pays importateur du pétrole iranien.
Source: AFP
Des frappes israéliennes au Liban font au moins 22 morts
L'armée israélienne a intensifié mercredi ses frappes au Liban, faisant au moins 22 morts selon le ministère libanais de la Santé, malgré la trêve en cours depuis le 17 avril.
Ces frappes, sur plus de 30 endroits distincts selon l'agence nationale d'information (ANI, officielle) interviennent alors que le Liban et Israël, qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques, doivent entamer jeudi à Washington une nouvelle session de pourparlers sous l'égide des Etats-Unis, malgré l'opposition du mouvement pro-iranien Hezbollah.
Huit personnes, dont deux enfants, ont été tuées dans des frappes qui ont visé trois voitures à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth, selon le ministère de la Santé.
Source: AFP
L'Iran dit «avoir le droit de riposter» après l'arrestation de quatre Iraniens par le Koweït
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a estimé mercredi que l'Iran avait «le droit de riposter» après l'arrestation début mai par le Koweït de quatre Iraniens.
«Le Koweït a illégalement attaqué un bateau iranien et arrêté quatre de nos ressortissants dans le golfe Persique. Cet acte illégal a eu lieu près d'une île utilisée par les Etats-Unis pour attaquer l'Iran», a écrit Abbas Araghchi sur X.
«Nous exigeons la libération immédiate de nos ressortissants et nous nous réservons le droit de riposter», a-t-il ajouté, après l'annonce la veille par le Koweït que les quatre personnes arrêtées avaient «avoué» appartenir aux Gardiens de la Révolution iraniens.
Source: AFP
Le Sénat américain refuse à nouveau d'ordonner une fin à la guerre en Iran
Le Sénat américain a rejeté mercredi de justesse une résolution qui visait à ordonner le retrait des forces américaines engagées dans le conflit contre l'Iran, la majorité républicaine se refusant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump.
Le texte, similaire à d'autres résolutions portées par l'opposition démocrate ces dernières semaines, a récolté 49 voix pour (dont trois sénateurs républicains) et 50 contre. Pour la première fois depuis le début de la guerre, la sénatrice républicaine Lisa Murkowski a voté pour demander un retrait des troupes américaines face à l'Iran.
«Nous pensions obtenir davantage de clarté de la part du gouvernement pour savoir où nous en sommes (dans le conflit) et je n'en ai pas reçu», a affirmé Lisa Murkowski au média Punchbowl News après le vote.
D'après la Constitution américaine, seul le Congrès est habilité à déclarer la guerre et les démocrates souhaitent ainsi réaffirmer l'autorité du pouvoir législatif sur cette question face au pouvoir exécutif représenté par Donald Trump.
Si la loi permet au président de déclencher des hostilités pour répondre à une menace imminente, elle exige cependant qu'il obtienne l'autorisation du Congrès sous 60 jours.
Source: AFP
L'Iran dit que le contrôle d'Ormuz lui assurera d'importantes recettes économiques
Un porte-parole de l'armée iranienne a estimé mercredi que le contrôle par Téhéran du détroit d'Ormuz pourrait générer «d'importantes» retombées économiques. Il pourrait également renforcer la stature internationale du pays.
Le blocage de cette voie maritime stratégique – par laquelle transite habituellement près de 20% de l'offre pétrolière mondiale – a secoué les marchés internationaux depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et offert à Téhéran un levier géopolitique de premier plan. Les Etats-Unis maintiennent leur propre blocus des ports iraniens malgré le fragile cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril.
«Notre contrôle du détroit d'Ormuz générera d'importantes recettes économiques pour notre pays – pouvant même doubler nos revenus pétroliers – et renforcera notre influence sur la scène internationale», a déclaré Mohammad Akraminia, un porte-parole de l'armée iranienne, selon l'agence de presse officielle Isna.
Il a ajouté que la partie occidentale du détroit était contrôlée par les forces navales des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, et que la partie orientale était supervisée par la marine iranienne.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce une vague de frappes dans le sud du Liban, malgré la trêve
L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir lancé une nouvelle vague de frappes sur des objectifs du Hezbollah dans le sud du Liban, malgré une trêve conclue avec le gouvernement libanais et destinée à mettre fin aux combats avec le groupe armé.
«Tsahal a commencé à frapper les infrastructures terroristes du Hezbollah dans plusieurs zones du sud du Liban», a déclaré l'armée dans un communiqué, quelques heures après avoir émis de nouveaux ordres d'évacuation pour plusieurs villages de la région.
Source: AFP
Le monde puise dans ses réserves de pétrole à une vitesse record, alerte l'AIE
Le monde puise dans ses réserves de pétrole à une vitesse record, a mis en garde mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE) alors que la guerre au Moyen-Orient continue de réduire les approvisionnements en provenance du Golfe.
Les stocks mondiaux observés ont diminué de 250 millions de barils sur mars et avril, soit un rythme de 4 millions de barils par jour, selon l'AIE. «La diminution rapide des réserves dans un contexte de perturbations persistantes pourrait annoncer de futures flambées de prix», ajoute-t-elle.
Source: AFP