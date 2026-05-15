Pékin réclame un cessez-le-feu durable et la réouverture d'Ormuz «dès que possible»

Pékin a réclamé vendredi un cessez-le-feu complet au Moyen-Orient et la réouverture du détroit d'Ormuz «dès que possible», en marge du sommet entre les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump. Depuis le début de la guerre avec les Etats-Unis et Israël le 28 février, l'Iran bloque en grande partie la navigation dans le détroit, par lequel transite habituellement un cinquième des exportations mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Les Etats-Unis imposent de leur côté leur propre blocus naval aux ports iraniens, malgré un cessez-le-feu fragile en vigueur depuis le 8 avril. «Les voies maritimes doivent être rouvertes dès que possible comme le demande la communauté internationale (...) Un cessez-le-feu global et durable doit être instauré dès que possible», a indiqué vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Cette guerre, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, n'a aucune raison de se poursuivre», souligne-t-il. Xi Jinping et Donald Trump ont évoqué la situation au Moyen-Orient lors de leurs premiers entretiens jeudi. Le communiqué des Affaires étrangères chinoises est officiellement une réponse à une question d'un journaliste demandant si les deux hommes avaient évoqué spécifiquement l'Iran.

Donald Trump a déclaré à une télévision américaine que son homologue chinois lui avait assuré que Pékin n'enverrait pas d'équipement militaire à l'Iran et était prêt à aider à la réouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran avait annoncé jeudi, en plein sommet pékinois, que ses forces avaient autorisé le passage de plusieurs navires chinois.

Source: AFP