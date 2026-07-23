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Camouflet pour le président
Le Chambre des représentants désavoue une nouvelle fois la guerre de Trump en Iran

La Chambre des représentants a voté jeudi une résolution exigeant le retrait des troupes d’Iran. Pour Donald Trump, c'est un nouveau revers cinglant.
Publié: il y a 53 minutes
Donald Trump a essuyé un novueau camouflet, jeudi à la Chambre.
Photo: IMAGO/Win McNamee
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ATS Agence télégraphique suisse

La Chambre américaine des représentants a approuvé jeudi une nouvelle résolution ordonnant le retrait des troupes américaines dans la guerre contre l'Iran, un texte à la portée cependant symbolique et auquel Donald Trump ne pourra pas être contraint. Quatre élus républicains ont rejoint l'opposition démocrate et ont voté en faveur de ce texte.

Le vote intervient après le décès ces derniers jours de quatre nouveaux militaires américains à la suite de frappes iraniennes, portant à 18 le bilan pour les Etats-Unis depuis leur déclenchement avec Israël de la guerre contre l'Iran le 28 février. Fin juin, les deux chambres du Congrès avaient déjà adopté une résolution similaire, sans force de loi.

Mais alors que les républicains possèdent la majorité à la Chambre et au Sénat, l'accumulation de ces votes à l'encontre de la campagne militaire menée par Donald Trump contre l'Iran représente autant de camouflets contre le président octogénaire.

Un vote «antipatriotique», dit Trump

Lors du passage du texte précédent à la Chambre, il avait fustigé un vote «antipatriotique». L'opposition démocrate tente de restreindre les pouvoirs militaires de Donald Trump dans le conflit face à l'Iran, dénonçant un contournement du pouvoir législatif par l'exécutif qu'il incarne.

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D'après la Constitution américaine, seul le Congrès est en effet habilité à déclarer la guerre. Si la loi permet au président de déclencher des hostilités pour répondre à une menace imminente, elle exige qu'il obtienne l'autorisation du Congrès sous 60 jours.

Or, début mai, Donald Trump est passé outre cette date limite en arguant que le conflit, débuté le 28 février par des frappes américaines et israéliennes, était terminé en raison du cessez-le-feu. Les démocrates contestaient déjà cet argument et leurs revendications n'ont fait que prendre de l'ampleur depuis la reprise des frappes américaines sur l'Iran ces deux dernières semaines.

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