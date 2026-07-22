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Trump menace l'Iran
Les Etats-Unis veulent riposter contre chaque «navire ciblé» en frappant les ponts et les centrales électriques

Le président américain Donald Trump menace l'Iran de ripostes sévères. Sur Truth Social, il annonce qu'il fera bombarder des ponts et des centrales électriques si Téhéran attaque à nouveau des navires dans le détroit d'Ormuz.
Publié: 16:00 heures
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Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
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Le président américain Donald Trump menace l'Iran de riposter par des frappes sévères.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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Mattia Jutzeler et AFP Agence France-Presse

Donald Trump a menacé mercredi sur sa plateforme Truth Social de répliquer à toutes les prochaines attaques de navires par l'Iran dans le détroit d'Ormuz en bombardant les ponts et les centrales électriques iraniennes.

«A partir de maintenant, chaque fois que la République islamique d'Iran tirera sur un navire dans le détroit d'Ormuz (...), les Etats-Unis bombarderont et détruiront UN PONT OU UNE CENTRALE ELECTRIQUE, y compris ceux situés près de, ou dans, la capitale Téhéran», a affirmé le président américain.

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