Le président américain Donald Trump menace l'Iran de ripostes sévères. Sur Truth Social, il annonce qu'il fera bombarder des ponts et des centrales électriques si Téhéran attaque à nouveau des navires dans le détroit d'Ormuz.

Les Etats-Unis veulent riposter contre chaque «navire ciblé» en frappant les ponts et les centrales électriques

Les Etats-Unis veulent riposter contre chaque «navire ciblé» en frappant les ponts et les centrales électriques

Mattia Jutzeler et AFP Agence France-Presse

Donald Trump a menacé mercredi sur sa plateforme Truth Social de répliquer à toutes les prochaines attaques de navires par l'Iran dans le détroit d'Ormuz en bombardant les ponts et les centrales électriques iraniennes.

«A partir de maintenant, chaque fois que la République islamique d'Iran tirera sur un navire dans le détroit d'Ormuz (...), les Etats-Unis bombarderont et détruiront UN PONT OU UNE CENTRALE ELECTRIQUE, y compris ceux situés près de, ou dans, la capitale Téhéran», a affirmé le président américain.