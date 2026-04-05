Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, tandis qu'Israël vise des cibles du Hezbollah au Liban. De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Au Yémen, les rebelles houtis se sont engagés dans la guerre en fin-mars, après avoir lancé des missiles en direction d'Israël.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 3461 personnes en Iran, parmi lesquelles 1551 civils, dont 236 enfants, selon l'ONG Human Rights Activists News Agency, de 1238 personnes au Liban, dont 124 enfants, selon le ministère libanais de la Santé, de 101 personnes en Irak, selon des chiffres de l'AFP, de 19 civils en Israël, selon les autorités, de 4 femmes en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, et de 13 soldats américains, selon les autorités. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait une trentaine de morts (10 aux Emirats arabes unis, 7 au Qatar, 6 au Koweït, 3 à Oman, 2 en Arabie saoudite, 2 au Bahreïn).
Face à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. Désormais, les Houtis menacent de bloquer un autre passage statégique du commerce mondial: le détroit de Bab el-Mandeb.
Israël annonce avoir mené des frappes sur le plus grand complexe pétrochimique iranien
Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé lundi que l'armée avait mené des frappes sur «le plus grand complexe pétrochimique iranien», peu après que des médias iraniens ont rapporté des explosions sur le site.
«L'armée israélienne a frappé avec force le plus grand complexe pétrochimique en Iran, situé à Assalouyeh, une cible clé qui assure environ la moitié de la production pétrochimique du pays», a déclaré Israël Katz dans un message vidéo.
Plusieurs explosions ont été entendues lundi après-midi dans le sud de l'Iran depuis le plus grand complexe gazier du pays, avait rapporté plus tôt l'agence de presse Fars sans plus de précisions dans l'immédiat.
Source: AFP
Quatre corps extraits des décombres à Haïfa après des tirs de missiles iraniens
Quatre corps ont été extraits lundi des décombres d'un bâtiment à Haïfa, dans le nord d'Israël, touché la veille par un missile balistique iranien, ont annoncé les secours qui ont fouillé les décombres toute la nuit pour retrouver les personnes disparues.
«Les quatre personnes portées disparues (un homme et une femme d'environ 80 ans, un homme d'environ 40 ans et une femme d'environ 35 ans) ont été évacuées sans signe de vie», a déclaré dans un communiqué le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge.
Des images de l'AFP montrent quatre corps, enveloppés dans des bâches blanches, évacués sur des brancards à quelques minutes d'intervalle des décombres de cet immeuble résidentiel de sept étages, presque entièrement détruit après un impact direct de frappe iranienne survenue dimanche vers 18h (17h, heure suisse).
Source: AFP
Le chef des renseignements des Gardiens de la Révolution tué dans une frappe
Des frappes américano-israéliennes ont tué lundi le chef des renseignements des Gardiens de la Révolution, a annoncé l'armée idéologique de l'Iran.
http://x.com/Telegraph/status/2041082289073864892
«Le commandant général Majid Khademi, le puissant et instruit chef de l'Organisation du renseignement du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, est devenu un martyr dans l'attaque terroriste criminelle de l'ennemi américano-sioniste (...) à l'aube aujourd'hui», ont déclaré les Gardiens dans une publication sur leur chaîne Telegram.
Source: AFP
Vers un plan de paix en deux étapes entre les USA et l'Iran
A en croire les déclarations du président américain Donald Trump et du régime iranien, aucune désescalade du conflit n'est en vue. Mais en coulisses, les efforts de négociation semblent battre leur plein. L'agence de presse Reuters rapporte désormais que Washington et Téhéran ont tous deux reçu un plan de paix, provisoirement appelé «accord d'Islamabad». Il contient deux étapes visant à mettre fin aux hostilités.
Le Pakistan, qui joue le rôle de négociateurs entre les deux parties, proposerait la chose suivante: un cessez-le-feu dans un premier temps, suivi d'un accord à plus long terme. «Un accord doit être trouvé aujourd'hui sur tous les points», raconte une source proche du dossier à Reuters. Les médiateurs pakistanais auraient été en contact toute la nuit avec le vice-président américain J. D. Vance et l'envoyé spécial américain Steve Witkoff.
Si l'accord venait à aboutir, un cessez-le-feu immédiat entrerait en vigueur, ainsi que la réouverture du détroit d'Ormuz. Un délai de 15 à 20 jours serait alors accordé pour parvenir à une solution sur le long terme. Dans un premier temps, les représentants américains et iraniens n'ont pas réagi. Sollicité par Reuters, le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Tahir Andrabi, n'a pas souhaité s'exprimer.
Cibler des infrastructures civiles est «illégal» et «inacceptable»
Toute frappe ciblant des infrastructures civiles, en particulier des installations énergétiques, est "illégale" et "inacceptable", a averti lundi le président du Conseil européen, Antonio Costa, dans un message sur X, au 38e jour de guerre au Moyen-Orient.
«Cela vaut pour la guerre menée par la Russie en Ukraine et cela vaut partout. La population civile iranienne est la principale victime du régime iranien. Elle serait également la principale victime d'un élargissement de la campagne militaire», a ajouté Antonio Costa, sans citer les Etats-Unis ni Israël dans son message appelant de nouveau à la désescalade.
Antonio Costa a fait état d'un récent entretien avec le président iranien Massoud Pezeshkian, dans lequel il a exigé que l'Iran cesse «immédiatement» ses attaques contre les pays du Golfe et rétablisse la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. «Après cinq semaines de guerre au Moyen-Orient, il est clair que seule une solution diplomatique permettra de s'attaquer à ses causes profondes», a-t-il relevé.
Source: AFP
Une troisième bateau turc a franchi le détroit d'Ormuz
Un troisième bâtiment appartenant à un armateur turc, un pétrolier à destination de la Malaisie, a franchi le détroit d'Ormuz dimanche soir, a annoncé lundi le ministre turc des Transports Abdulkadir Uraloglu.
«Grâce à nos efforts conjoints avec le ministère des Affaires étrangères, le navire turc Ocean Thunder, qui faisait route vers la Malaisie avec du pétrole brut chargé en Irak, a franchi sans encombre le détroit d'Ormuz hier soir», a précisé le ministre sur X.
Selon le site spécialisé Marine Traffic, le pétrolier Ocean Thunder, qui bat pavillon panaméen, provenait du port irakien de Bassorah.
Source: AFP
L'Iran devrait bientôt imposer des conditions pour la circulation à Ormuz
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique iranienne, ont déclaré qu'ils se préparaient à mettre en place des conditions de navigation dans le détroit d'Ormuz. Ce passage stratégique pour le marché mondial des hydrocarbures est quasiment totalement bloqué par l'Iran en réaction aux attaques américano-israéliennes contre son territoire depuis le 28 février.
«Les forces navales des Gardiens de la Révolution achèvent les préparatifs opérationnels pour le plan déclaré par les autorités iraniennes concernant le nouvel ordre dans le Golfe Persique», indique un message publié sur X tard dimanche, sans donner plus de détails.
Les forces navales des Gardiens y soulignent que ces conditions s'appliqueraient «en particulier aux Etats-Unis et à Israël». Cette déclaration fait suite aux menaces du président américain Donald Trump selon lesquelles les Etats-Unis frapperaient les centrales électriques et les ponts en Iran si le détroit n'était pas rouvert.
Source: AFP
Une frappe vise la banlieue sud de Beyrouth après un avertissement israélien
Une frappe a visé lundi la banlieue sud de Beyrouth, selon des images de l'AFPTV, après un avertissement israélien sur sept quartiers de cette région, pilonnée par l'armée israélienne depuis le début de la guerre contre le Hezbollah pro-iranien.
Des images de l'AFPTV montrent un épais panache de fumée s'élever depuis cette zone, considérée comme un bastion du Hezbollah, vidée de la quasi totalité de ses habitants depuis le 2 mars.
Dimanche, Israël avait intensifié ses bombardements sur la banlieue sud ainsi que sur la capitale libanaise, faisant quatre morts dans une frappe en face du principal hôpital public du Liban, et trois morts dans une autre sur un appartement d'une ville à l'est de la capitale, secteur jusque-là épargné par les combats.
Source: AFP
Des frappes iraniennes font six blessés au Koweït
Six personnes ont été blessées lundi au Koweït après des attaques de missiles et de drones iraniens, ont annoncé les autorités du pays, alors que Téhéran poursuit ses frappes contre ses voisins du Golfe.
Les secours sont intervenus à l'aube «après la chute de projectiles et des débris sur une zone résidentielle dans le nord du pays», soignant six personnes, dont une a été transportée à l'hôpital, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué.
L'armée koweïtienne avait fait état dans la nuit de plusieurs attaques de missiles et de drones. «Toute explosion qui serait entendue est le résultat de l'interception de cibles hostiles par les systèmes de défense anti-aériens», a-t-elle indiqué sur le réseau X.
Source: AFP
Face aux menaces de Trump, l'Iran soutient qu'attaquer des sites civils relèverait de «crimes de guerre»
L'Iran a mis en garde lundi contre de possibles «crimes de guerre» après des menaces du président américain Donald Trump de viser prochainement des infrastructures civiles dans le pays, plus d'un mois après le début de la guerre.
«Le président américain, en tant que responsable le plus important de son pays, a menacé publiquement de commettre des crimes de guerre», a estimé sur X le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, Kazem Gharibabadi.
Donald Trump a menacé dimanche de s'en prendre aux centrales électriques et aux ponts en Iran, si Téhéran ne rouvrait pas le détroit stratégique d'Ormuz alors que des sites civils ont déjà fait l'objet de frappes ces dernières semaines.
Source: AFP
Une frappe israélienne fait trois morts à l'est de Beyrouth
Une frappe aérienne israélienne contre un immeuble d'habitation a fait trois morts dimanche à Aïn Saadeh, une ville des environs de Beyrouth, a indiqué le ministère de la Santé libanais. «Une frappe aérienne de l'ennemi israélien sur les hauteurs d'Aïn Saadeh a tué trois civils, dont deux femmes, et en a blessé trois autres», a-t-il précisé.
Un responsable local des Forces libanaises, un parti chrétien opposé au Hezbollah pro-iranien, serait mort dans cette frappe qui visait un appartement dans un immeuble d'habitation, selon l'Agence nationale d'informations (Ani).
Source: AFP
Un homme condamné à mort après les manifestations en Iran
L'Iran a exécuté lundi un homme reconnu coupable d'avoir agi pour le compte d'Israël et des Etats-Unis lors d'une vague de manifestations antigouvernementales plus tôt cette année, a annoncé le pouvoir judiciaire. «Ali Fahim, l'un des éléments ennemis impliqués dans les émeutes terroristes (...) a été pendu après que la Cour suprême a (...) confirmé le verdict», a indiqué le site Mizan Online du pouvoir judiciaire.
Il s'agit de la dernière exécution liée aux manifestations qui ont éclaté en Iran fin décembre contre la hausse du coût de la vie, avant de se transformer en manifestations antigouvernementales, avec un pic les 8 et 9 janvier.
Elle survient dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par une attaque conjointe des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran. Mizan a indiqué qu'Ali Fahim avait été jugé pour avoir participé à des actions contre l'Iran pour le compte du «régime sioniste et des Etats-Unis», ainsi que pour avoir pénétré dans un site militaire afin de s'emparer d'armes. Les autorités iraniennes ont déclaré que les manifestations avaient commencé pacifiquement avant de se transformer en «émeutes fomentées par l'étranger».
Source: AFP
Une personne blessée à Abou Dhabi
La chute de débris de drones interceptés par la défense anti-aérienne dans une zone industrielle d'Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, a fait un blessé, a indiqué lundi le service de presse des autorités d'Abou Dhabi. Un ressortissant ghanéen a été blessé dans cet incident survenu dans la zone de Musaffah, ont indiqué les autorités sur le réseau X.
Dans l'émirat de Fujairah, les autorités ont fait état d'«un incident lié à un drone ayant visé un bâtiment de la compagnie de télécommunication Du», sans faire de blessés. Le ministère émirati de la Défense avait fait état plus tôt de plusieurs attaques de missiles et de drones visant le pays.
Dimanche, le port de Khor Fakkan, sur la côte est et non loin de l'entrée du détroit d'Ormuz, avait été visé et quatre personnes blessées.
Source: AFP
Deux morts dans la destruction d'un immeuble à Haïfa
Deux personnes ont été retrouvées mortes dans les décombres d'un immeuble à Haïfa, dans le nord d'Israël, frappé dimanche par un missile iranien, ont indiqué lundi les pompiers et secouristes, alors que les fouilles se poursuivent pour retrouver deux disparus. Les secours «ont retrouvé sans signe de vie deux personnes coincées sous les décombres», a indiqué un porte parole.
«Les opérations de secours se poursuivent à cette heure, pour tenter de retrouver deux autres personnes actuellement encore piégées ou hors de contact», a-t-il ajouté. L'armée israélienne avait précédemment évoqué, dans une déclaration vidéo publiée sur le réseau Telegram, «quatre personnes portées disparues» et «beaucoup d'autres blessées».
A la nuit tombée, plusieurs heures après la frappe survenue vers 17h00 (heure suisse), les recherches étaient menées à la lueur des projecteurs dans les décombres fumants de l'immeuble, situé dans un quartier résidentiel de Haïfa, a constaté un correspondant de l'AFP. Le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a fait état de son côté de quatre blessés, dont un grièvement, un octogénaire. Un bébé de 10 mois a également été touché. L'édifice de sept étages a été presque totalement détruit, selon les images de l'AFP.
Source: AFP