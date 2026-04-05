Israël annonce avoir mené des frappes sur le plus grand complexe pétrochimique iranien

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé lundi que l'armée avait mené des frappes sur «le plus grand complexe pétrochimique iranien», peu après que des médias iraniens ont rapporté des explosions sur le site.

«L'armée israélienne a frappé avec force le plus grand complexe pétrochimique en Iran, situé à Assalouyeh, une cible clé qui assure environ la moitié de la production pétrochimique du pays», a déclaré Israël Katz dans un message vidéo.

Plusieurs explosions ont été entendues lundi après-midi dans le sud de l'Iran depuis le plus grand complexe gazier du pays, avait rapporté plus tôt l'agence de presse Fars sans plus de précisions dans l'immédiat.

Source: AFP