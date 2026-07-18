L'Iran menace d'infliger aux USA des «leçons inoubliables»

Deux militaires américains tués, et un porté disparu, après des frappes iraniennes en Jordanie

L'armée américaine a annoncé samedi la mort de deux militaires américains et la disparition d'un troisième lors des frappes iraniennes en Jordanie.

Selon le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), l'incident s'est produit vendredi alors que les forces américaines et leurs alliés «se défendaient contre des attaques de missiles et de drones iraniens».

Un militaire américain est toujours porté disparu, tandis que quatre autres ont été évacués vers des hôpitaux jordaniens, a indiqué le Centcom sur X.

Source: AFP