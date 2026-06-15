Le chef du Pentagone nie toute pénurie de munitions malgré le coût de la guerre contre l’Iran. Pete Hegseth assure que les stocks américains sont solides et continuent de croître, malgré des estimations contraires.

Hegseth qualifie de fable la pénurie de munitions aux USA

Hegseth qualifie de fable la pénurie de munitions aux USA

AFP Agence France-Presse

Le ministre américain de la Défense a qualifié d'«histoire fabriquée» la thèse de l'opposition démocrate et d'experts selon laquelle les Etats-Unis faisaient face à une pénurie de munitions à cause de la guerre en Iran.

«C'est une histoire fabriquée que les médias veulent colporter (...). Nos stocks sont excellents et ne font que se renforcer», a assuré Pete Hegseth lors d'une interview télévisée sur CBS News dimanche soir.

«Personne ne fabrique de meilleures munitions et plus de munitions que les États-Unis et nous sommes ouverts à la coproduction partout où nous le pouvons», a-t-il ajouté. «Nous suralimentons notre arsenal de la liberté (...), nous déchirons la bureaucratie du Pentagone pour obliger l'industrie à aller plus vite».

Des estimations alarmantes

En mai, le sénateur démocrate Marc Kelly avait affirmé que l'inventaire des missiles Tomahawk, Patriot et d'autres pièces majeures de l'arsenal américain révélait un effondrement inquiétant des stocks.

Mi-mai, le Pentagone estimait le coût de la guerre à quelque 29 milliards de dollars, un chiffre hautement contesté par l'opposition américaine qui le juge sous-évalué.

La sénatrice démocrate Patty Murray a ainsi accusé l'administration de ne pas tenir compte des dommages aux installations américaines pendant la guerre, citant des informations selon lesquelles l'Iran aurait frappé au moins 228 structures ou équipements sur des sites militaires.

Fin avril, Pete Hegseth lui même avait estimé qu'il pourrait falloir «des mois et des années» pour reconstituer le stock d'armement américain.

«Nous en avons beaucoup (...) Nous en produisons plus que jamais auparavant», a-t-il pourtant affirmé dimanche. «L'administration Biden a donné des centaines de milliards à l'Ukraine, et donc le président Trump a dû refaire le plein (...) et nous l'avons fait, en temps réel».

Dans un épisode précédent de la même émission, Marc Kelly avait réitéré ses inquiétudes. «Lorsque vous attaquez plus de 10'000 cibles (...) avec des missiles de croisière, des missiles balistiques et des bombes (...), vous utilisez énormément de munitions et nous n'en avons pas un stock illimité».