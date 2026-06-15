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Avec Donald Trump?
L'accord entre l'Iran et les États-Unis sera signé à Genève

Dans la nuit de dimanche à lundi, un accord a été trouvé entre l'Iran et les États-Unis pour mettre un terme au conflit. Il sera signé vendredi à Genève en présence du vice-président américain JD Vance et peut-être de celle de Donald Trump.
Publié: 04:50 heures
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Photo: AFP

Le vice-président américain JD Vance a indiqué dimanche à «Fox News» qu'il prévoyait d'assister à la signature de l'accord conclu avec l'Iran dans quelques jours en Suisse, et ajouté que la présence de Donald Trump était également «possible».

«J'ai bien l'intention d'y être, mais il est possible que le président lui-même soit présent», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision. Selon le médiateur pakistanais, cet accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient sera officiellement signé à Genève le 19 juin.

Le bras droit de Donald Trump, toujours lors de cet entretien avec la chaîne de télévision, a précisé: «C'est un grand moment pour les États-Unis. Cela signifie que l'Iran ne disposera jamais d'une arme nucléaire.» Il a en outre remercié le peuple américain pour sa patience.

Donald Trump était sous pression aux Etats-Unis pour s'extraire de cette guerre impopulaire, à l'approche des élections de mi-mandat de novembre et en plein Mondial de football co-organisé par son pays. Il avait annoncé samedi qu'un accord serait signé dimanche, jour de ses 80 ans, sans que cette information ne soit confirmée par les Iraniens.

Mais des frappes israéliennes dimanche sur Beyrouth avaient «tout chamboulé», avait-il déploré dimanche auprès du site Axios. «Nous étions très inquiets», a confié JD Vance à Fox News, expliquant que les Etats-Unis craignaient une importante riposte iranienne.

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