Donald Trump promet une victoire complète

Donald Trump a déclaré lundi que le cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran était en grand danger et qu'il envisageait de relancer son opération de protection des navires pour traverser le détroit d'Ormuz, en pleine impasse des négociations entre Washington et Téhéran.

«Le cessez-le-feu est sous assistance respiratoire massive, comme quand le docteur entre et dit: "Monsieur, votre être cher a exactement 1% de chances de vivre"», a-t-il lancé dans le Bureau ovale de la Maison Blanche. Après plus d'un mois de cessez-le-feu, les deux camps ont jusqu'ici échoué à conclure un accord pour mettre fin durablement à la guerre.

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Dans ce contexte, Donald Trump a dit au cours d'un appel téléphonique avec un journaliste de Fox News lundi qu'il envisageait de relancer son opération baptisée «Projet Liberté», visant à permettre aux centaines de bateaux coincés dans le Golfe de franchir le détroit, brièvement mise en oeuvre la semaine passée. Sa décision n'est pas encore arrêtée, précise Fox News.

Le président américain l'avait mise sur pause le 5 mai dès le lendemain de son lancement compte tenu des «grands progrès accomplis en vue d'un accord complet et définitif avec les dirigeants iraniens». Donald Trump a réaffirmé depuis la Maison Blanche que les Etats-Unis obtiendront «une victoire complète» dans leur guerre contre l'Iran. «Nous aurons une victoire complète. Nous avons déjà eu, en théorie, une victoire complète d'un point de vue militaire», a-t-il déclaré.

Source: AFP