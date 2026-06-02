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«C'est pour ça que tout le monde déteste Israël!»
Donald Trump s'emporte contre Benjamin Netanyahu et lâche des mots particulièrement violents

Donald Trump continue d'envoyer des signaux contradictoires au sujet de l'Iran. En coulisses des négociations, le président américain aurait notamment perdu son sang-froid lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Publié: il y a 46 minutes
Selon des sources citées par le média américain Axios, Donald Trump aurait sévèrement réprimandé Benjamin Netanyahu.
Photo: Getty Images
Daniel Kestenholz

Donald Trump tente actuellement de calmer les marchés mondiaux via un accord avec l'Iran, tout en renforçant son image d'artisan de la paix au Moyen-Orient. Dans un entretien accordé à ABC News ce lundi, il a déclaré s'attendre à un possible accord «la semaine prochaine», après une vive altercation au Bureau ovale, selon le portail d'information américain Axios.

Le président américain aurait notamment proféré des injures contre son principal allié dans la région, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Selon les mêmes informations, Trump et Netanyahu se sont déjà affrontés il y a deux semaines au sujet de la politique iranienne. Netanyahu était alors furieux après avoir tenté sans succès d'obtenir une reprise des bombardements sur l'Iran.

Aujourd’hui, les rôles semblent s'être inversés: Trump se serait emporté, tandis qu'Israël concentre désormais ses actions sur le Liban. En réaction, les Iraniens ont suspendu les négociations ce lundi. Trump affirme ensuite avoir appelé «Bibi» Netanyahu pour régler un «petit incident».

«Tu fais quoi putain?»

Selon des sources proches du dossier citées par Axios, Trump aurait en réalité sévèrement réprimandé «Bibi». Il lui aurait reproché l'escalade du conflit israélien au Liban et qualifié le projet d’attaque de Beyrouth de «totalement insensé».

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Toujours selon ces sources, Trump aurait averti Netanyahu que ses actions isolent davantage Israël sur la scène internationale et lui aurait rappelé que s'il n'est pas encore emprisonné pour corruption, c'est grâce à lui. Il aurait même proféré des insultes, en criant notamment: «Tu es complètement fou!» et «Mais tu fais quoi putain?»

Dans des propos rapportés par une autre source, Trump, décrit comme «furieux», aurait aussi lancé: «Je te sauve la mise. Maintenant, tout le monde te déteste. Et c'est pour ça que tout le monde déteste Israël!»

Un désintérêt stratégique?

Après des propos jugés peu présidentiels, Trump a affirmé sur Truth Social avoir convaincu Netanyahu de renoncer à une attaque majeure contre Beyrouth et avoir obtenu un cessez-le-feu mutuel entre Israël et le Hezbollah. Il a toutefois exprimé des doutes sur la solidité de cet accord, déclarant: «On verra bien».

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En parallèle, les tensions continuent en coulisses. Trump minimise la possible rupture des négociations de paix avec l'Iran et déclare à CNBC, après son appel avec Netanyahu: «Honnêtement, je m'en fiche vraiment complètement. Ces discussions sont devenues très ennuyeuses.»

Savoir quand quitter la table des négociations est une règle centrale chez Trump, qu'il a développée dans son livre «L'Art de la négociation». Selon lui, il faut se lever et partir lorsqu'un accord ne convient pas, qu'il s'enlise ou pour faire monter la pression sur l'autre partie.

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