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Arrêt des négociations en Iran
Les marchés basculent dans le rouge, tandis que le pétrole flambe

L'annonce de la fin des négociations Iran-Etats-Unis et une hausse du prix du pétrole ont fait plonger les marchés européens. A Wall Street, la chute est moins visible, grâce aux excellents résultats de Nvidia.
Publié: 18:28 heures
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Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
Ce lundi, les principaux marchés européens sont tous dans le rouge.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Les marchés boursiers ont basculé dans le rouge lundi sous les effets conjugués de l'annonce d'une suspension des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis et la forte remontée des prix du pétrole.

En Europe, tous les indices qui naviguaient en territoire positif ont changé d'humeur à l'annonce d'un média iranien indiquant que Téhéran suspendait les négociations avec Washington. L'indice des 50 plus grosses capitalisations européennes Euro Stoxx 50 reculait (-0,64%), traduisant le repli de Paris (-0,79%), Francfort (-0,80%) et Milan (-0,81%). Londres ne profitait pas de la remontée du pétrole (-0,87%).

La Suisse aussi dans le rouge

Lundi après-midi, la Bourse suisse a connu un retournement de situation: l'indice de référence SMI a plongé de 1,89 %, basculant en territoire négatif. Dix-sept des vingt valeurs composant l’indice étaient en baisse; seules les actions de Logitech, Kühne+Nagel et UBS résistaient pour le moment. 

D’autres indices européens ont également subi des pressions, quoique moins marquées: le DAX allemand a perdu environ 0,6 %, tandis que le CAC 40 français a reculé de 0,9 %. La raison de l'interruption soudaine des négociations est liée aux informations parues dans les médias iraniens selon lesquelles l'équipe de négociation des mollahs aurait suspendu les pourparlers avec les Etats-Unis.

Intel en chute libre

Le recul était moins marqué à Wall Street à l'ouverture. Le Nasdaq des valeurs technologiques (0,00%) et le S&P 500 (-0,01%) restaient à l'équilibre, et résistaient mieux que le Dow Jones (-0,10%). Le Nasdaq semblait porté par le fabricant de processeurs Nvidia, première capitalisation mondiale (+3,46%).

Nvidia a dévoilé lundi un nouveau processeur pour ordinateurs portables fonctionnant sous Windows, conçu pour briser l'hégémonie de la technologie d'Intel et moderniser les appareils à l'ère de l'intelligence artificielle (IA). Intel reculait fortement (-6,49%) tout comme AMD (-4,29%), rival de Nvidia.

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Cela confirme «que si l'on retire la technologie de l'équation, le reste des secteurs industriels mondiaux apparaît plutôt morose», signale Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. L'Europe est également plus exposée à la remontée des prix du pétrole.

Le pétrole prend plus de 6%

Vers 16h (en Suisse), le Brent de la mer du Nord, référence mondiale du pétrole brut, remontait brutalement (+6,21%) à 96,78 dollars le baril (93,66 dollars pour le WTI américain, +7,21%). 

Les prix du pétrole restent à des niveaux «suffisamment élevés pour menacer l'activité économique» mondiale, rappelle Ipek Ozkardeskaya. Les craintes d'une inflation plus forte poussent encore les rendements obligataires mondiaux à la hausse.

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