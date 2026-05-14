L'Iran laisse passer des navires chinois dans le détroit d'Ormuz depuis mercredi

L'agence de presse iranienne Tasnim a annoncé jeudi que les forces navales de l'Iran avaient autorisé depuis la veille le passage de «plusieurs navires» chinois dans le détroit d'Ormuz verrouillé par Téhéran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

«Suite à une décision de la République islamique, plusieurs navires chinois ont été autorisés à traverser le détroit d'Ormuz dans le cadre de protocoles de transit gérés par l'Iran», rapporte l'agence.

«Plus de 30 navires»

L'agence de presse iranienne Fars a également fait état d'informations similaires, tandis que la télévision d'Etat iranienne a annoncé que «plus de 30 navires» avaient été autorisés à franchir le détroit d'Ormuz, sans préciser s'il s'agissait exclusivement de navires chinois.

Cette annonce des médias iraniens intervient alors que le président américain Donald Trump, en visite jeudi en Chine, a discuté du détroit d'Ormuz avec son homologue Xi Jinping, selon la Maison Blanche. La Chine est le principal pays importateur du pétrole iranien.

Source: AFP