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Dépréciation de la roupie
Le patron de la banque centrale indonésienne jette l'éponge

Le gouverneur de la banque centrale indonésienne, Perry Warjiyo, a démissionné sur fond de difficultés économiques et de dépréciation de la roupie, liées à la guerre au Moyen-Orient. Le président Prabowo Subianto a accepté son départ, a annoncé le gouvernement.
Publié: 05:39 heures
Perry Warjiyo devait rester gouverneur jusqu'en 2028. Il a invoqué des raisons personnelles pour justifier sa démission.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le gouverneur de la banque centrale indonésienne a démissionné dans un contexte de difficultés économiques, notamment d'affaiblissement de la roupie, provoquées par la guerre au Moyen-Orient, a rapporté le gouvernement lundi. Le président indonésien Prabowo Subianto a accepté la démission de Perry Warjiyo, à la tête de la banque centrale depuis 2018, a déclaré à la presse le secrétaire d'Etat Prasetyo Hadi.

Le second mandat de Perry Warjiyo devait se terminer en 2028. Il a évoqué des raisons personnelles pour expliquer sa décision lors de sa démission. Le chef de l'Etat lui a adressé ses remerciements et fait part de sa «plus haute appréciation pour son dévouement pendant environ sept ans à la tête de Bank Indonesia», selon Prasetyo Hadi.

Importateur de pétrole

Destry Damayanti, vice-gouverneure de la banque, a été nommée gouverneure intérimaire, a-t-il ajouté. La roupie indonésienne se trouve en difficulté face à la flambée des coûts de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

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Selon Bloomberg News, elle est la devise la «moins performante» d'Asie, et a perdu environ 7% depuis le début du conflit. La Banque d'Indonésie a relevé son taux directeur de 100 points de base depuis le début de l'année, à 5,75%.

L'Indonésie, 4e pays le plus peuplé au monde avec 284 millions d'habitants, est un importateur net de pétrole. Le gouvernement a maintenu inchangé le prix des carburants, malgré le coût élevé pour les finances publiques.

Les prix à la consommation ont augmenté de 3,34% en juin, et les tensions économiques croissantes ont déclenché des manifestations d'étudiants exigeant que le gouvernement mette fin aux dépenses excessives, notamment pour son coûteux programme de repas gratuits, qui a depuis été réduit. Une décision du gouvernement d'augmenter d'un tiers le prix du carburant non subventionné a également été critiquée. Le marché boursier indonésien a perdu environ un tiers de sa valeur en 2026.

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