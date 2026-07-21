Une femme de 70 ans a été condamnée à sept ans de prison à Bandung, Indonésie, pour avoir dirigé un réseau de trafic de bébés entre l'Indonésie et Singapour. Au moins 12 nourrissons ont été envoyés illégalement.

Sept ans de prison pour la cheffe d'un trafic de bébés en Indonésie

Sept ans de prison pour la cheffe d'un trafic de bébés en Indonésie

ATS Agence télégraphique suisse

Un tribunal de la ville indonésienne de Bandung a condamné mardi à sept ans de prison une femme qui dirigeait un réseau de trafic de bébés entre l'Indonésie et Singapour. Lie Siu Luan, de nationalité indonésienne, a été reconnue coupable de «recrutement, hébergement, envoi et transfert» de victimes «à des fins d'exploitation», a déclaré le juge alors que d'autres membres du réseau doivent connaître leur sentence dans la journée.

Dix ans de prison avaient été requis contre cette femme âgée de 70 ans qui a reconnu avoir «envoyé» au moins 12 bébés vers Singapour et qui était à la tête d'un groupe de 19 personnes impliquées dans un réseau démantelé l'an dernier par les autorités indonésiennes. Selon l'acte d'accusation, Madame Lie a commencé ce trafic vers Singapour à la suite d'une demande formulée en 2022 par un ressortissant singapourien souhaitant trouver un enfant à adopter, empochant au passage environ 17'000 dollars de Singapour (11'500 euros).

Un problème récurrent

Une autre accusée, Astri Fitrinika, a également été reconnue coupable d'une accusation similaire et a été condamnée à six ans et sept mois de prison. Les prévenus ont été arrêtés l'année dernière après qu'un parent a signalé à la police, dans la province de Java occidental, un enlèvement présumé de bébé.

Les prévenus auraient joué des rôles distincts: certains étaient chargés de trouver des bébés, d'autres de s'en occuper et certains de préparer des documents et des passeports. La police a secouru plusieurs nourrissons détenus par le réseau en Indonésie, avant qu'ils ne puissent être vendus.

D'autres bébés, rejetés par des clients potentiels à Singapour, avaient déjà été vendus sur le marché intérieur, notamment à des parents adoptifs dans la capitale, Jakarta. La traite des êtres humains est un problème récurrent en Indonésie, un vaste archipel composé de plus de 17'000 îles. Dans l'un des pires cas de ces dernières années, au moins 57 personnes ont été retrouvées enfermées dans des cages au sein d'une plantation de palmiers à huile, dans la province de Sumatra du Nord, en 2022.