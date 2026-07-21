DE
FR

12 nourrissons concernés
Sept ans de prison pour la cheffe d'un trafic de bébés en Indonésie

Une femme de 70 ans a été condamnée à sept ans de prison à Bandung, Indonésie, pour avoir dirigé un réseau de trafic de bébés entre l'Indonésie et Singapour. Au moins 12 nourrissons ont été envoyés illégalement.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
La justice indonésienne a condamné ce mardi une femme de 70 ans à sept ans de prison.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un tribunal de la ville indonésienne de Bandung a condamné mardi à sept ans de prison une femme qui dirigeait un réseau de trafic de bébés entre l'Indonésie et Singapour. Lie Siu Luan, de nationalité indonésienne, a été reconnue coupable de «recrutement, hébergement, envoi et transfert» de victimes «à des fins d'exploitation», a déclaré le juge alors que d'autres membres du réseau doivent connaître leur sentence dans la journée.

Dix ans de prison avaient été requis contre cette femme âgée de 70 ans qui a reconnu avoir «envoyé» au moins 12 bébés vers Singapour et qui était à la tête d'un groupe de 19 personnes impliquées dans un réseau démantelé l'an dernier par les autorités indonésiennes. Selon l'acte d'accusation, Madame Lie a commencé ce trafic vers Singapour à la suite d'une demande formulée en 2022 par un ressortissant singapourien souhaitant trouver un enfant à adopter, empochant au passage environ 17'000 dollars de Singapour (11'500 euros).

Un problème récurrent

Une autre accusée, Astri Fitrinika, a également été reconnue coupable d'une accusation similaire et a été condamnée à six ans et sept mois de prison. Les prévenus ont été arrêtés l'année dernière après qu'un parent a signalé à la police, dans la province de Java occidental, un enlèvement présumé de bébé.

Les prévenus auraient joué des rôles distincts: certains étaient chargés de trouver des bébés, d'autres de s'en occuper et certains de préparer des documents et des passeports. La police a secouru plusieurs nourrissons détenus par le réseau en Indonésie, avant qu'ils ne puissent être vendus.

D'autres bébés, rejetés par des clients potentiels à Singapour, avaient déjà été vendus sur le marché intérieur, notamment à des parents adoptifs dans la capitale, Jakarta. La traite des êtres humains est un problème récurrent en Indonésie, un vaste archipel composé de plus de 17'000 îles. Dans l'un des pires cas de ces dernières années, au moins 57 personnes ont été retrouvées enfermées dans des cages au sein d'une plantation de palmiers à huile, dans la province de Sumatra du Nord, en 2022.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus