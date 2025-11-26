Des inondations et des glissements de terrain à Sumatra ont fait au moins huit morts et plus de 50 blessés. Près de 3000 habitants ont dû être évacués. L'Indonésie, en pleine saison des pluies aggravée par le changement climatique, subit ces catastrophes chaque année.

Au mois huit morts et plus de 50 blessés lors d'inondations à Sumatra

Une habitante assis devant sa maison submergée par les eaux de crue dans la régence de Padang Pariaman, dans l'ouest de Sumatra. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Au moins huit personnes sont mortes et plus d'une cinquantaine ont été blessées à la suite d'inondations et de glissements de terrain provoqués par de fortes pluies qui ont frappé l'île indonésienne de Sumatra, a déclaré mercredi un responsable de la gestion des catastrophes.

Des pluies torrentielles se sont abattues depuis plusieurs jours sur la province de Sumatra du Nord (ouest du pays), notamment sur le district de Tapanuli sud, en proie à des inondations depuis lundi, a indiqué l'agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

Une saison des pluies de plus en plus brutale

«A Tapanuli sud, les inondations et les glissements de terrain ont fait huit morts, 58 blessés et ont contraint 2851 habitants à évacuer», a déclaré Abdul Muhari, porte-parole du BNPB, dans un communiqué.

Des engins lourds ont été déployés pour dégager les débris du glissement de terrain qui bloquaient l'accès routier au district, a-t-il ajouté. Trois autres districts ont été touchés par des inondations et des glissements de terrain provoqués par les conditions météorologiques extrêmes, a-t-il déclaré.

L'Indonésie est sujette aux inondations et aux glissements de terrain pendant la saison des pluies, généralement de novembre à avril. Le changement climatique a également accru l'intensité des tempêtes, accompagnées de précipitations plus abondantes, de crues soudaines et de rafales plus violentes.

Au début du mois, des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont frappé différents districts de la grande île de Java. Au moins 38 personnes sont mortes et les opérations de recherche se sont terminées mardi sur un bilan de 11 personnes toujours portées disparues, selon le BNPB.