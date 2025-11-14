Un glissement de terrain à Java, provoqué par de fortes pluies, a tué 11 personnes. Les services de secours cherchent encore 12 personnes portées disparues.

Un glissement de terrain en Indonésie fait 11 morts et 12 disparus

Des sauveteurs recherchent des survivants après le glissement de terrain survenu dans le village de Cilacap, en Indonésie. Photo: AP

ATS Agence télégraphique suisse

Le bilan du glissement de terrain qui a frappé jeudi l'île de Java en Indonésie s'est alourdi à 11 morts, a déclaré un responsable samedi. Les secouristes recherchent 12 personnes portées disparues.

Le glissement de terrain a touché trois villages du district de Cilacap, dans le centre de Java, jeudi soir, ensevelissant et endommageant des maisons. «Samedi après-midi, le nombre de victimes retrouvées mortes s'élevait à 11, tandis que les recherches se poursuivaient pour 12 autres personnes», a dit à l'AFP Muhammad Abdullah, chef des opérations de recherche et de sauvetage.

Plus de 700 personnes, issues des services de recherche et de sauvetage, de l'armée, de la police et parmi lesquelles des volontaires, ont participé aux recherches au cours du troisième jour.

Alerte émise

L'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique (AMCG) a émis une alerte météorologique extrême en début de semaine. L'agence a averti que ces conditions pourraient engendrer des catastrophes hydrométéorologiques et que plusieurs régions d'Indonésie pourraient connaître de fortes précipitations dans les semaines à venir.

La saison annuelle de la mousson en Indonésie, qui s'étend de novembre à avril, est souvent synonyme de glissements de terrain, d'inondations soudaines et de maladies hydriques. Le changement climatique a modifié les régimes de tempêtes, notamment la durée et l'intensité de la saison, entraînant des pluies plus abondantes, des inondations soudaines et des rafales de vent plus fortes.