Le bilan de l'école effondrée en Indonésie s'alourdit

Le bilan de l'effondrement d'une école en Indonésie s'alourdit à 14 morts. Les secouristes déploient des engins lourds pour rechercher 49 personnes toujours portées disparues sous les décombres. Une enquête est ouverte sur les causes de l'accident.

49 personnes sont encore portées disparues après l'effondrement d'une école en Indonésie. Photo: keystone-sda.ch

Le bilan de l'effondrement d'une école en début de semaine en Indonésie s'est encore alourdi, passant à 14 morts, a indiqué samedi un responsable, tandis que des engins lourds vont être déployés pour rechercher d'autres victimes sous les décombres.

Les secouristes sont parvenus à retrouver neuf corps vendredi soir, portant le bilan à 14 morts, a indiqué devant la presse le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), Suharyanto. «A ce jour, nous cherchons encore 49 personnes qui sont toujours portées disparues», a indiqué Suharyanto, qui comme beaucoup d'Indonésiens ne porte qu'un seul nom, selon les informations rapportées par la chaîne Kompas TV.

Problèmes de structure

Davantage de victimes pourraient être retrouvées, a-t-il ajouté, alors que les secouristes ont commencé à utiliser des engins comme des grues pour dégager les décombres. L'opération de sauvetage était complexe car les vibrations à un endroit pouvaient affecter d'autres zones, ont précisé des responsables.

Les familles des disparus ont cependant accepté jeudi que des engins lourds soient utilisés, après la fin de la période de 72 heures, généralement considérée comme l'ultime limite de survie.

Une enquête a été ouverte sur les causes de l'effondrement qui s'est produit lundi après-midi. Les premières constatations évoquent des problèmes structurels et un bâtiment qui ne répond pas aux normes de construction, selon des experts Des responsables des secours ont précisé jeudi que plus aucun signe de vie n'avait été détecté, laissant craindre un lourd bilan humain.



