Le bilan de l'effondrement d'une école en Indonésie est passé à dix morts ce vendredi, après la découverte de 3 nouveaux corps. Un bilan qui devrait malheureusement s'alourdir. L'accident, dû à un bâtiment mal construit, a piégé 59 personnes.

Le bilan provisoire de l’école effondrée en Indonésie s’élève à dix morts, selon les secours

Le bilan provisoire de l’école effondrée en Indonésie s’élève à dix morts, selon les secours

Le bilan de l’école effondrée en Indonésie grimpe à dix morts. Les secours poursuivent leurs recherches. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le bilan de l'effondrement d'une école en début de semaine en Indonésie s'est encore alourdi avec la découverte vendredi après-midi de deux autres corps sans vie sous les décombres, passant à dix morts, a annoncé un responsable des secours. Selon le dernier pointage officiel, 59 personnes ont été piégées sous les décombres. Des responsables des secours ont précisé jeudi que plus aucun signe de vie n'avait été détecté, laissant craindre un lourd bilan humain.

Depuis vendredi matin et jusque dans l'après-midi, «nous avons découvert aujourd'hui au total cinq victimes (...) toutes retrouvées mortes», a déclaré Nanang Sigit, responsable du bureau de recherches et de secours de Surabaya, portant à dix morts le bilan provisoire. «Au total (il y a) donc dix morts et 103 personnes qui ont survécu», a-t-il ajouté, sans fournir d'informations actualisées sur le nombre de personnes encore disparues.

Les normes de construction pas respectées

Deux cadavres d'enfants avaient été découverts tôt vendredi matin sous les blocs de béton de l'école écroulée avant qu'un autre corps sans vie soit extrait «tout près» des deux premiers, selon la même source. Une enquête sur les causes de l'effondrement qui s'est produit lundi après-midi a été ouverte. Les premières constatations évoquent des problèmes structurels et un bâtiment qui ne répond pas aux normes de construction, selon des experts.

Mercredi, cinq survivants ainsi que deux cadavres avaient été extraits des décombres de l'internat islamique mixte de Sidoarjo, ville située à 30 km de Surabaya, dans l'est de la grande île de Java. Selon des sources locales, seul le quartier des garçons a été touché dans l'effondrement du bâtiment comptant plusieurs étages.

Des parents désespérés, sans nouvelles de leurs enfants disparus, continuent vendredi de suivre sur place les travaux d'évacuation et de déblayage. Une grue déblayait jeudi les décombres et quatre autres devaient par la suite s'ajouter au dispositif, a indiqué jeudi M. Suharyanto, directeur de l'Agence nationale de gestion des catastrophes.