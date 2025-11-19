Dernière mise à jour: il y a 42 minutes

En Indonésie, le volcan Semeru est entré en éruption, projetant des nuages de matières à plusieurs kilomètres dans le ciel. Les autorités ont élevé l'alerte au niveau maximum, demandant aux habitants d'éviter un rayon de 8 km autour du volcan.

Un nuage de fumée géant a été projeté dans le ciel après l'éruption du volcan Semeru. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Les autorités indonésiennes ont élevé mercredi au maximum le niveau d'alerte du volcan Semeru, situé dans l'est de l'île de Java. Ceci après son éruption qui a projeté des nuages de matières à plusieurs kilomètres dans le ciel.

L'éruption du plus haut volcan de l'île principale de Java, situé à environ 800 kilomètres au sud-est de la capitale Jakarta, a eu lieu à 14h13 (8h13, heure suisse), projetant des coulées de gaz et de particules de lave dans l'air, selon le chef de l'agence de géologie, Muhammad Wafid.

«Sur la base des résultats d'analyse et des évaluations, l'activité du Semeru a été élevée du niveau III au niveau IV,» a déclaré Muhammad Wafid dans un communiqué. «Le public est invité à ne pas se livrer à des activités dans un rayon de huit km autour du (...) Semeru en raison du risque d'être atteint par des projections de roches», a-t-il ajouté.

Trafic aérien normal à Bali

L'agence géologique a indiqué que la hauteur de la colonne de cendres chaudes était inconnue en raison du brouillard épais enveloppant la montagne, mais l'agence locale de gestion des catastrophes a déclaré que les projections de matières volcaniques s'étaient élevées jusqu'à 8,5 kilomètres au-dessus du sommet du mont Semeru.

L'agence géologique a ajouté que l'activité volcanique du Semeru restait élevée. La direction de l'aéroport international Ngurah Rai, dans l'île touristique proche de Bali, a déclaré que les vols fonctionnaient normalement.

L'Indonésie se situe sur la «ceinture de feu» du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une activité volcanique et sismique importante. Cet archipel d'Asie du Sud-Est compte près de 130 volcans actifs. En 2021, l'éruption du Semeru avait tué plus de 50 personnes et endommagé plus de 5000 maisons.