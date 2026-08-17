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A cause d'une simple rumeur
Une bousculade fait sept morts dans un temple hindou

Une bousculade meurtrière a fait sept morts et 19 blessés lundi au temple Ashok Dham, Bihar, Inde. La foule paniquée réagissait à une rumeur concernant la chute d'un poteau électrique.
Publié: 08:22 heures
Les bousculades tragiques sont fréquentes lors des fêtes religieuses en Inde.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Au moins sept personnes sont mortes et 19 ont été blessées lundi dans une bousculade survenue dans un temple hindou du Bihar, dans l'est de l'Inde, ont annoncé les autorités. L'accident s'est produit au temple Ashok Dham, dans le district de Lakhisarai, où une immense foule de fidèles était rassemblée pour honorer le dieu hindou Shiva.

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La bousculade a été provoquée par des rumeurs affirmant qu'un poteau électrique était tombé sur des fidèles à l'intérieur du temple, a indiqué à l'AFP le magistrat du district, Shailendra Kumar. «La situation est sous contrôle», a assuré Shailendra Kumar, qui a confirmé le nombre de personnes décédées. Les 19 blessés ont été hospitalisés, a-t-il ajouté.

Le ministre en chef du Bihar, Samrat Choudhary, a qualifié cet accident de «déchirant» et annoncé que chaque famille de victime recevra une indemnisation de 400'000 roupies (environ 3400 francs).

Des incidents fréquents

Les bousculades meurtrières sont fréquentes lors des grands rassemblements et des fêtes religieuses en Inde, principalement en raison de dispositifs de sécurité insuffisants ou défaillants. En novembre dernier, neuf personnes avaient été tuées lors d'un mouvement de foule dans un temple hindou dans l'Etat de l'Andhra Pradesh (sud-est).

Deux mois auparavant, une bousculade avait causé la mort de 36 personnes lors d'un rassemblement politique dans l'Etat méridional du Tamil Nadu. L'une des catastrophes les plus meurtrières liées à un mouvement de foule en Inde ces dernières années s'est produite en 2024 dans l'Uttar Pradesh, où 120 personnes avaient péri lors d'un rassemblement religieux hindou réunissant des milliers de fidèles.

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