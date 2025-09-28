Un rassemblement politique, qui a attiré près de 30'000 personnes, a viré au drame, samedi dans le sud de l'Inde. On déplore une quarantaine de morts, dont une dizaine d'enfants.

Des dizaines de morts dans une bousculade au sud de l'Inde

Des dizaines de morts dans une bousculade au sud de l'Inde

Le drame s'est produit après que des spectateurs, perchés sur une branche d'arbre, sont tombés sur la foule. Photo: keystone-sda.ch

Une bousculade a fait des dizaines de morts, lors d'un rassemblement politique samedi dans le sud de l'Inde. Des responsables pointent des mesures de sécurité inadaptées alors que des milliers de personnes attendaient depuis des heures sous une chaleur torride.

Quelque 27'000 personnes s'étaient rassemblées sur une route dans l'État du Tamil Nadu pour voir Vijay, acteur devenu homme politique, lorsqu'un mouvement de panique dans la foule a fait près d'une quarantaine de victimes.

Les longues heures d'attente, le manque d'effectifs de police et la chute d'une branche d'arbre sur le public ont contribué au drame, selon des témoins. Estimé tout d'abord à 37 morts, le bilan a été réévalué à 39 décès, dont 9 enfants, a déclaré dimanche le ministre en chef de l'État M.K. Stalin, annonçant l'ouverture d'une enquête judiciaire.

Des gens perchés sur une branche d'arbre

Les bousculades mortelles sont fréquentes en Inde et sont souvent attribuées à des lacunes dans les mesures de sécurité. Vijay, de son nom complet Joseph Vijay Chandrasekhar, était en train de prononcer un discours devant la foule quand la bousculade a commencé, l'obligeant à s'interrompre.

Selon le chef de la police du Tamil Nadu, G. Venkataraman, le public avait été informé que Vijay arriverait sur les lieux à midi. «La foule a commencé à se rassembler à partir de 11h, a-t-il expliqué à la presse, mais il est arrivé à 19h40. Les gens manquaient de nourriture et d'eau sous le soleil brûlant.»

Environ 10'000 personnes étaient attendues, mais quelque 27'000 se sont présentées. Le mouvement de panique s'est déclenché lorsque des spectateurs, perchés sur une branche d'arbre, sont tombés sur la foule.