Comment intéresser la jeune génération à l'apprentissage ?

Lors des SwissSkills, UBS a trouvé une façon innovante pour toucher les générations Z & Alpha et leur donner envie de se lancer dans l’apprentissage. Une experte explique ce qui importe aujourd’hui quand on recrute des talents professionnels.

Cela fait très longtemps qu’UBS est engagée en faveur de la formation duale. «L’apprentissage allie parfaitement théorie et pratique et permet une intégration précoce dans le monde du travail», explique Eliska Vogt, Head Junior Talent Switzerland chez UBS. «La responsabilité individuelle des élèves est fortement encouragée, créant ainsi une base solide pour apprendre tout au long de leur vie et développer une flexibilité professionnelle.»

Actuellement, le recrutement de talents se concentre sur la génération Z (jusqu’en 2009) et les premières promotions de la génération Alpha (à partir de 2010). Des jeunes et de jeunes adultes qui attendent du sens, de la créativité, de la flexibilité et des outils numériques dans leur quotidien professionnel, comme le dit Eliska Vogt. Cela influence également le processus de recrutement, où les nouvelles possibilités technologiques comme les candidatures vidéo, les évaluations standardisées et l’approche ciblée sur les réseaux sociaux jouent un rôle important.

Une grande affluence sur le stand innovant

Les valeurs évoquées se reflètent également lors des SwissSkills de cette année à Berne: UBS a créé un stand spécialement pour le salon des métiers où les jeunes suivent un parcours de super héros dans le but de découvrir quels super pouvoirs, ou plutôt quelles super compétences sommeillent en chacune et chacun d’entre eux.

1/8 Le stand d'UBS rencontre un franc succès auprès des visiteurs. Photo: Gian Marco Castelberg

Une approche ludique du choix professionnel que beaucoup de jeunes ne veulent pas manquer, comme en témoigne la forte affluence sur le stand. Parmi le public se trouve également une classe de l’école du district de Baden (AG). Du haut de leurs 12 ans, les cinq garçons et filles font partie des plus jeunes participants. Un choix délibéré, comme l’explique l’enseignante Alexandra von Lewinski: «Je souhaite initier très tôt les élèves à la question du choix d’un métier, c’est pourquoi j’ai décidé de me rendre aux SwissSkills. Je considère que le stand d’UBS est idéal pour cela.»

Au sein du groupe, les cinq jeunes se verraient bien faire un apprentissage chez UBS. Mais personne dans la classe ne veut s’engager sur un métier concret. «Voyons d’abord ce qu’il y a», telle est l’approche commune.

Comme le montre la vidéo, c'est avec beaucoup de curiosité et d’enthousiasme que les élèves se lancent dans leur parcours. Les jeunes répondent l’un après l’autre en se concentrant sur différentes questions telles que «Quelle activité aimes-tu le plus?» ou «De quelle manière aimes-tu le plus accomplir des tâches?» et se voient attribuer un super héros à la fin.

UBS – partenaire principal des SwissSkills Plus de 1100 jeunes professionnels suisses vont démontrer leur savoir-faire aux SwissSkills 2025 à Berne, qui se tiendront du 17 au 21 septembre. Venez assister à 90 championnats des métiers et à plus de 150 présentations de professions!

L'apprentissage professionnel et la diversité des métiers sont un facteur de succès essentiel pour l'économie suisse. Pour garantir la pérennité de ce système et permettre aux jeunes de découvrir et de développer leur plein potentiel, UBS s'engage en faveur de l'initiative SwissSkills.

«Super-pouvoirs» de l'avenir

Au total, six héros couvrent les différentes compétences. Chez les jeunes de Baden, la palette va de «Quantum Mind», qui agit de manière structurée et a une pensée analytique, au «Tech Master», qui est orienté technique et s’appuie sur les processus, sans oublier le «Neo Crafter», qui se montre ouvert, communicatif et créatif.

Toutes ces compétences sont particulièrement demandées aujourd’hui, comme le confirme Eliska Vogt, Head Junior Talent. De manière générale, outre les connaissances techniques et les compétences numériques, les entreprises recherchent également des responsabilités individuelles, des capacités de communication et une bonne compréhension de la technologie. «Les compétences de demain sont également des compétences méthodologiques, sociales et personnelles.»

Enfin, un autre facteur joue un rôle important pour un parcours professionnel prometteur, comme le souligne l’experte: «Le succès commence par la motivation!» En cette journée d’automne, tous les élèves de la classe de l’école de Baden en ont à revendre. Les jeunes semblent ravis de découvrir très tôt l’univers du choix d’un métier.

Pour Nick, par exemple, une chose est claire: aucun doute, c’est un Neo Crafter! Découvrez dans la vidéo ce que Nick et les autres jeunes ont pensé de «leurs» super-héros respectifs et ce qu'ils retiennent de leur visite aux SwissSkills.

Si cela vous a donné envie de faire le parcours, les SwissSkills de Berne se terminent dimanche et le stand UBS sera là pour vous accueillir.