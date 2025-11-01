Une bousculade tragique dans un temple hindou de l'Andhra Pradesh, en Inde, a fait au moins neuf morts samedi. Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé ses condoléances, soulignant la fréquence de tels incidents dans le pays.

Une bousculade dans un temple en Inde tue neuf personnes

Des fidèles devant le temple Sri Venkateswara Swamy dans le district de Tirupati, le 8 janvier 2025. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Au moins neuf personnes ont été piétinées à mort dans l'Etat d'Andhra Pradesh, après une bousculade massive dans un temple hindou samedi, a rapporté le gouverneur de l'Etat. La bousculade s'est produite au temple de Venkateswara à Kasibugga, dans le district de Srikakulam, où une foule de fidèles s'était rassemblée.

S. Abdul Nazeer, le gouverneur de cet Etat du sud du pays, a exprimé son «profond chagrin». Dans un communiqué, le Premier ministre indien Narendra Modi a présenté ses condoléances à ceux «qui ont perdu leurs proches». «Je prie pour que les blessés se rétablissent rapidement», a ajouté Narendra Modi.

Les bousculades mortelles sont fréquentes en Inde et sont souvent attribuées à des lacunes dans les mesures de sécurité. En septembre, 39 personnes ont été tuées dans une bousculade lors d'un rassemblement politique de l'acteur populaire devenu politicien Vijay dans l'Etat du Tamil Nadu. Par ailleurs, en juin, une mouvement de foule lors d'un festival hindou dans l'État côtier d'Odisha a provoqué la mort d'au moins trois personnes et en a blessé plusieurs autres.