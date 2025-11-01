DE
FR

«Un profond chagrin»
Une bousculade dans un temple en Inde tue neuf personnes

Une bousculade tragique dans un temple hindou de l'Andhra Pradesh, en Inde, a fait au moins neuf morts samedi. Le Premier ministre Narendra Modi a exprimé ses condoléances, soulignant la fréquence de tels incidents dans le pays.
Publié: 10:48 heures
Partager
Écouter
Des fidèles devant le temple Sri Venkateswara Swamy dans le district de Tirupati, le 8 janvier 2025. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Au moins neuf personnes ont été piétinées à mort dans l'Etat d'Andhra Pradesh, après une bousculade massive dans un temple hindou samedi, a rapporté le gouverneur de l'Etat. La bousculade s'est produite au temple de Venkateswara à Kasibugga, dans le district de Srikakulam, où une foule de fidèles s'était rassemblée.

A lire aussi
Au moins 3 morts dans une bousculade lors d'un pèlerinage hindou
L'Inde touchée par un drame
Au moins 3 morts dans une bousculade lors d'un pèlerinage hindou
Des dizaines de morts dans une bousculade au sud de l'Inde
Trois personnes inculpées
Une dizaine d'enfants meurent dans une bousculade en Inde

S. Abdul Nazeer, le gouverneur de cet Etat du sud du pays, a exprimé son «profond chagrin». Dans un communiqué, le Premier ministre indien Narendra Modi a présenté ses condoléances à ceux «qui ont perdu leurs proches». «Je prie pour que les blessés se rétablissent rapidement», a ajouté Narendra Modi.

Les bousculades mortelles sont fréquentes en Inde et sont souvent attribuées à des lacunes dans les mesures de sécurité. En septembre, 39 personnes ont été tuées dans une bousculade lors d'un rassemblement politique de l'acteur populaire devenu politicien Vijay dans l'Etat du Tamil Nadu. Par ailleurs, en juin, une mouvement de foule lors d'un festival hindou dans l'État côtier d'Odisha a provoqué la mort d'au moins trois personnes et en a blessé plusieurs autres.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus