Une bousculade mortelle a frappé un pèlerinage hindou à Puri, dans l'État d'Odisha en Inde. Au moins trois personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées lors de cet incident survenu dimanche matin pendant la fête du chariot.

Plusieurs milliers de personnes étaient présentes à Puri pour un pèlerinage hindou. Photo: IMAGO/NurPhoto

AFP Agence France-Presse

Au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dimanche lors d'un mouvement de foule survenu pendant un pèlerinage hindou dans l'est de l'Inde, ont annoncé les autorités locales.

Plusieurs milliers de personnes étaient présentes aux première heures de jour à Puri, dans l'Etat côtier d'Odisha, pour célébrer la fête du chariot lorsque la bousculade est survenue. «Il y a un mouvement soudain dans la foule. Neuf pèlerins ont souffert de difficultés respiratoires et conduits à l'hôpital. Trois en sont morts, les autres sont dans un état stationnaire», a déclaré à la presse un responsable local, Siddharth Swain.

Des accidents fréquents

Le chef de l'exécutif de l'Etat, Mohan Charan Majhi, a attribué sur les réseaux sociaux l'accident à une «négligence impardonnable» et promis des «mesures exemplaires» contre les fautifs. Les bousculades mortelles sont fréquentes en Inde lors des nombreuses festivités religieuses qui s'y déroulent tout au long de l'année.

En janvier, au moins 30 personnes en sont mortes lors du gigantesque rassemblement hindou de la Kumbh Mela à Prayagraj, dans le nord du pays, qui a rassemblé selon les autorités plus de 600 millions de personnes pendant six semaines. Le mois dernier, six personnes ont trouvé la mort lors d'une autre fête religieuse à Goa (ouest).