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Une région dévastée
Le bilan des tempêtes s’alourdit encore en Inde

Au moins 111 morts et 72 blessés: les violents orages ayant frappé l'Uttar Pradesh, en Inde, mercredi, ont causé des dégâts majeurs, déracinant des arbres et arrachant des toits, selon les autorités locales.
Publié: il y a 20 minutes
Les violents orages en Inde ont fait au moins 111 morts cette semaine.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le bilan des violents orages qui ont frappé cette semaine l'Etat indien le plus peuplé, l'Uttar Pradesh, s'est alourdi à au moins 111 morts, ont annoncé vendredi les autorités dans un nouveau bilan. «Nous avons été notifié de 111 morts» et de 72 blessés, a indiqué le bureau du commissaire en charge des secours, cité par le journal The Hindu vendredi. Le précédent bilan était de 89 morts.

De violentes intempéries mercredi ont arraché des toits en tôle et déraciné des arbres qui ont bloqué des routes, selon des images diffusées par la télévision locale dans cet Etat du nord du pays. Une vidéo, relayée par les médias indiens, semble montrer un homme projeté très haut dans les airs dans le district de Bareilly, au moment où un toit est arraché.

Multiples tempêtes

L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement la vidéo, mais l'agence de presse Press Trust of India (PTI) a parlé à un survivant à l'hôpital affirmant être l'homme visible dans la vidéo. L'intéressé, Nanhe Ansari, un ouvrier, a expliqué qu'il essayait de réparer le toit avec une corde lorsqu'une rafale violente a soulevé la tôle, à laquelle il s'est agrippé. «J'ai été soulevé à près 15 mètres dans les airs avec la tôle, puis projeté à environ 24 mètres», a-t-il ajouté. «Je suis tombé dans un champ de maïs rempli d'eau. Je pensais que je ne survivrais pas, mais je suis toujours en vie».

L'Uttar Pradesh, qui compte plus de 240 millions d'habitants, est fréquemment frappé par des tempêtes dans les mois précédant la mousson, et la foudre y est à l'origine de nombreux décès. Plus généralement, le service météorologique indien a mis en garde contre une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes que les experts relient à la hausse des températures et à la modification des régimes climatiques. Les autorités ont reçu pour instruction de verser une aide financière aux familles affectées par ces orages avant la mousson.

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